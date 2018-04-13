Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 4

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Evgeny Belyaev:

Нет никаких загадок, все предельно прозрачно.

Поделитесь знаниями. Вот почему формулу расчета рейтинга продукта  в секрете держат? (Опять ведь получается, что бы не все  ее  знали и действовали соответствующим образом)
 
Aleksey Ivanov:
 Вот почему формулу расчета рейтинга продукта  в секрете держат? 

Чтоб продукты делались для людей, а не для оптимизации позиции в рейтинге.

 
Evgeny Belyaev:

Чтоб продукты делались для людей, а не для оптимизации позиции в рейтинге.

Да кто из людей то мой продукт увидит, если его задвинут хрен знает куда?
 
Aleksey Ivanov:
Да кто из людей то мой продукт увидит, если его задвинут хрен знает куда?

Лейте трафик, тогда в любом случае увидят.

 
Evgeny Belyaev:

Лейте трафик, тогда в любом случае увидят.

Поясните, пожалуйста, я не владею современным жаргоном.
 
Aleksey Ivanov:

Обещал ответить на генезис частого появления таких вопросов.

Статистика небольшая накопилась, отвечаю.

Распределение по заработкам прорисовалось  примерно  то  же, что я и ожидал.

Основная  масса ничего особо не  зарабатывает,  далее  следует подозрительный отрыв  и начинаются  заработки (двугорбая функция распределения указывает, в данном случае, на наличие двух, по-разному формируемых множеств).

...


В первом пункте "больше 500 $" результат сильно завышен, скорее всего.

Некоторые, кто не хочет голосовать, обычно не читая щелкают сразу первый вариант, а некоторые - последний. Поэтому и распределение такое.

 
Sergey Basov:

В первом пункте "больше 500 $" результат сильно завышен, скорее всего.

Некоторые, кто не хочет голосовать, обычно не читая щелкают сразу первый вариант, а некоторые - последний. Поэтому и распределение такое.

Даже, если и так, то распределение все-равно двугорбое, что абсолютно авторитетно подтверждает генеральный директор  https://www.mql5.com/ru/forum/189674/page3#comment_4850127  Да, и последняя позиция, вообще, не относится к распределению.
Нет смысла выкладывать разработки индикаторов в маркет компании Метаквотес.
Нет смысла выкладывать разработки индикаторов в маркет компании Метаквотес.
  • 2017.04.09
  • www.mql5.com
Ко мне обращались сотрудники компании Метаквотес, чтобы я разместил в маркете индикатор ZUP...
 
Aleksey Ivanov:
Даже, если и так, то распределение все-равно двугорбое, что абсолютно авторитетно подтверждает генеральный директор  https://www.mql5.com/ru/forum/189674/page3#comment_4850127  Да, и последняя позиция, вообще, не относится к распределению.

Он подтверждает, что "В Маркете куча народу, кто зарабатывает на продаже программ" (при этом гораздо большая куча почти ничего не зарабатывает, скорее всего), а не двугорбое распределение.

Вот в такое распределение я бы поверил:


 
Sergey Basov:

Он подтверждает, что "В Маркете куча народу, кто зарабатывает на продаже программ" (при этом гораздо большая куча почти ничего не зарабатывает, скорее всего), а не двугорбое распределение.

Вот в такое распределение я бы поверил:


Спорить с Вами  не буду - это Ваша, так сказать, модель. Я же склонен больше верить результату голосования.
 
Aleksey Ivanov:
Спорить с Вами  не буду - это Ваша, так сказать, модель. Я же склонен больше верить результату голосования.
Меньше 30 уже запрещено продавать. Только старые остались без обновления. 

А рейтинг вам не скажут по известным причинам. 
 Как вы правильно дали ссылку на директора,  так и я вам говорил. Без продвижения о вашем продукте никто не узнает. 
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