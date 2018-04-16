Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 7
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для Python лучше использовать какой нить блокнот с плагинами, под Windows вроде Notepad++ не плох. либо ставьте PyCharm, он под него заточен, да и полегче будет VS, я на Linux использую gedit и только если сложный проект, то PyCharm
для Python лучше использовать какой нить блокнот с плагинами, под Windows вроде Notepad++ не плох. либо ставьте PyCharm, он под него заточен, да и полегче будет VS, я на Linux использую gedit и только если сложный проект, то PyCharm
У меня уже стоит студия 2017. Хотя Code тоже поставил, но как-то он не стал рабочим инструментом.
А насчет тяжеловесности студии, да есть такое. Я помню времена лет 10 назад, когда у меня довольно большой проект робота для МТ4 компилировался на C# за секунды, а на С++ минуты. А потом стало все медленнее и медленнее. Сейчас компиляция и для шарпа тормозит не по детски, плюсы еще медленнее. Оптимизация? ХЗ. Ведь и МТ5 теперь долго запускается и компилирует. Короче, общая тенденция сегодняшнего прогресса - заторможенность ))
Кстати, решил поставить Python 3.6.5 c python.org, были сомнения, что от MS их собственная версия. Ан нет, см. картинку.
У меня уже стоит студия 2017. Хотя Code тоже поставил, но как-то он не стал рабочим инструментом.
А насчет тяжеловесности студии, да есть такое. Я помню времена лет 10 назад, когда у меня довольно большой проект робота для МТ4 компилировался на C# за секунды, а на С++ минуты. А потом стало все медленнее и медленнее. Сейчас компиляция и для шарпа тормозит не по детски, плюсы еще медленнее. Оптимизация? ХЗ. Ведь и МТ5 теперь долго запускается и компилирует. Короче, общая тенденция сегодняшнего прогресса - заторможенность ))
Стал ставить Anaconda с офиц. сайта, после установки предлагают установить VS Code. То есть официально рекомендовано.
но Комбинатор его обругал.
я ничего не ругал. перепутали с кем-то?
насчет среды разработки для питона pycharm не хуже студии
Visual Studio Code. Лёгкий редактор с возможностью подсказок кода и отладки. Необходимо установить плагин для Питона.
можно и так, но мне проще блокнот для мелких проектов
я ничего не ругал. перепутали с кем-то?
насчет среды разработки для питона pycharm не хуже студии
и даже лучше по многим моментам
я ничего не ругал. перепутали с кем-то?
насчет среды разработки для питона pycharm не хуже студии
Сильно извиняюсь, я действительно перепутал, это вот кто писал
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 EN
Надо смотреть что такое Питон устанавливая его с официального сайта. Айрон Питон это не то. Это поделка Майкрософт. Никому не нужная. Насколько я знаю он не совместим с пакетами для Питона.
и даже лучше по многим моментам
А что скажете про Spyder? Посмотрел, редактор + консоль.