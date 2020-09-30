Кто работает в фрилансе, поделитесь "критериями приёма" работы заказчиком - страница 3
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- что делать, если после пояснений где в логе кодер делает вывод инфы, заказчик продолжает игнорировать её, и снова задаёт те же вопросы в стиле "почему здесь вход??" без самостоятельного просмотра логов, часто без отправки этих логов кодеру для помощи?
как быть в таких случаях и считаются ли они клиническими?
У меня именно так и было.
Подключался по Скайпу, просил демонстрацию экрана, и руководил действиями, чтобы коллега (он ТС разрабатывал, а я - закатывал ее в эксперта) нашел лог-файл, и отправил его мне. Я - смотрел на лог-файл, и объяснял, почему было произведено то или иное действие.
Никогда от партнера не ждал, что он будет разбираться в логах - у него "мозг не заточен под это". Сам поглядел, сам понял - и объяснил, что и почему. Далее - решаем, то ли так и оставить, либо тут надо что-то изменить.
Но, повторю - я работал не за деньги. Соответственно, наехать на меня было трудно.
У меня именно так и было.
Подключался по Скайпу, просил демонстрацию экрана, и руководил действиями, чтобы коллега (он ТС разрабатывал, а я - закатывал ее в эксперта) нашел лог-файл, и отправил его мне. Я - смотрел на лог-файл, и объяснял, почему было произведено то или иное действие.
Однажды, когда предложил сделать как Вы, так же меня спросили что такое скайп
и я понял, что сайп тут не поможет )ЗЫ: использовать тимвивер предлагать не стал )
судя по всем ответам в ветке основная идея - "программист сам себе доктор."
если он не добавит вывод всевозможной инфы на чарт или в лог, то
1) заказчик никогда этого сам не попросит
2) вопросы будет присылать бездоказательно "почему здесь вход?" без условий.
3) найти самостоятельно строки в логе или вывод на чарт нужной инфы - это уже для них высшее знание, освоить которое мало кто может.
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тогда вопрос такой
- что делать, если после пояснений где в логе кодер делает вывод инфы, заказчик продолжает игнорировать её, и снова задаёт те же вопросы в стиле "почему здесь вход??" без самостоятельного просмотра логов, часто без отправки этих логов кодеру для помощи?
как быть в таких случаях и считаются ли они клиническими?
лог по большей части нужен исполнителю, а не заказчику. Заказчику нужна правильная работа.
Обычно прошу описать условия при которых происходит то что описывает заказчик: настройки, инструмент, таймфрейм, в плоть до сервера брокера, в общем максимально описать окружение.
часто это помогает.
Для этого нужно чтобы заказчик понимал МТ4/МТ5.
Многие не могут заглянуть в лог, посмотреть что происходит.
Просто пишут - "у меня не работает".
Начинаются объяснения где логи, куда смотреть, что прислать...
Подводя итоги - то что написала Галина и остальные - Исполнителю нужно прикрутить графическую панельку с кнопкой "Показать логи", на которую Заказчик нажмет и откроет папку с логами. Там же будет сообщено имя файла, который нужно отправить исполнителю.
Кажется, это самый простой способ сэкономить нервы.
Подводя итоги - то что написала Галина и остальные - Исполнителю нужно прикрутить графическую панельку с кнопкой "Показать логи", на которую Заказчик нажмет и откроет папку с логами. Там же будет сообщено имя файла, который нужно отправить исполнителю.
Кажется, это самый простой способ сэкономить нервы.
это действительно самый простой вариант, но штатными средствами это не сделать, а использовать dll не всем понравится.
потому простой скрин заготовлен заранее
сделал за 2017 2 работы, думал за инет заплатить хватит
первая ладно, обещание 5 баксов за скрипт потом "спасибо прощайте, чс"
вторая - неделю изучения тз месяц консультаций после сдачи. Из излюбленных вопросов
1 - а почему он тут открыл а тут нет? сделай чтоб и там открывал
2 - а почему он работает в убыток? реализация правильная, но почему в убыток?
3 - а как найти логи чтоб прислать?
4 - а почему я установил его в папку а он не работает?
5 - а можно сюда прикрутить расчет по двум индикаторам, сетку и мартингейл с опцией чтоб можно было включать и выключать?
6 - хочу чтоб рисовал объекты на каждый ...!
и конечно все это без каких то доплат. Послать не могу так как получаю от него неплохие заказы по другой тематике, но писать еще что - то у меня желания уже нет.
И скорее всего это будет камень в огород разработчикам. Создаешь на 4ке инструмент, кидаешь его на график, там выдает "время запуска такое то параметры такие то" И как это потом вытаскивать из лога если в лог эти сроки не пиуштся?
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartscreenshot
Скрин через N сек или на новом баре.
В настройках чтоб можно отключить.
Зак., сам смотрит свои 10000 картинок.
+ лог.
Вот так я себе сделал.
Подводя итоги - то что написала Галина и остальные - Исполнителю нужно прикрутить графическую панельку с кнопкой "Показать логи", на которую Заказчик нажмет и откроет папку с логами. Там же будет сообщено имя файла, который нужно отправить исполнителю.
Кажется, это самый простой способ сэкономить нервы.