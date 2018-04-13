Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас
скиньте в ЛС ссылку на сигнал
это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас
действительно увидел
Алготрейдинг: 0 %
Это конечно же ошибка.
Спасибо, я передам в СервисДеск
0%
это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас
Приношу извинения за свои подозрения Вас в рекламе.
Действительно в русском отчете неправильно перевели.
у меня 100 % торговля роботами. Я могу одну сделку в год открыть , даже не руками, а через панель управления для того, чтобы проверить алгоритм. И делаю я это не на сигнальных счетах.
Или Вы решили теперь тролить, из-за того, что я указал, что Вы рекламировали свой стейт? Я проверил Ваше утверждение о том, что в стейте написано бектест - у меня такого не написано. Предположил, что ВЫ просто рекламируете свой стейт. Если это не так - пройдите мимо. Но фантазировать на тему того, что занимаюсь чем-то плохим - подумайте, прежде чем что-то сказать.
Пожалуйста. Если Вы говорите, что я занимаюсь мошенничеством, предоставьте доказательства.
Конечно, Вы скрылись за "ником" и ответить за слова вам не суждено.
Но будьте корректны!
А он прав. Там всё видно и какие доказательства еще нужно ?
А он прав. Там всё видно и какие доказательства еще нужно ?
это ошибка сервиса сигнала, а не моя. Написал в сервисдеск.
это ошибка сервиса сигнала, а не моя. Написал в сервисдеск.
Никакой ошибки нету. Программа автоматическая и не может по разному работать.
Лучше помолчите.
Никакой ошибки нету. Программа автоматическая и не может по разному работать.
Лучше помолчите.
Это ошибка сервиса Сигналов. у меня 100 % алготрейдинг. Или вы думаете я круглосуточно сижу за компом и слежу за 20 терминалами?
Делать мне больше нечего!
Слушайте. Идите отдохните.
Я еще раз говорю, это ошибка сервиса Сигналов. у меня 100 % алготрейдинг. посмотрите мои сделки. Или выдумаете я круглосуточно сижу за компом и слежу за 20 терминалами?
Вам лишь бы п......... не иначе. Вы балабол и я это уже понял.
Ни одно из своих подозрений Вы не доказали.
Вы просто завидуете мне, да и все.
Пожалуйста, молчите, не позорьтесь, хотя бы в моем лице. Я думал, что Вы хороший трейдер и программист. Но понимаю, что.......
Дорогой Владислав, я работал главным экспертом в области IT технологии. И такие видео покажите идиотам, а не мне.
И советую не выходить из рамки приличия.
Дорогой Владислав, я работал главным экспертом в области IT технологии. И такие видео покажите идиотам, а не мне.
И советую не выходить из рамки приличия.
Я стёр свой негатив. Это никому не нужно. И мне тоже. Я спокоен.
И вот результат :)