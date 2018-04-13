Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 13
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Как сказал Ренат: Вы сделали продукт. Молодцы. А кто будет заниматься его раскруткой? Вкладываетечь в код, но забываете о правильном продвижении.
И после этого убрали партнерку. Чтобы программисты потренировались в раскрутке ))
И после этого убрали партнерку. Чтобы программисты потренировались в раскрутке ))
Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))
Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))
В маркете всё это работало.
Сейчас партнёрка есть, учитывает переходы, НО ..., не учитывает покупки, и соответственно нет отчислений.
На сегодня нужен всего один минимальный пункт: "Учитывать продажу/аренду" по переходу по партнёрской ссылке, тогда можно привлекать партнёров на устной договорённости. Это всё-же лучше - чем совсем ничего!
Или чтобы забили на маркет. А то может MQ с большим количеством публикуемых советников и индикаторов в маркет не справлялись, всякое бывает ))
Вообще Ренат тогда объяснял тем, что партнерка почти не работает и нет смысла ее поддерживать. Может и так, тут же не форум по инфобизнесу, мало людей, умеющих продавать.
Вообще Ренат тогда объяснял тем, что партнерка почти не работает и нет смысла ее поддерживать. Может и так, тут же не форум по инфобизнесу, мало людей, умеющих продавать.
Год назад Ренат уже писал о перезапуске партнерки после большого обновления.
партнерка - это очень хороший маркетинговый инструмент.
Ведь кто-то умеет хорошо делать программы, но у него нет времени на распространение. А кто-то умеет продавать.
Ждем партнерку, надеюсь она заработает.
партнерка - это очень хороший маркетинговый инструмент.
Ведь кто-то умеет хорошо делать программы, но у него нет времени на распространение. А кто-то умеет продавать.
Ждем партнерку, надеюсь она заработает.
Конечно, совмещать качества разработчика и продавца может далеко не каждый.
Конечно, совмещать качества разработчика и продавца может далеко не каждый.
:-)
вот я вроде рекламу нормально размещаю, ну как нормально - читал много... ключевые слова сам пишу.
и вот такие отчеты мне выдает, что хочется "головой ап стену"
:-)
вот я вроде рекламу нормально размещаю, ну как нормально - читал много... ключевые слова сам пишу.
и вот такие отчеты мне выдает, что хочется "головой ап стену"
чак норрис вставил конкретно ))