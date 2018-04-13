Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 4
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Нет никаких загадок, все предельно прозрачно.
Вот почему формулу расчета рейтинга продукта в секрете держат?
Чтоб продукты делались для людей, а не для оптимизации позиции в рейтинге.
Чтоб продукты делались для людей, а не для оптимизации позиции в рейтинге.
Да кто из людей то мой продукт увидит, если его задвинут хрен знает куда?
Лейте трафик, тогда в любом случае увидят.
Лейте трафик, тогда в любом случае увидят.
Обещал ответить на генезис частого появления таких вопросов.
Статистика небольшая накопилась, отвечаю.
Распределение по заработкам прорисовалось примерно то же, что я и ожидал.
Основная масса ничего особо не зарабатывает, далее следует подозрительный отрыв и начинаются заработки (двугорбая функция распределения указывает, в данном случае, на наличие двух, по-разному формируемых множеств).
В первом пункте "больше 500 $" результат сильно завышен, скорее всего.
Некоторые, кто не хочет голосовать, обычно не читая щелкают сразу первый вариант, а некоторые - последний. Поэтому и распределение такое.
В первом пункте "больше 500 $" результат сильно завышен, скорее всего.
Некоторые, кто не хочет голосовать, обычно не читая щелкают сразу первый вариант, а некоторые - последний. Поэтому и распределение такое.
Даже, если и так, то распределение все-равно двугорбое, что абсолютно авторитетно подтверждает генеральный директор https://www.mql5.com/ru/forum/189674/page3#comment_4850127 Да, и последняя позиция, вообще, не относится к распределению.
Он подтверждает, что "В Маркете куча народу, кто зарабатывает на продаже программ" (при этом гораздо большая куча почти ничего не зарабатывает, скорее всего), а не двугорбое распределение.
Вот в такое распределение я бы поверил:
Он подтверждает, что "В Маркете куча народу, кто зарабатывает на продаже программ" (при этом гораздо большая куча почти ничего не зарабатывает, скорее всего), а не двугорбое распределение.
Вот в такое распределение я бы поверил:
Спорить с Вами не буду - это Ваша, так сказать, модель. Я же склонен больше верить результату голосования.