Существует ли универсальная система? - страница 6
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Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания.
Посмотрите форбс, список мировых миллиардеров.
есть там хоть один, кто заработал на форекс? )))
а баффет там на 3-ем месте.
https://www.forbes.com/billionaires/list/
Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?
Существует - это обучение собственного мозга. PS Это не шутка. Человеческий мозг может обучаться. И AI ещё не перехватило полностью инициативу (кроме шахмат, где альфа-зеро с рейтингом 4000 идет).
Существует - это обучение собственного мозга. PS Это не шутка. Человеческий мозг может обучаться. И AI ещё не перехватило полностью инициативу (кроме шахмат, где альфа-зеро с рейтингом 4000 идет).
К сожалению обучение мозга не избавляет от человеческого фактора эмоции, текущее настроение, темперамент трейдера, что отличает AI в лучшую сторонну существенно. И доложу Вам мой ИИ превосходит человека в разы, по качеству торговли.
На скрине отчётливо видно моменты когда вмешивался человек, а также участки когда ИИ исправлял его косяки.... Наглядный пример...
Конечно, Форекс - это обман. И разбогатеть на нем (да и в любом другом месте) можно лишь поняв, в чем этот обман состоит. Ну посмотрите сами. Все знают, цена дергается вверх-вниз. Вот она дернулась вниз и на секунду замерла. Ясно, сейчас дернется вверх надо покупать. Или подождать. Цена чувствует ваши колебания и стоит, ждет. А когда Вы решились и купили - она дергается вниз, к стоп-лоссу. Или к стоп-ауту, кто что выберет. Понаблюдайте и убедитесь.
Молодой человек.
Графики, которые вы имеете счастье наблюдать, собой являют графическое отображение поведения каждого торгового счёта, за которым стоит реальный участник торгов.
А в последние годы среди реальных участников торгов, так же, стали присутствовать и роботы (или как угодно их называйте). Что в свою очередь добавляет волатильности.
Именно так называется феномен, о котором вы пишете. И который удивил (напугал) вас.
Волатильность Рынка вас поражает.
Вы понимаете, что перед вами океан поведенческого фактора, причём разделённый ровно на столько, на сколько много участников торгов...
Глядя на бушующую непредсказуемость вы начинаете осознавать, что одолеть эту Стихию невозможно.
Это как если вы наблюдаете Природный катаклизм (например сильный ветер) и не в силах повлиять на него. Вы ничего не можете сделать. Не прикажете же вы Природе немедленно прекратить ветер.
Однако вы могли бы что либо предпринять заранее. Если бы в вашем распоряжении оказалось бы достаточно информации - вы смогли бы сделать некий прогноз.
Глядя на предполагаемое будущее сквозь призму фундаментального анализа, вы могли бы "предвидеть" последствия. Следовательно, вы могли бы сделать так, что бы ураганный ветер не навредил вам.
А значит, если вы будете смотреть на более длительные горизонты - колебания Рынка будут немного сглажены для вас в восприятии. И кстати более точны. Так что у вас есть прямая необходимость воспользоваться техническим анализом для более точного входа выхода.
А отвечая автору ветки, хотелось бы заметить, что "Универсальная торговая система" должна воспитаться на практической торговле. Когда от потерь вы испытываете моральные боли. Никто не может испытать вашу боль. Поэтому никто не сможет повторить вашу торговую систему. Даже если вы все доходчиво и подробно изложите. И даже если все всё поймут. Всё равно - никто не сможет сделать так же как вы. Примерно похожее да. Но не точно так же. Потому что все мы разные.
Таким образом, вы никогда не найдёте такую систему.
Единственные системы, которые для вас по настоящему будут универсальными, это те, которые вы сами на себе разработаете.
Это как костюм, сшитый только для вас. А так же обувь и аксессуары.
P.S.
Рынок единственное место на Планете, где вы сами управляете собой. Вам некого винить кроме себя.
Учитывая, что форекс не лохотрон, в ваших руках уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Ну где, или кто предложит вам нечто подобное в жизни..? Ну что вы прям сейчас отправляетесь работать в силиконовую долину..? Или может вы прямо сейчас начнёте 100% успешный бизнес, или станете директором, или начальником..? Ну или какой такой проект прям щас вам кто либо предоставит, или пригласит..?
Да кому вы вообще, по большому счёту нужны..? У каждого своих забот хватает...
Так что Форекс - чуть ли не единственное место, где вас никто не обманывает.
Ну а на сколько грамотно вы распорядитесь этой возможностью - как раз от вас то и зависит.
Вот и посмотрите на самого себя со стороны.
Поработаете над собой.
Так что не торопитесь с выводами.
В какой то момент вы даже подумаете, где же вы были раньше?
Существует - это обучение собственного мозга. PS Это не шутка. Человеческий мозг может обучаться. И AI ещё не перехватило полностью инициативу (кроме шахмат, где альфа-зеро с рейтингом 4000 идет).
Инвестирование - это искусство.
И пока что искусство и все творческие профессии роботы, или ИИ заменить не смогут.
Например, если основное большинство широкого круга сегодняшних профессий в ближайшем будущем будут заменены машинами, то сферы творческого подхода (наука, предпринимательство, искусство, медицина, образование, политика и право, контроль качества и т.д.) эта опасность обойдёт стороной. Более того, именно людям творческого склада будут в помощь ИИ и роботы. Что уже можно наблюдать.
Т.к. инвестирование - это искусство, следовательно людей этих направлений машины не заменят, а, качественно дополнят (оптимизируется творческий процесс).
Трейдинг - это искусство.
Ошибочное мнение.
Трейдинг - это сложная техническая задача, так как основа - график в двух координатах, которая имеет несколько разных решений, в зависимости от поставленной задачи, вплоть до безубыточной торговли. Другой момент, какие условия поставлены в исходных параметрах этой задачи. Например, если основа задачи - прибыль, то на выходе получим скальпинг стратегию, а если надежность и стабильность, то получим редкую торговлю, типа среднесрочной или консервативной стратегии.
Любой каприз за Ваши деньги!
Трейдинг - это искусство.
Искусство выращивания лосейвот скрин для примера
Искусство выращивания лосейвот скрин для примера
норм
только лосей нет,
конспиратор ;0)
Ошибочное мнение.
Трейдинг - это сложная техническая задача, так как основа - график в двух координатах, которая имеет несколько разных решений, в зависимости от поставленной задачи, вплоть до безубыточной торговли. Другой момент, какие условия поставлены в исходных параметрах этой задачи. Например, если основа задачи - прибыль, то на выходе получим скальпинг стратегию, а если надежность и стабильность, то получим редкую торговлю, типа среднесрочной или консервативной стратегии.
Любой каприз за Ваши деньги!
Мнение не ошибочное.
Из упомянутого вами процесса (закладка параметров советника) вытекает вывод, что описанный вами процесс сам по себе является творческим.
И делает это человек.
Кроме того вы списываете со счетов участников Рынка, которые не применяют торговых роботов. А таких пожалуй подавляющее большинство.
Следовательно анализировать поведение человеческих масс, с поправкой на присутствие роботов, и есть творческий процесс, или искусство, мастерство.