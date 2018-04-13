Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 13

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Vladislav Andruschenko:
Как сказал Ренат: Вы сделали продукт. Молодцы. А кто будет заниматься его раскруткой? Вкладываетечь в код, но забываете о правильном продвижении.

И после этого убрали партнерку. Чтобы программисты потренировались в раскрутке ))

 
Alexey Volchanskiy:

И после этого убрали партнерку. Чтобы программисты потренировались в раскрутке ))

Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))

 
Sergey Basov:

Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))

В маркете всё это работало.

Сейчас партнёрка есть, учитывает переходы, НО ..., не учитывает покупки, и соответственно нет отчислений.

На сегодня нужен всего один минимальный пункт: "Учитывать продажу/аренду" по переходу по партнёрской ссылке, тогда можно привлекать партнёров на устной договорённости. Это всё-же лучше - чем совсем ничего!

 
Sergey Basov:

Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))

Вообще Ренат тогда объяснял тем, что партнерка почти не работает и нет смысла ее поддерживать. Может и так, тут же не форум по инфобизнесу, мало людей, умеющих продавать.

 
Alexey Volchanskiy:

Вообще Ренат тогда объяснял тем, что партнерка почти не работает и нет смысла ее поддерживать. Может и так, тут же не форум по инфобизнесу, мало людей, умеющих продавать.

Год назад Ренат уже писал о перезапуске партнерки после большого обновления.

 

партнерка - это очень хороший маркетинговый инструмент.

Ведь кто-то умеет хорошо делать программы, но у него нет времени на распространение. А кто-то умеет продавать. 

Ждем партнерку, надеюсь она заработает. 

 
Vladislav Andruschenko:

партнерка - это очень хороший маркетинговый инструмент.

Ведь кто-то умеет хорошо делать программы, но у него нет времени на распространение. А кто-то умеет продавать. 

Ждем партнерку, надеюсь она заработает. 

Конечно, совмещать качества разработчика и продавца может далеко не каждый.

 
Alexey Volchanskiy:

Конечно, совмещать качества разработчика и продавца может далеко не каждый.



:-)

вот я вроде рекламу нормально размещаю, ну как нормально - читал много... ключевые слова сам пишу.

и вот такие отчеты мне выдает, что хочется "головой ап стену"


 
Vladislav Andruschenko:



:-)

вот я вроде рекламу нормально размещаю, ну как нормально - читал много... ключевые слова сам пишу.

и вот такие отчеты мне выдает, что хочется "головой ап стену"


чак норрис вставил конкретно ))

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