Существует ли универсальная система? - страница 10
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Так понимаю, что ТС должна работать на любом ТФ и с любым инструментом. Другие варианты отпадают.
Это фантастика.
Хотя нет. Любая ТС может работать на любом ТФ с любым инструментом. Вот только в плюс или в минус - это уже другой вопрос.
Лично моё мнение:
Умение торговать на форексе подобно умению играть на музыкальном инструменте. Задавая вопрос, мол, а существует ли универсальная торговая система, считаю, что человек спрашивает что-то наподобие того, мол, существует ли универсальная система игры на той же гитаре?
Есть теория музыки и есть разные музыкальные школы. Я имею ввиду не каменные здания, а исторически-сложившиеся системы. Например, испанская школа игры на гитаре.
Наверо так же и тут. Нужен трейдеру хороший теоретический базис. Базис сам, преломившись через психику ученика, подскажет ему систему торговли. Нужно просто учиться и пробовать на деле.
Скорее всего новичку не хватает не торговой системы, а поводыря, который бы водил его за ручау и показывал что к чему. Мы все со школьных лет привыкли так учиться.
Лично моё мнение:
Умение торговать на форексе подобно умению играть на музыкальном инструменте. Задавая вопрос, мол, а существует ли универсальная торговая система, считаю, что человек спрашивает что-то наподобие того, мол, существует ли универсальная система игры на той же гитаре?
Да, похожие дебаты были раньше и про шахматы... "Шахматы - это спорт, наука или искусство?" После разработки правильного алгоритма, комп начал обыгрывать лучших шахматистов, и это обсуждение как-то затихло...
Один раз, японская машина задымилась, играя с Гаспаровым. Сильный шахматист. Но там не менее сильная бригада психологов, которая окружала и настраивала его. Так что, тут тоже бывает мнение аналитиков надо учитывать. По ходу, задающий вопрос, пытался, выявить систему, которая игнорирует убытки и в конечном счете - ба-бах - в трубу; а как было по началу-то?!, как все шло гладко и красиво?! И скорей всего, что бы кто-нибудь похвалился: Вот мол, типа, у меня система огонь; было время, когда пришли послы Вавилона к царю Израильскому и он им показал сокровищницу храма и казну, и Вавилон напал на Израиль; лет через триста, об этом событии, написали сокращенно: Не раскидывай бисер перед свиньями, не то они обернутся и втопчат тебя в грязь. Так что системы у всех - так себе?!
Так что системы у всех - так себе?!
На самом деле - универсальная система существует. Вопрос в другом: каким способом Трейдер может доказать такое утверждение? Поэтому наилучший вариант - это просто промолчать...
Она работает со статистикой исходов сделок,.. извлекая прибыль путём управления объёмами позиций.
Управление обратной связью даст положительный эффект только в случае, если прямая связь ( сама стратегия ) имеет положительный баланс. В противном случае - регулирование обратной связью ничего не даст - из дерьма конфетку не сделаешь...
Универсальная система не пытается предсказать будущее движение цены. Она работает со статистикой исходов сделок,.. извлекая прибыль путём управления объёмами позиций.
дитя николы. никола поприкалывался поприкалывался и убежал. а покалеченные им дети живут и дальше.
Это сильное утверждение. Интересно, как он это делает?
Хотя, вы не одиноки - тут подборка на счет против толпы. Целая толпа торговцев против толпы.))
Если по сигналу трейдер покупает, к примеру, то поставщик ликвидности продает. Он в убытке. А если толпа трейдеров покупает? И долго он так в убытке захочет находиться? Захочет отыграться - пойдет против толпы. Поставщик ликвидности заказывает музыку.