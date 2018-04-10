Реквоты - страница 4
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Почитайте про проскальзывание против трейдера в функции OrderSend() как задается, с плюсом или минусом.
Устанавливаемое значение deviation (максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах), имеет тип ulong. То есть, возможна установка количества пунктов от нуля и выше.
Каким образом это и финансовый результат от проскальзываний соответствуют вашим утверждениям, что положительное для трейдера проскальзывание является для него не положительным, а отрицательным, а отрицательное, не отрицательным, а положительным?
Ниже набросала небольшие схемы.
Отрицательное для трейдера проскальзывание можно схематично отобразить так:
1. При покупке:
2. При продаже (возьму те же условия зеркально):
- Допустим, абстрактный трейдер хотел купить по 1.50000, но позиция открылась, допустим, по 1.50001. Для последующего финансового результата по этой сделке (для трейдера) разница между ожидаемым и полученным составила: - 0.00001
Положительное же для трейдера проскальзывание можно схематично отобразить так (возьму те же условия):
1. При покупке:
2. При продаже (те же условия зеркально):
Очень надуманная проблема. возьмите любого крупного брокера. У них объемы от 10 ярдов в месяц. Ну увидят они вашу лимитку в 1 лот, Ну дадут нужную котировку. Тут же с десяток роботов получат сигнал к действию. А давать для разных клиентов разные цены чревато. Трейдер ы легко могут сравнить цены и уличить брокера в жульничестве.
Устанавливаемое значение deviation (максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах), имеет тип ulong. То есть, возможна установка количества пунктов от нуля и выше.
Каким образом это и финансовый результат от проскальзываний соответствуют вашим утверждениям, что положительное для трейдера проскальзывание является для него не положительным, а отрицательным, а отрицательное, не отрицательным, а положительным?
Вы не сталкивались с индивидуальным расширением спреда? Ровно на одном, Вашем, счете? Это не жульничество, ни в одном клиентском соглашении нет обязательства ДЦ давать всем клиентам одинаковый курс по одному инструменту. Роботы не получат расширение спреда, оно будет лично Вашим. И совершенно ничем оно не чревато, расширяй хоть до 100 пунктов этому клиенту. Подумаешь, научился торговать прибыльно. Пусть понимает, что ДЦ созданы вовсе не для того, чтобы кормить его. Они создаются для прокорма других за его счет. И совсем не клиентов.
Ну во первых расширять спред можно только увеличив цену Аск. Если в обе стороны, то минутный график изменится. А если я управляю еще парочкой счетов. Или у меня есть знакомы в этом ДЦ? Сделаю скрины, и выложу в сеть? чем брокер будет крыть ? Факт мошенничества на лицо. А если раструбить на всех форумах, то клиенты просто не пойдут или ограничат поток денег . И уж Поверьте, меня кидали несколько брокеров в наглую. Работает только один но как то очень вяленько.
А отмыться от грязи с доазательствами быстро не получится.
Потому что, то что трейдер пишет у себя в функции со знаком плюс, ДЦ видит это как положительное для него, а не для трейдера. )))
не надо бяку у таких ДЦ перенимать
Ну во первых расширять спред можно только увеличив цену Аск. Если в обе стороны, то минутный график изменится. А если я управляю еще парочкой счетов. Или у меня есть знакомы в этом ДЦ? Сделаю скрины, и выложу в сеть? чем брокер будет крыть ? Факт мошенничества на лицо. А если раструбить на всех форумах, то клиенты просто не пойдут или ограничат поток денег . И уж Поверьте, меня кидали несколько брокеров в наглую. Работает только один но как то очень вяленько.
А отмыться от грязи с доазательствами быстро не получится.
"В историческую базу пойдут значения OHLC с графиков. В приведенном примере историческая база будет не соответствовать ценам, что были".
Есть на этом форуме даже тема https://www.mql5.com/ru/forum/158028#comment_3809072 "Различные цены в окне котировок и на графике".
Глубоко не копал, но, по-моему, алгоритмы в терминале Metatrader осуществляют индивидуальное расширение спреда симметрично относительно нерасширенного диапазона Бид-Аск.
О том, в чем, как мне кажется, Вы заблуждаетесь. Слово "мошенничество" (ст. 159 УК РФ) предполагает обман, явный или неявный. Где он тут? ДЦ не обещал одинаковости цен на разных счетах, никакого обмана нет. ДЦ предоставил котировки, как обещал, никого не обманывая. Вы наверняка знаете, что платформа MT предусматривает разделение клиентов на группы, для каждой из которых применяется своя, индивидуальная политика. Нет в этой возможности платформы никакого мошенничества. В документации на терминал тоже абсолютно нигде нет обещаний, что разным клиентам будут предоставлены одинаковые котировки. Нет обмана в том, что применяются встроенные в терминал алгоритмы индивидуального расширения реального спреда без отражения на графиках. Это чисто технологическое решение.
