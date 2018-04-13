Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 11

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Petros Shatakhtsyan:

И вот результат :)


Вы действительно так считаете? Или просто тролите?

Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ? 

Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами? 

Ну вот правда? :-)  

Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-) 

Вы меня в чем-то обвиняете?  А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-) 

 
Vladislav Andruschenko:


Вы действительно так считаете? Или просто тролите?

Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ? 

Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами? 

Ну вот правда? :-)  

Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-) 

Вы меня в чем-то обвиняете?  А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-) 

А каких чувств ?  Вы же не девушка  :)

 
Petros Shatakhtsyan:

А каких чувств ?  Вы же не девушка  :)


я не осуждаю. Это Ваша жизнь. :-) Вы ходите за мной по пятам (по всем сообщениям на форуме). Следите за моей жизнью, знаете обо мне. Расследуете то, что я делаю в маркете. 

У меня только такое предположение. 

 
Vladislav Andruschenko:


Вы действительно так считаете? Или просто тролите?

Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ? 

Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами? 

Ну вот правда? :-)  

Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-) 

Вы меня в чем-то обвиняете?  А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-) 

Не хочу судить.

Но заглянув в сигналы, обратил внимание, что на бесплатных сигналах стоит 100%, а платных 0%, 0% и 6%.

Наводит на печальные размышления)))

 
Uladzimir Izerski:

Не хочу судить.

Но заглянув в сигналы, обратил внимание, что на бесплатных сигналах стоит 100%, а платных 0%, 0% и 6%.

Наводит на печальные размышления)))

неправда. :-) Вы тоже невнимательно смотрели.

1 эксперт.

на мт5 платформе (на мт4 все нормально)

реал и демо

и на демо и на реале везде алготрейдинг = 0 % 

хотя ведеться 100 % автоматическая торговля. 

в сервисдеск я предоставил отчеты и доказательства. 

проблема в магике. магик у Эксперта имеет long значение , поэтому в сервисе отображается как 0 % алготрейдинга - это мое предположение. 

Жду ответа от сервисдеска
 
Vladislav Andruschenko:


я не осуждаю. Это Ваша жизнь. :-) Вы ходите за мной по пятам (по всем сообщениям на форуме). Следите за моей жизнью, знаете обо мне. Расследуете то, что я делаю в маркете. 

У меня только такое предположение. 

Этот разговор начал  Fast235 а не я.  

И если это ошибка и вы обращались в Сервисдеск, то надо ждать ответа, а не продолжить этот бессмысленный разговор.

Надеюсь всем покажете ответ от Сервисдеска. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Этот разговор начал  Fast235 а не я.  

И если это ошибка и вы обращались в Сервисдеск, то надо ждать ответа, а не продолжить этот бессмысленный разговор.

Надеюсь всем покажете ответ от Сервисдеска. 


Спасибо, жду ответа. 

 
Vladislav Andruschenko:

неправда. :-) Вы тоже невнимательно смотрели.

1 эксперт.

на мт5 платформе (на мт4 все нормально)

реал и демо

и на демо и на реале везде алготрейдинг = 0 % 

хотя ведеться 100 % автоматическая торговля. 

в сервисдеск я предоставил отчеты и доказательства. 

проблема в магике. магик у Эксперта имеет long значение , поэтому в сервисе отображается как 0 % алготрейдинга - это мое предположение. 

Жду ответа от сервисдеска

А причем тут магик ?

сигнал

 
Petros Shatakhtsyan:

А причем тут магик ?



Это мое предположение, почему неправильно показывает этот параметр.

Хотя да, магик не при чем. на другом эксперте магик = 777, а алготрейдинг показывает 5 %

у меня 100 % автотрейдинг. Врать мне бессмысленно. 

 

Не мешало бы MQ выпустить указ - Проверить всем описание своих сигналов, за лабуду САНКЦИИ, САНКЦИИ, САНКЦИИ

не верю, что автор не заглядывает на свою денежную страницу и не видит что там чертов 0 стоит вместо 100%

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