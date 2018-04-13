Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 7

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Artyom Trishkin:

Сижу, думаю... Под снос готовите веточку? Уж больно всё на грани саморекламы здесь.

Да и ругань какая-то...

А почему, не хотите правду узнать ?

Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.

 
Petros Shatakhtsyan:

А почему, не хотите правду узнать ?

Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.

Так а почему вы тогда заявляете про шулерством если знаете что туда попасть реально? 

Вы противоречите сами себе. 
 
Petros Shatakhtsyan:

А почему, не хотите правду узнать ?

Я тоже много месяцев был в топе в разделе МТ5 и не обязательно попасть туда шулерством. Можно и честным путем. Такая возможность тоже есть.

Мне всё равно про "правду" или "неправду". Мне нужно, чтобы правила ресурса не нарушались, и чтобы ругани не было во избежание банов.

 
Vladislav Andruschenko:

Я не знаю кто там зарабатывает 10 ки баксов в месяц. Это дохрена. 

Разве 10 000 USD в месяц это какой-то космос? Если цель будет и вы будете для этого предпринимать шаги, то вы сможете выйти на этот уровень. К примеру, в пике от трейдинга мой рекорд был за месяц чуть более 100 000 USD. Ставлю задачу выйти на доход более 1 000 000 USD  в год. Вполне реально при рисках (10-20% в год) и сумме в управлении от 25-30 млн. USD с доходностью 20-30% в год.

 
Пора сносить ветку. Она стала рекламной. 
 
Сегодня нельзя ругаться,  всем мира и добра. 
 

Получается чем больше скачивают ваш продукт, тем больше покупают. Чем больше покупают, тем больше ваш продукт поднимается в списке.

Вот я почти 2 года собирал статистику скачиваний нескольких советников. Как скачивают советники на МТ5, которые находятся в топе и как они продвигаются.

Сами решайте, как может советник мало скачиваться и находится в топе. 


График скачиваний

 
Artyom Trishkin:

Мне всё равно про "правду" или "неправду". Мне нужно, чтобы правила ресурса не нарушались, и чтобы ругани не было во избежание банов.

Я не вижу, что кто-то кого то ругает.

 

1 продукт из маркета, который сейчас показывается на первой странице, попал в общий рейтинг, 20-30 позиция (какой - говорить не буду)

я долгое время его не продавал и ставил цену 30 000, 

почему не продавал? он имел косяки после публикации на некоторых брокерах. 

вот все перепробовал - работает почти у всех, а на некоторых глючит. в общем -долго искал решение - не нашел. (извинился, у тех,  у кого он глючил - я вернул деньги. снял с продажи - путем поднятия цены до максимума. )

потом каким - то чудодейственным способом (я раздавал бесплатно демку) - он начал работать - не знаю как. глючил, потом заработал. 

и меня начали просить вернуть его в продажу.

я вернул, по минимальной цене, купили 2 раза, а он в рейтинге.! как такое можно объяснить?


Не вы не я не разгадали рейтинг. как он делается и что с ним происходит.

Да, большие продажи - хороший топ. Но не всегда.

Бывают исключения.! Бывает такое, что товар продается каждый день, а в рейтинге его нет.

А бывает такое, что товар продается 1 раз в месяц - и он попадает в рейтинг(описал выше)



точно так же как в сигналах.

Сигнал, который имеет слишком большой прирост - снимается с рейтинга.! 

 

Зачем вообще разгадывать рейтинг? 

может быть это и есть шулерство? пытаться разгадать рейтинг, чтобы этим воспользоваться. 

Работайте, делайте качественные продукты и продвигайте. 

ИМХО, все хотят много зарабатывать. пора работать. хватит уже лаяться. 

Всех, кто занимается "фигней" по отношению ко мне - прощаю, зла не держу. 

С остальными дружу (виртуально). 

Всем конкурентам желаю топовых продаж и 10-ов килобаксов прибыли ежемесячно. 

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