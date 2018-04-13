Сколько (в среднем) за месяц Вы зарабатываете на маркете? - страница 10

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Fast235:

это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас

скиньте в ЛС ссылку на сигнал 

 
Fast235:

это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас


действительно увидел 

Алготрейдинг: 0 %

Это конечно же ошибка. 

Спасибо, я передам в СервисДеск

0%


 
Fast235:

это был вопрос, в графе торговля роботом 0% у вас


Приношу извинения за свои подозрения Вас в рекламе.

Действительно в русском отчете неправильно перевели.


 
Vladislav Andruschenko:


у меня 100 % торговля роботами. Я могу одну сделку в год открыть , даже не руками, а через панель управления для того, чтобы проверить алгоритм. И делаю я это не на сигнальных счетах. 

Или Вы решили теперь тролить, из-за того, что я указал, что Вы рекламировали свой стейт?  Я проверил Ваше утверждение о том, что в стейте написано бектест - у меня такого не написано. Предположил, что ВЫ просто рекламируете свой стейт. Если это не так - пройдите мимо. Но фантазировать на тему того, что  занимаюсь чем-то плохим - подумайте, прежде чем что-то сказать. 

Пожалуйста. Если Вы говорите, что я занимаюсь мошенничеством, предоставьте доказательства. 

Конечно, Вы скрылись за "ником" и ответить за слова вам не суждено. 

Но будьте корректны! 

А он прав. Там всё видно и какие доказательства еще нужно ?

 
Petros Shatakhtsyan:

А он прав. Там всё видно и какие доказательства еще нужно ?


это ошибка сервиса сигнала, а не моя. Написал в сервисдеск. 

 
Vladislav Andruschenko:


это ошибка сервиса сигнала, а не моя. Написал в сервисдеск. 

Никакой ошибки нету. Программа автоматическая и не может по разному работать.   

Лучше помолчите.

 
Petros Shatakhtsyan:

Никакой ошибки нету. Программа автоматическая и не может по разному работать.   

Лучше помолчите.



Это ошибка сервиса Сигналов. у меня 100 % алготрейдинг. Или вы думаете я круглосуточно сижу за компом и слежу за 20 терминалами?

Делать мне больше нечего!




Ошибка в статистике. Графа Алготрейдинг
Открыта, Начата: 2018.04.11 10:06, #2003196
 
Vladislav Andruschenko:


Слушайте. Идите отдохните. 

Я еще раз говорю, это ошибка сервиса Сигналов. у меня 100 % алготрейдинг. посмотрите мои сделки. Или выдумаете я круглосуточно сижу за компом и слежу  за 20 терминалами?



Вам лишь бы п......... не иначе. Вы балабол и я это уже понял.

Ни одно из своих подозрений Вы не доказали. 

Вы просто завидуете мне, да и все. 

Пожалуйста, молчите, не позорьтесь, хотя бы в моем лице. Я думал, что Вы хороший трейдер и программист. Но понимаю, что.......

Дорогой Владислав, я работал главным экспертом в области IT технологии.  И такие видео покажите идиотам, а не мне.

И советую не выходить из рамки приличия.

 
Petros Shatakhtsyan:

Дорогой Владислав, я работал главным экспертом в области IT технологии.  И такие видео покажите идиотам, а не мне.

И советую не выходить из рамки приличия.

Я стёр свой негатив. Это никому не нужно. И мне тоже. Я спокоен. 
Все доказательства я буду предоставлять не вам а в сервисдеск. 

Смешно слышать, что вы работали главным экспертом и несете такую чушь. 
Я нигде не работал в области IT . Был чернорабочим.  И?

 
Vladislav Andruschenko:
Я стёр свой негатив. Это никому не нужно. И мне тоже. Я спокоен. 
Все доказательства я буду предоставлять не вам а в сервисдеск. 

Смешно слышать, что вы работали главным экспертом и несете такую чушь. 
Я нигде не работал в области IT . Был чернорабочим.  И?

И вот результат :)

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