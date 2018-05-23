Существует ли универсальная система? - страница 11

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Serqey Nikitin:

Управление обратной связью даст положительный эффект только в случае, если прямая связь ( сама стратегия ) имеет положительный баланс. В противном случае - регулирование обратной связью ничего не даст - из дерьма конфетку не сделаешь...

График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.


Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.

Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.

Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.


В каком месте у Вас проблема?..

 
prikolnyjkent:

График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.


1. Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.

2. Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.

3. Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.


В каком месте у Вас проблема?..

Проблем нет!

По п. 1. - обратная связь - перестраховка, т.к. прибыль и так будет.

по п. 2. - горбатого только могила исправит!

По п. 3.  болтание так и останется возле "0" - т.к. правильно рассчитать Ваши коэффициенты задача довольно сложная...

В целом, этот косметический метод не заменит нормальную прибыльную стратегию...

 
Serqey Nikitin:

Проблем нет!

По п. 1. - обратная связь - перестраховка, т.к. прибыль и так будет.

по п. 2. - горбатого только могила исправит!

По п. 3.  болтание так и останется возле "0" - т.к. правильно рассчитать Ваши коэффициенты задача довольно сложная...

В целом, этот косметический метод не заменит нормальную прибыльную стратегию...

Судя по всему, мы с Вами говорим каждый о своём  : у меня - прибыль, в любом из вариантов; у Вас - косметика какая-то . Зачем мне искать нормальную прибыльную стратегию, если для жизни мне достаточна вообще любая (прибыльная, не прибыльная, убыточная) ?..


 
prikolnyjkent:

Судя по всему, мы с Вами говорим каждый о своём  : у меня - прибыль, в любом из вариантов; у Вас - косметика какая-то . Зачем мне искать нормальную прибыльную стратегию, если для жизни мне достаточна вообще любая (прибыльная, не прибыльная, убыточная) ?..


Не совсем ясно выразились, полагаю имели ввиду, что любую стратегию можете облагородить и сделать прибыльной.)

 

О! Давняя идея использовать ТАУ и  ООС при построении  торговых систем.   Жаль, что я забросил направление в самом начале, оказывается и там рыба есть.

 Стабилизаторы при колебаниях нагрузки, например в такт музыки в усилителях,  держат же  "прямую" за счет обратной связи. И не пытаются ничего предсказывать и прогнозировать.   Знать ничего не знают, когда там по барабану вдарят. (Куклы  и соросы фсячески шалить надумают:) )    Пофиг на них.   Когда "вдарят", тогда и "отрегулируем", если просядет.

  Просто усиливается "ошибка" - разница между "нужным" напряжением и фактическим и выдается как сигнал управления на регулирующий транзистор, что бы скомпенсировать ошибку.  Так и называется - компенсационный стабилизатор.

http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html

 Нам нужна не прямая, а наклонная строго вверх,  "желаемая эквити" :)   ее и подаем на один вход усилителя ошибки в качестве "напряжения задания",  на другой нашу фактическую эквити.   Бывают же регулируемые блоки питания, вот и будем потихоньку "резистор"  крутить, а ТС пусть  пытается  "держать"  заданное напряжение несмотря ни на что.

 Нужен только наверное гистерезис, порог какой то ввести. Чтоб не "регулировало"  слишком часто, а то  на спреде разориться можно.  И жадничать не надо :)  Чувствую, если сильно  резко "резистор крутануть" , скорость "набора высоты" , угол у "желаемой" эквити задрать - сорвется. 

Блин, хочу таку систему, только времени совсем нет делать.

Компенсационные стабилизаторы напряжения. | HomeElectronics
Компенсационные стабилизаторы напряжения. | HomeElectronics
  • www.electronicsblog.ru
Доброго всем времени суток! Сегодняшний мой пост продолжает рассказ о линейных стабилизаторах напряжения. Расскажу вам о компенсационных стабилизаторах напряжения (или сокращённо КСН). Компенсационный стабилизатор напряжения, по сути, является устройством, в котором автоматически происходит регулирование выходной величины, то есть он...
 


В каком месте у Вас проблема?..

 Первые два пункта  попрут "строго вверх" без вариантов.  Не важно конфетка исходная  система или как, там деваться просто некуда :)  График двухмерный.

Вот в этом месте,  догадываюсь, что будут  проблемы. Лично, так навскидку,  не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло.      Когда оно и не сюды и не туды.

"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".

Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу.    (Риторический вопрос, где взять на все  время?)

 
prikolnyjkent:

Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.

фантазер)))

 
Wizard2018:

 Первые два пункта  попрут "строго вверх" без вариантов.  Не важно конфетка исходная  система или как, там деваться просто некуда :)  График двухмерный.

Вот в этом месте,  догадываюсь, что будут  проблемы. Лично, так навскидку,  не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло.      Когда оно и не сюды и не туды.

"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".

Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу.    (Риторический вопрос, где взять на все  время?)

да это форумный клоун. он фантазирует , а сам ничего еще не добился ))
 
STARIJ:

При закрытии по ТП направление проскальзывания будет в плюс (в нашу пользу) если цена пересечет уровень ТП и пойдет дальше. Или в минус (в убыток нам) если цена пересечет уровень ТП и дернется в обратную сторону. Интересно за этим понаблюдать на демо во время быстрого движения. Нажимаем кнопку закрыть ордер например когда прибыль +10п. Сервер секунды три изучает движение цены. Если цена уходит в нашу пользу, например доходит до +15 п, то закрывает ордер с прибылью +10 п. Если цена идет в минус, например к 5 п, то закрытие производится с минимально возможной выгодой для нас +5 п. На днях у меня было проскальзывание 128 пунктов. Лот 0,1 дал +12,8$ - даже где-то скриншот был.

Кстати, вот скрипт вычисляет время в минутах до конца рабочего дня. Попробуйте, пойдет?

Так ведь все отложки всё равно хранятся на сервере ДЦ и посылаются провайдеру ликвидности как обычные маркеты... Также непонятно как гарантировать исполнение если цена подходит к отложке не с той стороны чтобы она сработала...
 
Wizard2018:

 Первые два пункта  попрут "строго вверх" без вариантов.  Не важно конфетка исходная  система или как, там деваться просто некуда :)  График двухмерный.

Вот в этом месте,  догадываюсь, что будут  проблемы. Лично, так навскидку,  не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло.      Когда оно и не сюды и не туды.

"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".

Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу.    (Риторический вопрос, где взять на все  время?)

В этом случае усреднение даст нужный эффект, даже постоянным лотом.

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