Отключение WebMoney. - страница 8
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Может, это фальстарт и все останется как есть?
Что бы не гадать, надо подождать ответа компетентных лиц.
согласен.
но как следствие - закрыли на ввод, значит дело шло и закрытие на вывод. Имеем то, что имеем.
Про закрытия ввода я не получал сообщения, и до того как вы меня просветили не владел информацией об этом. Думал, что если есть вывод то и есть ввод.
Про закрытия ввода я не получал сообщения, и до того как вы меня просветили не владел информацией об этом. Думал, что если есть вывод то и есть ввод.
я тоже заметил это случайно, я вводил сюда 1 раз только :-) 6 лет назад.
я еще удивился, когда клиенты писали - как купить за WebMoney = я отправлял на страницу ввода - не посмотрев , что там уже давно нет WebMoney
Может, это фальстарт и все останется как есть?
Описание вывода на Вебмани уже убрали из раздела "Вывод средств": https://www.mql5.com/ru/articles/302#withdrawpp
Описание вывода на Вебмани уже убрали из раздела "Вывод средств": https://www.mql5.com/ru/articles/302#withdrawpp
На странице вывода средств вебмани еще присутствует
я говорю про ВВОД а не про ВЫВОД
ВЫВОЖУ я каждый день.
Но скоро закроют эту способность. Плохо или хорошо решать, УВЫ, не нам
здесь существует вывод?
На странице вывода средств вебмани еще присутствует
Да, вроде есть. Но в содержании удалено уже:
:)
Пополнение через ВМ есть в разделе пополнений через карту
Всем присутствующим.
А как вам вариант с переводом ePayments на BTC, а затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту. И если прядок, проблема решена, альтернатива Вебмани готова.
Всем присутствующим.
А как вам вариант с переводом ePayments на BTC. А затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту.
Там курс биткоина будет процентов на 10 ниже, если продавать, а вот если покупать - дороже