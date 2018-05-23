Существует ли универсальная система? - страница 7
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Мнение не ошибочное.
Из упомянутого вами процесса (закладка параметров советника) вытекает вывод, что описанный вами процесс сам по себе является творческим.
И делает это человек.
Не надо заниматься словоблудием : "ИСКУССТВО" и творческий процесс, к которому подходит ЛЮБАЯ деятельность человека, это все таки разные вещи...
Не надо заниматься словоблудием : "ИСКУССТВО" и творческий процесс, к которому подходит ЛЮБАЯ деятельность человека, это все таки разные вещи...
Никаким словоблудием я не занимаюсь.
Искусство и творчество подходят как пример для описания.
Именно поэтому были приведены в качестве примера сферы деятельности, которые машины не в состоянии заменить.
В прочем, я вижу вы "цепляетесь за слова". Вы прекрасно понимаете приведённый мной пример человека и машины.
Я выразил своё мнение и привёл пример, хоть как то аргументировав свои слова.
От вас пока что, дельных примеров не поступало.
Если вы имеете взгляды не схожие с моим взглядом на эту область, то я не собираюсь их оспаривать, как в данном случае, когда вы вынуждаете меня отвечать вам в легкой к пониманию, развернутой форме.
От вас пока что, дельных примеров не поступало.
Вы опять не правы, так Сами не предоставили "дельных примеров"... С другой стороны, Вы же Новичок..., но пользоваться кнопкой ПОИСК для получения "дельных примеров" Вас же учили?...
Вы опять не правы, так Сами не предоставили "дельных примеров"... С другой стороны, Вы же Новичок..., но пользоваться кнопкой ПОИСК для получения "дельных примеров" Вас же учили?...
Какой же вы, однако, Судья...
Как же не предоставил пример..?
Пример как раз и заключался в том, что машины пока не в состоянии заменить людей занятых в сфере искусства и творчества.
Извините, а чем же это не пример..?
Ну приведите тогда свой пример.
Что же вы мне предлагаете пользоваться кнопкой поиска (да и собственно причём тут поиск), если вы сами либо не хотите понимать смысла, либо намеренно пытаетесь усложнить и увести диалог в иное русло.
Вы приведите в пример сферу деятельности человека, которую машины не смогут пока заменить?
Какой же вы, однако, Судья...
Как же не предоставил пример..?
Пример как раз и заключался в том, что машины пока не в состоянии заменить людей занятых в сфере искусства и творчества.
Извините, а чем же это не пример..?
Ну приведите тогда свой пример.
Что же вы мне предлагаете пользоваться кнопкой поиска (да и собственно причём тут какая то кнопка поиска...), если вы сами либо не хотите понимать смысла, либо намеренно пытаетесь всё осложнить и увести диалог в иное русло.
Вы приведите в пример сферу деятельности человека, которую машины не смогут пока заменить?
Биткоин загибается только поэтому на мой взгляд
Денежное обращение, если краткоМатериальный эквивалент денег всегда будет (монеты, бумажки, бартер и прочее)
Я считаю, что существуют. Эти стратегии основаны на тренде (как Вы написали, "трендовая система"). Чтобы, как Вы написали, "флет не свёл на нет трендовую систему", необходимо уметь распознавать этот флет и во время флета не открывать вообще ордеров. Флет надо уметь пережидать.
Полностью согласен с Вами. Только "трендовые стратегии" и " трендовые торговые системы" способны показывать в долгосрочной перспективе на рынке такие результаты несмотря на наличие периодов "застоя" на рынке...
в соответствии с правилами форума на скриншоте информация о брокере, название советника и др. данные были обезличены
Флетовые стратегии, основанные на усреднении, ущербны и ни к чему хорошему не приведут. Пример — легендарный Calm, который чудом столько продержался в рынке на усреднении. Но EURUSD, вдруг, целый год шёл вверх (практически безоткатно), не было возможности усредниться. В результате чего легендарный Calm получил Stop Out. Конечно, его Подписчики были огорчены, а остальные зрители были разочарованы в своём кумире.
