Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 6
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Какую версию посоветуете?
третью конечно. а дальше выбирать есть смысл только если какие-то особые требования - последний релиз, который 3.6.5 сейчас.
третью конечно.
3.6.5 - последнюю от 2018.03.28 ?
https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?
просто дополнение к VS поствьте питоновское. Там 3.6 версия, еще можно анаконду поставить там же (не совсем понял зачем она нужна в VS)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
просто дополнение к VS поствьте питоновское. Там 3.6 версия, еще можно анаконду поставить там же (не совсем понял зачем она нужна в VS)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов.
В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.
В студии вот так все проставилось
На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов.
В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.
В студии вот так все проставилось
а фильтры, кстати, есть в либе SciPy
то-не то не знаю, ничего в них не понимаю :) давайте уже статью :))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
Вот еще список ф-й
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?
используйте третью
На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов.
В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.
В студии вот так все проставилось
для Python лучше использовать какой нить блокнот с плагинами, под Windows вроде Notepad++ не плох. либо ставьте PyCharm, он под него заточен, да и полегче будет VS, я на Linux использую gedit и только если сложный проект, то PyCharm
На VS я поставил пакет Pyton из инсталлятора, как у вас по ссылке прописано, там есть пакет Pyton и Iron Pyton, но Комбинатор его обругал. Скачал 3.6.5 c офиц. сайта и Анаконду тоже, помню еще про нее. Тоже поставлю. Я так понял в Анаконде много разных пакетов.
В общем, последний раз я работал с Pyton примерно 10 лет назад и с тех пор все изменилось )), буду потихоньку изучать.
В студии вот так все проставилось