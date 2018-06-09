Отключение WebMoney. - страница 8

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Evgeniy Zhdan:
Может, это фальстарт и все останется как есть?

Что бы не гадать, надо подождать ответа компетентных лиц. 

 
Vladislav Andruschenko:


согласен. 

но как следствие - закрыли на ввод, значит дело шло и закрытие на вывод. Имеем то, что имеем. 

Про закрытия ввода я не получал сообщения, и до того как вы меня просветили не владел информацией об этом. Думал, что если есть вывод то и есть ввод. 

 
Vitalii Ananev:

Про закрытия ввода я не получал сообщения, и до того как вы меня просветили не владел информацией об этом. Думал, что если есть вывод то и есть ввод. 


я тоже заметил это случайно, я вводил сюда 1 раз только :-) 6 лет назад. 

я еще удивился, когда клиенты писали - как купить за WebMoney = я отправлял на страницу ввода - не посмотрев , что там уже давно нет WebMoney 

 
Evgeniy Zhdan:
Может, это фальстарт и все останется как есть?

Описание вывода на Вебмани уже убрали из раздела "Вывод средств": https://www.mql5.com/ru/articles/302#withdrawpp

Платежная система MQL5.community
Платежная система MQL5.community
  • 2011.06.17
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Внутренняя платежная система MQL5.community была изначально создана для оплаты гонорара авторам статей. Но жизнь сообщества не стоит на месте, и с момента запуска платежной системы на сайте появилось множество полезных для трейдеров сервисов, которые подразумевают товарно-денежные отношения между двумя сторонами: Маркет — магазин приложений...
 
Mihail Matkovskij:

Описание вывода на Вебмани уже убрали из раздела "Вывод средств": https://www.mql5.com/ru/articles/302#withdrawpp

На странице вывода средств вебмани еще присутствует

 
Vladislav Andruschenko:


я говорю про ВВОД а не про ВЫВОД

ВЫВОЖУ я каждый день.

Но скоро закроют эту способность. Плохо или хорошо решать, УВЫ, не нам  

здесь существует вывод?

 
Evgeniy Zhdan:

На странице вывода средств вебмани еще присутствует

Да, вроде есть. Но в содержании удалено уже:

:)


 

Пополнение через ВМ есть в разделе пополнений через карту


 

Всем присутствующим.

А как вам вариант с переводом ePayments на BTC, а затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments  комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту. И если прядок, проблема решена, альтернатива Вебмани готова.

 
Mihail Matkovskij:

Всем присутствующим.

А как вам вариант с переводом ePayments на BTC. А затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments  комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту.

Там курс биткоина будет процентов на 10 ниже, если продавать, а вот если покупать - дороже

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