@Vladimir
как же тогда скальперы выживают, Маркет просто завален ими, или они выносят только внутредневных с 15-25 п., трейдеров?а, понял, скальперов с биноклями лучше не трогать)
@Vladimir
как же тогда скальперы выживают, Маркет просто завален ими, или они выносят только внутредневных с 15-25 п., трейдеров?а, понял, скальперов с биноклями лучше не трогать)
Не понял, о чем Вы спросили. Я совсем не касался методик торговли. Борьбу с токсичным (прибыльно торгующим) клиентом включают лишь для нескольких процентов их общего числа, остальные прекрасно сливаются самостоятельно. Скальпер - не скальпер, без разницы, пока клиент не начинает получать от ДЦ больше, чем отдавать ему.
Борьбу с токсичным (прибыльно торгующим) клиентом включают лишь для нескольких процентов их общего числа,
Ну да, в список "А" заносят, в приличных заведениях. Страшное дело. Им потом вообще пофиг, сколько там наторговал. Торговать там, где все клиенты поголовно, это список "Б" смысла не имеет, да. Своим маслицем для вашего бутерброда они долго делиться не будут, а уж способ найдут. За счет системы-нипель и живут собственно.
(Недавно появилась конторка, в которой владелец вообще решил не принимать на грудь торговые риски, любит спать спокойно, все клиенты - это список "А". Пипсарей понабежало сразу, ужас. Заведению без году пара месяцев, а оборота намолотили ярд).
Да, именно так, с одновременным увеличением Аск и снижением Бид, по которым идет торговля. Но без изменения графика. См., например, https://www.mql5.com/ru/forum/211675#comment_5478002. Можете управлять еще десятком счетов в этом ДЦ, вот здесь http://ticks.alpari.org/ зафиксированы постоянно различающиеся котировки для 10 разных счетов одного ДЦ. Как сообщается здесь https://www.mql5.com/ru/forum/112799/page28#comment_3091863
"В историческую базу пойдут значения OHLC с графиков. В приведенном примере историческая база будет не соответствовать ценам, что были".
Есть на этом форуме даже тема https://www.mql5.com/ru/forum/158028#comment_3809072 "Различные цены в окне котировок и на графике".
Глубоко не копал, но, по-моему, алгоритмы в терминале Metatrader осуществляют индивидуальное расширение спреда симметрично относительно нерасширенного диапазона Бид-Аск.
О том, в чем, как мне кажется, Вы заблуждаетесь. Слово "мошенничество" (ст. 159 УК РФ) предполагает обман, явный или неявный. Где он тут? ДЦ не обещал одинаковости цен на разных счетах, никакого обмана нет. ДЦ предоставил котировки, как обещал, никого не обманывая. Вы наверняка знаете, что платформа MT предусматривает разделение клиентов на группы, для каждой из которых применяется своя, индивидуальная политика. Нет в этой возможности платформы никакого мошенничества. В документации на терминал тоже абсолютно нигде нет обещаний, что разным клиентам будут предоставлены одинаковые котировки. Нет обмана в том, что применяются встроенные в терминал алгоритмы индивидуального расширения реального спреда без отражения на графиках. Это чисто технологическое решение.
ну здесь важна не только история, я ведь могу сделать скрины 2 разных счетов одного брокера. И будет видно что в один и тот жде момент времени спреды сильно отличаются. Если вы думаете что я с этим пойду в суд, то это не наш метод. Даже если я выиграю суд то не получу ни копейки от Брокера. Поэтому я все выложу на всех форумах эту историю с картинками и все будут знать, что конкретно этот брокер позволяет себе такое делать.
Придет такой же как я почитает форум и сделает вывод, что в этом ДЦ можно поднимать депозит в 2-3 раза не больше и сваливать надо. Иначе помогут слиться. А хомячки-сливальщики со 50 -100 долларами всегда были, но они не прокормят брокера. Есть еще клиенты переливщики бонусов с одного ДЦ в другой. НУ это отдельная история.
При наличии жалоб и особенно с воплями представителей "Это же фотошоп" которые делают себе только хуже, Крупный клиент не пойдет в эту контору и в лучшем случае ограничится тестовым депозитом.
Именно в испорченнной репутации и есть вся сила наказания за подобные действия.
Кстати очень давно на такое наглое расширение спреда не натыкался. Уже лет 8 наверно. Потому что не шляюсь по разным инстаподобным помойкам.