Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сижу, думаю... Под снос готовите веточку? Уж больно всё на грани саморекламы здесь.
Да и ругань какая-то...
А почему, не хотите правду узнать ?
Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.
А почему, не хотите правду узнать ?
Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.
А почему, не хотите правду узнать ?
Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.
Мне всё равно про "правду" или "неправду". Мне нужно, чтобы правила ресурса не нарушались, и чтобы ругани не было во избежание банов.
Разве 10 000 USD в месяц это какой-то космос? Если цель будет и вы будете для этого предпринимать шаги, то вы сможете выйти на этот уровень. К примеру, в пике от трейдинга мой рекорд был за месяц чуть более 100 000 USD. Ставлю задачу выйти на доход более 1 000 000 USD в год. Вполне реально при рисках (10-20% в год) и сумме в управлении от 25-30 млн. USD с доходностью 20-30% в год.
Получается чем больше скачивают ваш продукт, тем больше покупают. Чем больше покупают, тем больше ваш продукт поднимается в списке.
Вот я почти 2 года собирал статистику скачиваний нескольких советников. Как скачивают советники на МТ5, которые находятся в топе и как они продвигаются.
Сами решайте, как может советник мало скачиваться и находится в топе.
Мне всё равно про "правду" или "неправду". Мне нужно, чтобы правила ресурса не нарушались, и чтобы ругани не было во избежание банов.
Я не вижу, что кто-то кого то ругает.
1 продукт из маркета, который сейчас показывается на первой странице, попал в общий рейтинг, 20-30 позиция (какой - говорить не буду)
я долгое время его не продавал и ставил цену 30 000,
почему не продавал? он имел косяки после публикации на некоторых брокерах.
вот все перепробовал - работает почти у всех, а на некоторых глючит. в общем -долго искал решение - не нашел. (извинился, у тех, у кого он глючил - я вернул деньги. снял с продажи - путем поднятия цены до максимума. )
потом каким - то чудодейственным способом (я раздавал бесплатно демку) - он начал работать - не знаю как. глючил, потом заработал.
и меня начали просить вернуть его в продажу.
я вернул, по минимальной цене, купили 2 раза, а он в рейтинге.! как такое можно объяснить?
Не вы не я не разгадали рейтинг. как он делается и что с ним происходит.
Да, большие продажи - хороший топ. Но не всегда.
Бывают исключения.! Бывает такое, что товар продается каждый день, а в рейтинге его нет.
А бывает такое, что товар продается 1 раз в месяц - и он попадает в рейтинг(описал выше)
точно так же как в сигналах.
Сигнал, который имеет слишком большой прирост - снимается с рейтинга.!
Зачем вообще разгадывать рейтинг?
может быть это и есть шулерство? пытаться разгадать рейтинг, чтобы этим воспользоваться.
Работайте, делайте качественные продукты и продвигайте.
ИМХО, все хотят много зарабатывать. пора работать. хватит уже лаяться.
Всех, кто занимается "фигней" по отношению ко мне - прощаю, зла не держу.
С остальными дружу (виртуально).
Всем конкурентам желаю топовых продаж и 10-ов килобаксов прибыли ежемесячно.