Но в приведеном выше примере из тестера стратегий мы бы заработали с первоначальной 1 000 у.е. + 600 000 у.е. но только случилось бы это через целых 18 лет... это и останавливает новичков. Они не хотят принимать правила рынка "торговли волнами" и ищут всякие способы заработать на любом состоянии рынка и всегда в плюс. А это чаще всего если и возможно, то с применением "токсичных" методов торговли, которые в 9 из 10 случаев все равно приводят к единственной убыточной сделке и потери всех средств.
Поэтому следует ориентироваться на трендовые стратегии и, кстати, уметь "переворачиваться" при неправильном выборе направления.
Все правильно. В прибыльных и надежных долгосрочных системах все сделки защищены фиксированным SL. На примере выше 18 лет советник использовал SL - 1000 pips и TP - 2000 pips по пятизнаку.
Пример как раз и заключался в том, что машины пока не в состоянии заменить людей занятых в сфере искусства и творчества.
Извините, а чем же это не пример..?
Извините, но это Ваши домыслы, что "Трейдинг - это искусство"... Вы не привели ни одного факта - одно словоблудие...
Мой пример: Трейдинг - это сложная техническая задача! И , если Вы можете оперировать кнопкой ПОИСК, то найдете этому подтверждение...
Ну или сброшу Вам в личку...
Извините, но это Ваши домыслы, что "Трейдинг - это искусство"... Вы не привели ни одного факта - одно словоблудие...
Мой пример: Трейдинг - это сложная техническая задача! И , если Вы можете оперировать кнопкой ПОИСК, то найдете этому подтверждение...
Ну или сброшу Вам в личку...
Для тех, кто в пути:
Это всего лишь ваша точка зрения. Которая тем не менее не лишает инвестирование статуса искусства.
Изначально речь зашла о том, что не все сферы деятельности человека смогут заменить машины. Компьютерные технологии никогда не станут главными в творческом процессе.
Искусство существует благодаря креативности, воображению и умению человека импровизировать и шутить – все это никогда не будет под силу искусственному интеллекту.
В частности сферы творческих профессий как: наука, предпринимательство, искусство, медицина, образование, политика и право, контроль качества и т.д.
Это для того, что бы напомнить вам, о чём шла речь.
Теперь в ответ на принятую вами позицию:
Вы живёте в очень древнем амбициозе.
К сожалению, или к счастью для вас, то, что вы привыкли считать искусством - это поэзия, живопись и прочие широко известные направления искусства...
Вы просто не успели заметить, как в наш Мир пришли новые понимания. В том числе и понимание того, что уже имеет право называться искусством.
Может краткосрочный трейдинг и нельзя назвать искусством. Ведь ваши роботы краткосрочники, как правило.
Но инвестирование разве не искусство..? Разве нельзя назвать искусством умение человека интерпретировать с нужным умыслом психологию масс, определять зарождающиеся, или угасающие тенденции в экономике?
Определение и оценка искусства как явления - предмет непрекращающихся дискуссий.
Искусство - это опыт, испытание, образное осмысление действительности. Процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира в образе, или результате.
Творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.
Искусство (наряду с наукой) - один из способов познания, как в естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия мира.
Понятие искусства крайне широко - оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области.
Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному.
Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически-выразительных форм или результатов.
В науке искусством называют, как собственно творческую деятельность, так и её результат.
Термин искусство может употребляться в разных смыслах: процесс использования таланта, произведение одарённого мастера, потребление продуктов искусства аудиторией.
Произведениями искусства называют преднамеренную талантливую интерпретацию неограниченного множества концепций и идей с целью передать их окружающим.
Они могут быть созданы специально для указанной цели, или представлены изображениями, объектами, или результатами.
Искусство стимулирует мысли, чувства, представления и идеи через ощущения.
Оно выражает идеи, принимает самые разные формы и служит многим разным целям.
Искусство — это умение, которое способно вызвать восхищение.
Студент Сергей Никитин..! Вам двойка за успеваемость. И... Вы остаётесь на второй год.
Для тех, кто в пути:
Это всего лишь ваша точка зрения. Которая тем не менее не лишает инвестирование статуса искусства.
Искусство — это умение, которое способно вызвать восхищение.
У меня более 50 авторских свидетельств на изобретения... Если по Вашей оценке изобретение - это один из показателей "искусства", то мне хватит Вашего восхищения...