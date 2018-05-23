Существует ли универсальная система? - страница 10

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Uladzimir Izerski:

Так понимаю, что ТС должна работать на любом ТФ и с любым инструментом. Другие варианты отпадают.

Это фантастика.

Хотя нет. Любая ТС может работать на любом ТФ с любым инструментом. Вот только в плюс или в минус - это уже другой вопрос.

 

Лично моё мнение:

Умение торговать на форексе подобно умению играть на музыкальном инструменте. Задавая вопрос, мол, а существует ли универсальная торговая система, считаю, что человек спрашивает что-то наподобие того, мол, существует ли универсальная система игры на той же гитаре?

Есть теория музыки и есть разные музыкальные школы. Я имею ввиду не каменные здания, а исторически-сложившиеся системы. Например, испанская школа игры на гитаре.

Наверо так же и тут. Нужен трейдеру хороший теоретический базис. Базис сам, преломившись через психику ученика, подскажет ему систему торговли. Нужно просто учиться и пробовать на деле.

Скорее всего новичку не хватает не торговой системы, а поводыря, который бы водил его за ручау и показывал что к чему. Мы все со школьных лет привыкли так учиться.

 
Vitaly Murlenko:

Лично моё мнение:

Умение торговать на форексе подобно умению играть на музыкальном инструменте. Задавая вопрос, мол, а существует ли универсальная торговая система, считаю, что человек спрашивает что-то наподобие того, мол, существует ли универсальная система игры на той же гитаре?


Да, похожие дебаты были раньше и про шахматы... "Шахматы - это спорт, наука или искусство?" После разработки правильного алгоритма, комп начал обыгрывать лучших шахматистов, и это обсуждение как-то затихло...
 
Serqey Nikitin:
Да, похожие дебаты были раньше и про шахматы... "Шахматы - это спорт, наука или искусство?" После разработки правильного алгоритма, комп начал обыгрывать лучших шахматистов, и это обсуждение как-то затихло...

Один раз, японская машина задымилась, играя с Гаспаровым. Сильный шахматист. Но там не менее сильная бригада психологов, которая окружала и настраивала его. Так что, тут тоже бывает мнение аналитиков надо учитывать. По ходу, задающий вопрос, пытался, выявить систему, которая игнорирует убытки и в конечном счете - ба-бах - в трубу; а как было по началу-то?!, как все шло гладко и красиво?! И скорей всего, что бы кто-нибудь похвалился: Вот мол, типа, у меня система огонь; было время, когда пришли послы Вавилона к царю Израильскому и он им показал сокровищницу храма и казну, и Вавилон напал на Израиль; лет через триста, об этом событии, написали сокращенно: Не раскидывай бисер перед свиньями, не то они обернутся и втопчат тебя в грязь. Так что системы у всех - так себе?!

 
Yrii Kuksov:

 Так что системы у всех - так себе?!

На самом деле - универсальная система существует.  Вопрос в другом: каким способом Трейдер может доказать такое утверждение?    Поэтому наилучший вариант - это просто промолчать...

 
Универсальная система не пытается предсказать будущее движение цены. Она работает со статистикой исходов сделок,.. извлекая прибыль путём управления объёмами позиций
 
Есть таковые. Основаны на математике. Им все равно - тренд или флет. И так и так зарабатывают.
Файлы:
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prikolnyjkent:
  Она работает со статистикой исходов сделок,.. извлекая прибыль путём управления объёмами позиций

Управление обратной связью даст положительный эффект только в случае, если прямая связь ( сама стратегия ) имеет положительный баланс. В противном случае - регулирование обратной связью ничего не даст - из дерьма конфетку не сделаешь...

 
prikolnyjkent:
Универсальная система не пытается предсказать будущее движение цены. Она работает со статистикой исходов сделок,.. извлекая прибыль путём управления объёмами позиций
"йа зарабатываю на твижении" )))

дитя николы. никола поприкалывался поприкалывался и убежал. а покалеченные им дети живут и дальше.
 
Yuriy Asaulenko:

Это сильное утверждение. Интересно, как он это делает?

Хотя, вы не одиноки - тут подборка на счет против толпы. Целая толпа торговцев против толпы.))

Если по сигналу трейдер покупает, к примеру, то поставщик ликвидности продает. Он в убытке. А если толпа трейдеров покупает? И долго он так в убытке захочет находиться? Захочет отыграться - пойдет против толпы. Поставщик ликвидности заказывает музыку.

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