Кто работает в фрилансе, поделитесь "критериями приёма" работы заказчиком - страница 4
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У меня немного обратная проблема. Всегда прошу исполнителя выводить всю нужную инфу по расчетам и контролю на экран и в логи + если есть индикатор, то выводить на график индикатор. На экран выводится то что нужно контролировать непрерывно (эквити, прибыль по сделке и прочее), в логи почему открылась позиция, какие ей характеристики предшествовали и вообще полная инфа почему советник совершил сделку или хотел совершить но не совершил, какой спред был на момент открытия/закрытия, сколько прибыли/убытка получил, в общем всю промежуточную инфу, которая участвует в принятии решений. Но исполнители почему-то игнорируют половину из того, что написано, или спорят, что это не надо, приходится доказывать, что это надо.
потому что вы сам разработчик, и если оутсорсите у кого-то, то для дальнейшей продажи.
такие критерии общения с исполнителем похвальны, но вы исключение из правил.
Очень правильная мысль про критерии приемки. Жаль, что никто о них не задумывается.
На мой взгляд, заказчик — такой же человек, но чуть менее технически грамотный (в среднем). Поэтому для удобной проверки соответствия алгоритму ему нужно точно то же, что и программисту, только в чуть более удобной форме.
Логи — самый полный источник информации, но не самый удобный (и очевидный заказчику). Они должны быть хотя бы для проверки правильности работы самим разработчиком или для разбора полетов при реальной работе.
А в остальном нужно постараться сделать проверку и себе и ему удобной. Например, если советник определяет некий ценовой импульс, его можно нарисовать отрезком на графике. Если важен его размер, его можно указать во всплывающей подсказке. Если импульс может быть отфильтрован, он может отображаться пунктиром. И так далее.
Т.е. общее правило — как для себя, по-человечески.
Ну, а клинические случаи никто не отменял. Бывает, присылают картинку с комментарием советника на графике "торговля запрещена, потому что цена выше МА" и вопросом "почему не торгует???".
Да, клинические случаи достаточно регулярны. Как вам такой? Написал индикатор по ТЗ, и на этапе демонстрации получаю
Минут 10 я был просто в ступоре.
У меня немного обратная проблема. Всегда прошу исполнителя выводить всю нужную инфу по расчетам и контролю на экран и в логи + если есть индикатор, то выводить на график индикатор. На экран выводится то что нужно контролировать непрерывно (эквити, прибыль по сделке и прочее), в логи почему открылась позиция, какие ей характеристики предшествовали и вообще полная инфа почему советник совершил сделку или хотел совершить но не совершил, какой спред был на момент открытия/закрытия, сколько прибыли/убытка получил, в общем всю промежуточную инфу, которая участвует в принятии решений. Но исполнители почему-то игнорируют половину из того, что написано, или спорят, что это не надо, приходится доказывать, что это надо.
Потому чаще всего заказываются такие логи, для которых надо еще половину эксперта написать, поэтому никакого контроля они не дают, поскольку при их выводе может быть сделана своя куча ошибок.
Да, клинические случаи достаточно регулярны. Как вам такой? Написал индикатор по ТЗ, и на этапе демонстрации получаю
Минут 10 я был просто в ступоре.
Обычный вопрос, если при отправке выполненной работы не приложил файлик с описанием того, что же с этим делать. Если вам задали такой вопрос первый раз, то вам просто везло.
Да, клинические случаи достаточно регулярны. Как вам такой? Написал индикатор по ТЗ, и на этапе демонстрации получаю
Минут 10 я был просто в ступоре.
:))) Проблема в том, что исполнитель знает про это почти всё а заказчик почти ничего, как следствие говорят на разных языках и часто непонимают друг друга :(
Обычный вопрос, если при отправке выполненной работы не приложил файлик с описанием того, что же с этим делать. Если вам задали такой вопрос первый раз, то вам просто везло.
Да, стандартный наборчик инструкций не помешал бы
Ну должен ли давать заказчику такие инструкции исполнитель, вопрос спорный. Он обговорен в других ветках вдоль и поперёк, поэтому даже не буду его поднимать.
Лично для меня дико, что человек заказывающий программу, банально не знает что с ней делать. Подозреваю, такие люди и торговать то садятся едва выучив где в терминале кнопки "купить" и "продать". Не удивлён, что процветают многочисленные кухни, и их бизнес находится в сегменте "казино".
Ну должен ли давать заказчику такие инструкции исполнитель, вопрос спорный. Он обговорен в других ветках вдоль и поперёк, поэтому даже не буду его поднимать.
Лично для меня дико, что человек заказывающий программу, банально не знает что с ней делать. Подозреваю, такие люди и торговать то садятся едва выучив где в терминале кнопки "купить" и "продать". Не удивлён, что процветают многочисленные кухни, и их бизнес находится в сегменте "казино".
есть значительная категория "заказчиков" которые заказывают исключительно ради
1) поместить в маркет и сказочно обогатиться
2) намереваются(или уже) взять аналогичный заказ в ино-язычной ветке но сильно дороже
для обоих целей квалификация вообще неважна, поэтому там много такого..
есть значительная категория "заказчиков" которые заказывают исключительно ради
1) поместить в маркет и сказочно обогатиться
... потом ещё и обвиняют программиста в сливах, такое тоже бывает