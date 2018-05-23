Существует ли универсальная система? - страница 12

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prikolnyjkent:

График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.


Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.

Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.

Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.


В каком месте у Вас проблема?..

Проблема в том, что все эти три варианта определяются после. Можно поставить вверх, а  он пошёл вниз-это уже минус, ставить на низ, а он снова пошёл вверх-это второй минус.

Ну и так далее с "около нуля".

 
Фраза "плевать какая тс, на любой можно заработать с помощью мм" говорит лишь о том, что прибыль есть на любом тф. ТС-это подобие фильтрации. Был график временной, тс сделала из цены график нелинейный. Свойства ряда от этого не поменялись. Лишь информация приняла другой вид. Если раньше надо было искать места для сделок на цене, то теперь надо искать места где принимать решение по увеличению или уменьшению лота на исходах сделок. Те же яйца с боку. Прикольный кент сам понимает о чём поёт? 
 
igrok333:
да это форумный клоун. он фантазирует , а сам ничего еще не добился ))

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

Правый нижний график первого же рисунка (1000 последовательностей по 1000 шагов). Вот Ваш график статистики исходов сделок постоянным лотом с постоянными равными стопами (ТП=СЛ).

Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..

 
prikolnyjkent:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

Правый нижний график первого же рисунка (1000 последовательностей по 1000 шагов). Вот Ваш график статистики исходов сделок постоянным лотом с постоянными равными стопами (ТП=СЛ).

Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..

а вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаете ?

нобелдевки по математике конечно не дают, но может прокатить по экономике :-)

излагайте.

 
prikolnyjkent:


Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..

В принципе одной п....   должно хватить для этого :)   Спасибо за идею.      Завтра  таки  брошу все  неотложные  дела и приступлю к новой программе. Я должен это немедленно потестить.  

Нобл девок в фтопку. В такой компании неудачников просто стыдно находиться :)   Пущай дальше  ...  гарчами меряются и  выясняют у кого предиктор толще,  а мы растворимся в тумане и будем косить золотые баблоны с утроенной силой.    

 
Maxim Kuznetsov:

а вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаете ?

нобелдевки по математике конечно не дают, но может прокатить по экономике :-)

излагайте.

Зачем здесь нобелевка?.. 

Если статистика исходов Ваших сделок (лот - постоянный; стопы - постоянны и равны), открываемых по сигналам некоторой (некоторых) ТС, имеет вид, аналогичный указанному графику из Википедии, то соответствующее управление объёмами сделок будет вызывать поворот линий графика относительно начала координат.

Надеюсь, хоть тут-то ёрничать и возражать никто не будет?.. 


 
prikolnyjkent:

Если статистика исходов Ваших сделок (лот - постоянный; стопы - постоянны и равны), открываемых по сигналам некоторой (некоторых) ТС, имеет вид, аналогичный указанному графику из Википедии, то соответствующее управление объёмами сделок будет вызывать поворот линий графика относительно начала координат.

В общем и целом, все что Вы описали,  называется управление капиталом или ММ.  И это ПРИКЛАДНАЯ часть ЛЮБОЙ стратегии...  Но САМА стратегия необходима, причем прибыльная. И ни один ММ не может исправить убыточную стратегию до прибыльной.  Если Вы этого не понимаете, то возможно с опытом этот пробел можно устранить.

 
Serqey Nikitin:

В общем и целом, все что Вы описали,  называется управление капиталом или ММ.  И это ПРИКЛАДНАЯ часть ЛЮБОЙ стратегии...  Но САМА стратегия необходима, причем прибыльная. И ни один ММ не может исправить убыточную стратегию до прибыльной.  Если Вы этого не понимаете, то возможно с опытом этот пробел можно устранить.

Сожалею, но Ваши слова расходятся с реальным состоянием дел в природе (либо, мы по-прежнему говорим о разных вещах,.. каждый о своём) 


 
prikolnyjkent:

Сожалею, но Ваши слова расходятся с реальным состоянием дел в природе (либо, мы по-прежнему говорим о разных вещах,.. каждый о своём) 

Да, Вы правы! "Реальное состояние  дел в природе"  на сей момент это только Ваши предположения...  Фактом Вашей правоты может быть сравнительный тест одной убыточной стратегии, с этой же стратегией, исправленной Вашим методом на периоде, хотя бы три месяца.

P.S. Три месяца - минимальный период, на котором можно делать какие-либо выводы по предложенной стратегии.

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы! "Реальное состояние  дел в природе"  на сей момент это только Ваши предположения...  Фактом Вашей правоты может быть сравнительный тест одной убыточной стратегии, с этой же стратегией, исправленной Вашим методом на периоде, хотя бы три месяца.

P.S. Три месяца - минимальный период, на котором можно делать какие-либо выводы по предложенной стратегии.

Вовсе необязательно...

Вполне достаточно взять любую (хоть искусственно сгенерированную) Статистику Исходов сделок, выполненных постоянным лотом и с ТП=СЛ раз в 35 превышающими спред, и посмотреть, насколько изменилось бы положение линии на графике, если бы с первой сделки было использовано соответствующее управление объёмами.

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