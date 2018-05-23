Существует ли универсальная система? - страница 11
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Управление обратной связью даст положительный эффект только в случае, если прямая связь ( сама стратегия ) имеет положительный баланс. В противном случае - регулирование обратной связью ничего не даст - из дерьма конфетку не сделаешь...
График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.
Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.
Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.
Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.
В каком месте у Вас проблема?..
График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.
1. Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.
2. Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.
3. Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.
В каком месте у Вас проблема?..
Проблем нет!
По п. 1. - обратная связь - перестраховка, т.к. прибыль и так будет.
по п. 2. - горбатого только могила исправит!
По п. 3. болтание так и останется возле "0" - т.к. правильно рассчитать Ваши коэффициенты задача довольно сложная...
В целом, этот косметический метод не заменит нормальную прибыльную стратегию...
Проблем нет!
По п. 1. - обратная связь - перестраховка, т.к. прибыль и так будет.
по п. 2. - горбатого только могила исправит!
По п. 3. болтание так и останется возле "0" - т.к. правильно рассчитать Ваши коэффициенты задача довольно сложная...
В целом, этот косметический метод не заменит нормальную прибыльную стратегию...
Судя по всему, мы с Вами говорим каждый о своём : у меня - прибыль, в любом из вариантов; у Вас - косметика какая-то . Зачем мне искать нормальную прибыльную стратегию, если для жизни мне достаточна вообще любая (прибыльная, не прибыльная, убыточная) ?..
Судя по всему, мы с Вами говорим каждый о своём : у меня - прибыль, в любом из вариантов; у Вас - косметика какая-то . Зачем мне искать нормальную прибыльную стратегию, если для жизни мне достаточна вообще любая (прибыльная, не прибыльная, убыточная) ?..
Не совсем ясно выразились, полагаю имели ввиду, что любую стратегию можете облагородить и сделать прибыльной.)
О! Давняя идея использовать ТАУ и ООС при построении торговых систем. Жаль, что я забросил направление в самом начале, оказывается и там рыба есть.
Стабилизаторы при колебаниях нагрузки, например в такт музыки в усилителях, держат же "прямую" за счет обратной связи. И не пытаются ничего предсказывать и прогнозировать. Знать ничего не знают, когда там по барабану вдарят. (Куклы и соросы фсячески шалить надумают:) ) Пофиг на них. Когда "вдарят", тогда и "отрегулируем", если просядет.
Просто усиливается "ошибка" - разница между "нужным" напряжением и фактическим и выдается как сигнал управления на регулирующий транзистор, что бы скомпенсировать ошибку. Так и называется - компенсационный стабилизатор.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
Нам нужна не прямая, а наклонная строго вверх, "желаемая эквити" :) ее и подаем на один вход усилителя ошибки в качестве "напряжения задания", на другой нашу фактическую эквити. Бывают же регулируемые блоки питания, вот и будем потихоньку "резистор" крутить, а ТС пусть пытается "держать" заданное напряжение несмотря ни на что.
Нужен только наверное гистерезис, порог какой то ввести. Чтоб не "регулировало" слишком часто, а то на спреде разориться можно. И жадничать не надо :) Чувствую, если сильно резко "резистор крутануть" , скорость "набора высоты" , угол у "желаемой" эквити задрать - сорвется.
Блин, хочу таку систему, только времени совсем нет делать.
В каком месте у Вас проблема?..
Первые два пункта попрут "строго вверх" без вариантов. Не важно конфетка исходная система или как, там деваться просто некуда :) График двухмерный.
Вот в этом месте, догадываюсь, что будут проблемы. Лично, так навскидку, не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло. Когда оно и не сюды и не туды.
"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".
Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу. (Риторический вопрос, где взять на все время?)
Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.
фантазер)))
Первые два пункта попрут "строго вверх" без вариантов. Не важно конфетка исходная система или как, там деваться просто некуда :) График двухмерный.
Вот в этом месте, догадываюсь, что будут проблемы. Лично, так навскидку, не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло. Когда оно и не сюды и не туды.
"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".
Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу. (Риторический вопрос, где взять на все время?)
При закрытии по ТП направление проскальзывания будет в плюс (в нашу пользу) если цена пересечет уровень ТП и пойдет дальше. Или в минус (в убыток нам) если цена пересечет уровень ТП и дернется в обратную сторону. Интересно за этим понаблюдать на демо во время быстрого движения. Нажимаем кнопку закрыть ордер например когда прибыль +10п. Сервер секунды три изучает движение цены. Если цена уходит в нашу пользу, например доходит до +15 п, то закрывает ордер с прибылью +10 п. Если цена идет в минус, например к 5 п, то закрытие производится с минимально возможной выгодой для нас +5 п. На днях у меня было проскальзывание 128 пунктов. Лот 0,1 дал +12,8$ - даже где-то скриншот был.
Кстати, вот скрипт вычисляет время в минутах до конца рабочего дня. Попробуйте, пойдет?
Первые два пункта попрут "строго вверх" без вариантов. Не важно конфетка исходная система или как, там деваться просто некуда :) График двухмерный.
Вот в этом месте, догадываюсь, что будут проблемы. Лично, так навскидку, не представляю, как "коэффициент применить", чтоб в плюс пошло. Когда оно и не сюды и не туды.
"Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль".
Один шаг от очередного Грааля, но пока понять до конца не могу. (Риторический вопрос, где взять на все время?)
В этом случае усреднение даст нужный эффект, даже постоянным лотом.