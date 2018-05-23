Существует ли универсальная система? - страница 4
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Тут можно долго спорить, так-же как и о погашении фьючерсов
А чего о них спорить, в условиях контракта все написано.))
История про фьючерс на свиней - https://smart-lab.ru/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80.%20%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81/
Конечно, Форекс - это обман. И разбогатеть на нем (да и в любом другом месте) можно лишь поняв, в чем этот обман состоит. Ну посмотрите сами. Все знают, цена дергается вверх-вниз. Вот она дернулась вниз и на секунду замерла. Ясно, сейчас дернется вверх надо покупать. Или подождать. Цена чувствует ваши колебания и стоит, ждет. А когда Вы решились и купили - она дергается вниз, к стоп-лоссу. Или к стоп-ауту, кто что выберет. Понаблюдайте и убедитесь.
Так а зачем пытаться получить прибыль на шумах. Краткосрочные ТС торгующие чуть-ли не на каждом колебании редко бывают прибыльными.
Так а зачем пытаться получить прибыль на шумах. Краткосрочные ТС торгующие чуть-ли не на каждом колебании редко бывают прибыльными.
скрин для примера торговли))))) реальная торговля.
скрин для примера торговли))))) реальная торговля.
Ну график из визуализации тестера ))
А вообще для подобных ТС нужен не маленький депозит. Ошибочных входов ни кто не отменял...
Конечно, Форекс - это обман. И разбогатеть на нем (да и в любом другом месте) можно лишь поняв, в чем этот обман состоит. Ну посмотрите сами. Все знают, цена дергается вверх-вниз. Вот она дернулась вниз и на секунду замерла. Ясно, сейчас дернется вверх надо покупать. Или подождать. Цена чувствует ваши колебания и стоит, ждет. А когда Вы решились и купили - она дергается вниз, к стоп-лоссу. Или к стоп-ауту, кто что выберет. Понаблюдайте и убедитесь.
Форекс — это обман ? Лохотрон ли форекс ? Это вечные вопросы. Также как в философии: что первично, что вторично: дух или материя ? Математики слушают доморощенных философов и удивляются бесполезности подобных вопросов. И сравнивают этот вопрос с вопросом что первично, что вторично: курица или яйцо ? Уважаемый LRA (к сожалению, не знаю, как Вас зовут) Вы всё время будете сомневаться обман ли форекс до тех пор, пока не научитесь пребывать в плюсе хотя бы один месяц. Тогда сомнения значительно уменьшаться, но останутся...
универсальная система должна анализировать тренд - твой френд. Вверх - закрываем Sell-ы и покупаем, Вниз - закрываем все Buy и продаем. Канал меньше 100 п - ждем. А если хотим по мелочи еще больше собрать - от линии поддержки Buy от уровня сопротивления Sell. Еще пипсовка (сбор пипсов) или она же скальпирование - срезание волос (мелких колебаний цены). Работа если вручную очень нервная и рискованная, но в интернете говорится о 50% ежедневной прибыли. Теперь как покупать продавать. Можно OrderSend(... OP_BUY или OP_SELL). Но тут проскальзывание, реквоты, .... А проще поставить отложки с экспирацией и двигать их. И все это должно быть вместе. Вот универсальная стратегия. А то, что все называют стратегиями - это различные тактики претворения единой стратегии в жизнь. Кто это поймет - будет на коне, будет в танке, будет с лимонами и лярдами, будет там, где каждому хочется, будет ...
Посоветуйте пожалуйста, что лучше почитать по каналам?
Привет всем!
Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?
Ну как бы понятно, что:
1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.
2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему.
3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.
Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?
P.S. Если есть, если знаете, поделитесь.
Посоветуйте пожалуйста, что лучше почитать по каналам?
Виталий, я человек остепенённый с кучей умных дипломов, советую Вам не читать ничего. Вместо этого пробовать на демо. А также скачать и установить себе какую-нибудь панель (симулятор,тренажер), с помощью которой Вы сможете имитировать торговлю в тестере, например, в субботу-воскресенье. Таких бесплатных симуляторов много, например:
https://www.mql5.com/ru/articles/1425
Ещё один торговый тренажер (панель):
http://www.mql5.com/ru/code/9185 (совершенствование: https://www.mql5.com/ru/code/9220 )
и
http://www.mql5.com/ru/code/9220
Виталий, я человек остепенённый с кучей умных дипломов, советую Вам не читать ничего. Вместо этого пробовать на демо. А также скачать и установить себе какую-нибудь панель (симулятор,тренажер), с помощью которой Вы сможете имитировать торговлю в тестере, например, в субботу-воскресенье. Таких бесплатных симуляторов много, например:
https://www.mql5.com/ru/articles/1425
Ещё один торговый тренажер (панель):
http://www.mql5.com/ru/code/9185 (совершенствование: https://www.mql5.com/ru/code/9220 )
и
http://www.mql5.com/ru/code/9220
Спасибо за отклик. Рекомендация не читать ни чего - это ходьба в информационном вакууме - это путь к цели через пень-колоду. Для более быстрого продвижения неплохо бы узнать о достижениях других исследователей. Учёба в таких условиях (во тьме) очень и очень трудна. Да, отыщутся рабочие методики, но какой ценой?
По поводу тренажёров ии симуляторов - я несколько лет назад, когда терминалом MT5 ещё и не пахло, сделал себе советника, позволяющего открывать/закрывать сделки в тестере MT4 вручную. Поэтому я знаю программно, что симулятора лучше, чем демосчёт, ещё не существует.
А ознакомиться с открытиями, сделанными другими трейдерами всё же нужно. Было бы глупо от этого отказываться. Вопрос не в этом. Можно иметь кучу дипломов, но не уметь работать с информацией эффективно. Вопрос в том, сможет ли человек разобратьс в своих находках?