Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 11
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И вот результат :)
Вы действительно так считаете? Или просто тролите?
Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ?
Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами?
Ну вот правда? :-)
Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-)
Вы меня в чем-то обвиняете? А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-)
Вы действительно так считаете? Или просто тролите?
Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ?
Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами?
Ну вот правда? :-)
Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-)
Вы меня в чем-то обвиняете? А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-)
А каких чувств ? Вы же не девушка :)
А каких чувств ? Вы же не девушка :)
я не осуждаю. Это Ваша жизнь. :-) Вы ходите за мной по пятам (по всем сообщениям на форуме). Следите за моей жизнью, знаете обо мне. Расследуете то, что я делаю в маркете.
У меня только такое предположение.
Вы действительно так считаете? Или просто тролите?
Вы действительно считаете, что я 3 года сижу на 1 терминале (из 20) набиваю 5 000 сделок (примерно по 5 сделок в 1 день) ?
Т.е. Вы вот взрослый человек, считаете, что мне больше нечем заняться, как круглосуточно сидеть и следить за 20 терминалами?
Ну вот правда? :-)
Вы в здравом уме (надеюсь) считаете, что я торгую руками и при этом продаю автоматических экспертов? Т.е. я открываю и сопровождаю позиции руками, круглосуточно, и ночью и днем , и просто продаю советник? :-)
Вы меня в чем-то обвиняете? А потом говорите, что не испытываете ко мне чувств? :-)
Не хочу судить.
Но заглянув в сигналы, обратил внимание, что на бесплатных сигналах стоит 100%, а платных 0%, 0% и 6%.
Наводит на печальные размышления)))
Не хочу судить.
Но заглянув в сигналы, обратил внимание, что на бесплатных сигналах стоит 100%, а платных 0%, 0% и 6%.
Наводит на печальные размышления)))
неправда. :-) Вы тоже невнимательно смотрели.
1 эксперт.
на мт5 платформе (на мт4 все нормально)
реал и демо
и на демо и на реале везде алготрейдинг = 0 %
хотя ведеться 100 % автоматическая торговля.
в сервисдеск я предоставил отчеты и доказательства.
проблема в магике. магик у Эксперта имеет long значение , поэтому в сервисе отображается как 0 % алготрейдинга - это мое предположение.Жду ответа от сервисдеска
я не осуждаю. Это Ваша жизнь. :-) Вы ходите за мной по пятам (по всем сообщениям на форуме). Следите за моей жизнью, знаете обо мне. Расследуете то, что я делаю в маркете.
У меня только такое предположение.
Этот разговор начал Fast235 а не я.
И если это ошибка и вы обращались в Сервисдеск, то надо ждать ответа, а не продолжить этот бессмысленный разговор.
Надеюсь всем покажете ответ от Сервисдеска.
Этот разговор начал Fast235 а не я.
И если это ошибка и вы обращались в Сервисдеск, то надо ждать ответа, а не продолжить этот бессмысленный разговор.
Надеюсь всем покажете ответ от Сервисдеска.
Спасибо, жду ответа.
неправда. :-) Вы тоже невнимательно смотрели.
1 эксперт.
на мт5 платформе (на мт4 все нормально)
реал и демо
и на демо и на реале везде алготрейдинг = 0 %
хотя ведеться 100 % автоматическая торговля.
в сервисдеск я предоставил отчеты и доказательства.
проблема в магике. магик у Эксперта имеет long значение , поэтому в сервисе отображается как 0 % алготрейдинга - это мое предположение.Жду ответа от сервисдеска
А причем тут магик ?
А причем тут магик ?
Это мое предположение, почему неправильно показывает этот параметр.
Хотя да, магик не при чем. на другом эксперте магик = 777, а алготрейдинг показывает 5 %
у меня 100 % автотрейдинг. Врать мне бессмысленно.
Не мешало бы MQ выпустить указ - Проверить всем описание своих сигналов, за лабуду САНКЦИИ, САНКЦИИ, САНКЦИИ
не верю, что автор не заглядывает на свою денежную страницу и не видит что там чертов 0 стоит вместо 100%