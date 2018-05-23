Существует ли универсальная система? - страница 13
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Это данные о доходности, а почему показывает на 1 процент больше, кто объяснит?
Это данные о доходности, а почему показывает на 1 процент больше, кто объяснит?
Вот здесь написано
Привет всем!
Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?
Ну как бы понятно, что:
1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.
2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему.
3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.
Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?
P.S. Если есть, если знаете, поделитесь.
Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?
Ну как бы понятно, что:
1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.
2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему.
3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.
Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?
Контртрендовая ТС эффективна, но опасна, периодически(хотя и редко) бывают Импульсы по Тренду которые идут безоткатов;
А вот аргумент про флет... Тренды есть всегда, когда на рынке флет(например на Внутри-дневном Интервале Н1), то на М5 тренд есть вСегда... Поэтому торгуя на М1/М5 по трендовой ТС всегда сможешь поймать Тренд, а вместе с ним и профит.
Теперь о Скальпинге, Скальпинг должен обладать точкой входа, стоп-лоссом, а если есть стоп-лосс то как ты сольешь депозит? Ты потеряешь его часть...
Для Скальпинга нужен Брокер с минимальными издержками(спред стремится к нулю) и минимальной комиссией(сейчас такие есть...).
Пример детальной Трендовой ТС "Базовый Принцип" разработчик Марат Газизов...(в интернете полно материалов)