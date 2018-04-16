Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 6

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Alexey Volchanskiy:

Какую версию посоветуете?

третью конечно. а дальше выбирать есть смысл только если какие-то особые требования - последний релиз, который 3.6.5 сейчас.

 
Комбинатор:

третью конечно.

3.6.5 - последнюю от 2018.03.28 ?

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?

просто дополнение к VS поствьте питоновское. Там 3.6 версия, еще можно анаконду поставить там же (не совсем понял зачем она нужна в VS)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Установка поддержки Python
Установка поддержки Python
  • 2018.02.15
  • kraigb
  • docs.microsoft.com
Подробные инструкции по установке средств Python для Visual Studio (PTVS) в Visual Studio 2017, 2015, 2013, 2012 и 2010, включая параметры и расположения установки.
 
Maxim Dmitrievsky:

просто дополнение к VS поствьте питоновское. Там 3.6 версия, еще можно анаконду поставить там же (не совсем понял зачем она нужна в VS)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов. 

В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.

В студии вот так все проставилось

авыва

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов. 

В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.

В студии вот так все проставилось


а фильтры, кстати, есть в либе SciPy

то-не то не знаю, ничего в них не понимаю :) давайте уже статью :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

FIR filter — SciPy Cookbook documentation
  • scipy-cookbook.readthedocs.io
The final plots shows the original signal (thin blue line), the filtered signal (shifted by the appropriate phase delay to align with the original signal; thin red line), and the "good" part of the filtered signal (heavy green line). The "good part" is the part of the signal that is not affected by the initial conditions.
[Удален]  

Вот еще список ф-й

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Signal processing (scipy.signal) — SciPy v1.0.0 Reference Guide
  • docs.scipy.org
Filtering¶ Filter design¶ Lower-level filter design functions: Matlab-style IIR filter design¶ Continuous-Time Linear Systems¶ Discrete-Time Linear Systems¶ LTI Representations¶ Waveforms¶ Window functions¶
 
Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?

используйте третью

 
Alexey Volchanskiy:

На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов. 

В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.

В студии вот так все проставилось


для Python лучше использовать какой нить блокнот с плагинами, под Windows вроде Notepad++ не плох. либо ставьте PyCharm, он под него заточен, да и полегче будет VS, я на Linux использую gedit и только если сложный проект, то PyCharm

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy:

На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов. 

В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.

В студии вот так все проставилось


Аноконда хорошая штука. Много предустановленных пакетов. Избавляет в Винде от танцев с бубном при установке некоторых пакетов. Использовать с VS можно.
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