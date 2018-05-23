Существует ли универсальная система? - страница 13

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Это данные о доходности, а почему показывает на 1 процент больше, кто объяснит?
 
Evgeniy Kazeikin:


Это данные о доходности, а почему показывает на 1 процент больше, кто объяснит?

Вот здесь написано

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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Pyxis:

Привет всем!

Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?

Ну как бы понятно, что:

1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.

2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему. 

3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.

Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?


P.S. Если есть, если знаете, поделитесь.

Мне кажется ответы заключены в самих вопросах. Нужна система, которая переключается или отключается тогда, когда нарушается правило ее функционирования - заканчивается флет или тренд. Срабатывают стопы, закрываем убытки вручную, или локирование. Кому что нравится. И на боковую. Я всегда так делаю.
 
Pyxis:

Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?

Ну как бы понятно, что:

1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.

2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему. 

3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.

Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?

Контртрендовая ТС эффективна, но опасна, периодически(хотя и редко) бывают Импульсы по Тренду которые идут безоткатов;

А вот аргумент про флет... Тренды есть всегда, когда на рынке флет(например на Внутри-дневном Интервале Н1), то на М5 тренд есть вСегда... Поэтому торгуя на М1/М5 по трендовой ТС всегда сможешь поймать Тренд, а вместе с ним и профит.

Теперь о Скальпинге, Скальпинг должен обладать точкой входа, стоп-лоссом, а если есть стоп-лосс то как ты сольешь депозит? Ты потеряешь его часть...

Для Скальпинга нужен Брокер с минимальными издержками(спред стремится к нулю) и минимальной комиссией(сейчас такие есть...).

Пример детальной Трендовой ТС "Базовый Принцип" разработчик Марат Газизов...(в интернете полно материалов)

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