ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 2
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а кто будет контроллировать пайпы, реализовывать протокол и разбирать результаты ? это долго, медленно и только опросами.
Можно пару ссылок почитать про этот atcl чтобы не рыться во всём подряд, а более целенаправленно ознакомиться с темой.
Можно пару ссылок почитать про этот atcl чтобы не рыться во всём подряд, а более целенаправленно ознакомиться с темой.
главные ссылки на библиотеку-интегратор к MT4 (ту самую которую кую упорно) это вот текущая тема, плюс упомянутый в топике http://luxtrade.tk/atcl:start (исторически мой сайт, который в вечном беспорядке :-) )
сам по себе Tcl(корневой сайт) : http://www.tcl.tk
wiki: http://wiki.tcl.tk
"стандартная библиотека" : https://core.tcl.tk/tcllib/doc/tcllib-1-18/embedded/www/toc.html (ссылка на доки, наверное они в первую очередь интересны)
На сей момент ведущий дистрибьютер ActiveState : https://www.activestate.com/activetcl ,
Им "на пятки наступают" MagicSplat http://www.magicsplat.com/ и IronTcl https://irontcl.com/
Как язык и скриптовая платформа, Tcl мягко говоря проверен временем - первый релиз в 1990г, на сей момент в Linux/UNIX присутствует де-факто, сейчас уже и под под Android. 98% что в некоем урезанном виде он у вас на машине есть - python,ruby,R,maxima,octave и прочие используют его для GUI (tkinter тот же)
PS. надеюсь не грохнут пост и меня заодно за обилие ссылок ? Это всё бесплатно.
PPS. Для местных оутсорсеров - есть ещё "вкусный" баунти https://github.com/flightaware/Tcl-bounties. Но там остались только непростые задачи от 2500USD и там жёстская дисциплина.
С мыслями о будущем:
при помощи некоторых заплат и такой-то матери, вот такое вот получается :
хотя это и сильно-сильно эксперимент и даже в текущую версию я пока не буду включать патч позволяющий запускать Tk (во первых рано, других глюков полно, во вторых он сделан под пиво, надо пересмотреть потом)
зато видно что в итоге хочется получить и есть уверенность что технически это возможно. Да,да возможен ещё и полноценный скриптуемый GUI.
кстати, местным GUI-строителям, окошко (то которое с альфа каналом) с избытком описывается вот так (это tcl) :
Несколько привёл в порядок файлы - теперь в ZIPе они разложены по папкам Indicators, Scripts, Experts,Libraries,Include и по идее для установки библиотеки достаточно просто
распаковать архив внутрь каталога данных и всё должно встать на свои места и быть готовым к работе (разве что ещё сам Tcl надо поставить :-) ).
Предоставляемое API вот такое вот :
вроде довольно компактно и удобно.
упомянутый zip-архив прилагаю, если вдруг кому-то понадобиться и возникнут проблемы при установке пишите тут или в личку
крышесносящий пример
"компиляция на лету и использование C/C++ из ATcl внутри скрипта MQL"
Ну что-ж , принимаю поздравления с бетой ! :-)
Кратко возможности которые посредством ATcl теперь легко доступны из MT4 :
Возможности Tcl
и на странице проекта http://luxtrade.tk/atcl:start
Рад буду ответить на любые вопросы по теме, выслушаю идеи и замечания.
Поздравляю!
Было бы полезно сделать несколько практических примеров, по аналогии с тем, что есть в кодобазе и статьях.
Например, связь с MySQL, Telegram или просто коннект двух терминалов через TCP.
Поздравляю!
Было бы полезно сделать несколько практических примеров, по аналогии с тем, что есть в кодобазе и статьях.
Например, связь с MySQL, Telegram или просто коннект двух терминалов через TCP.
в демах (в архиве):
- скрипт сохраняющий котировки в базу SQLite. Для MySQL всё так-же, просто он не у всех-же на машине есть :-)
- tcp сервер в виде индикатора и советника (два варианта) - после запуска принимает подключения на порт 8000 (можно задать в настройках при старте) и транслирует туда поступающие тики. Можно подключиться telnet ом и посмотреть
- индикатор http клиент, который периодически идёт на этот сайт, берёт страницу jobs, парсит её и выдаёт краткую информацию в чарт в виде Comment
демки конечно будут пополняться, можете предлагать идеи.
по ходу дела наверное сделаю демки иллюстрирующие
- "веб-сервер", показать что можно использовать броузер,и как это делается
- использование TSV (thread shared variables), расширенный аналог GlobalVariable - использование общих данных в приложениях
к ним надо ещё сценарии придумать :-) чтобы было понятно, кратко и хотя-бы немного полезно.
Был тут довольно увлекательный диалог по скайпу, некоторое оттуда считаю нужным озвучить, потому как считаю полезным :-)
1. Почему какой-то Tcl а не гораздо более популярные Python, Ruby
конечно во первых потому как я его хорошо знаю и использую не только для трейдинга. И немаловажен технологический момент - Python и Ruby не совместимы с threading-model метатрейдера. В теории их можно запустить, но надо или выкапывать очень низкий API или пачить сам язык.То-же относится к R и многим другим.
Чтобы подобные работали необходимо соблюсти условие "в рамках одного процесса и одной нити может независимо создаваться несколько изолированных инстансов".
Из известных мне скриптовых языков разве что ещё Lua такое умеет, но это сами понимаете, "язык без стандартов"..
Кстати выделенное жирным шрифтом необходимо соблюдать всем разработчикам DLL в своих изделиях
2. Как правильно и быстро обсчитать данные
Правильно и быстро - это проводить расчёты в metatrader. Он собственно для этого и сделан - получить данные, провести расчёты, выдать приказы. Глупо дублировать его возможности в своих DLL. В конце концов сам по себе MQL довольно похож на C++ и для программиста начать на нём писать - дело одного-двух дней. А в DLL надо делать то что платформа не охватывает и охватить физически не может - связь с базами, сервисами, интегрирование и прочее. И плюс то что может и должно по замыслу использоваться вне MetaTrader.
3. Где и когда версия для 5-ки
Как только, так сразу :-) Технически перетащить DLL из 4-ки в 5-ку несложно вообще, а скриптам всё равно. Tcl он и 32 и 64 бита. Но вести разработку на 4-ке гораздо удобнее, её не трогают :-) она стабильна и сюрпризов не предвидится. А вот с 5-кой предвидится, разработчики платформы обещают "сервисные задачи" (наравне с индикаторами, скриптами и советниками) и наверняка что-то в отношениях DLL и нитей будет меняться несколько билдов подряд. Вот пока это не устаканется, версии для 5-ки не будет.
В процессе эксплуатации и по отзывам пользователей были выявлены проблемы связанные с зависимостями DLL от msvcrt
и мелкий (мой ) баг с поиском той-же DLL. В хидере ATcl.mqh были прописаны относительные пути :-)
всё исправлено, можете взять исправленную версию (прикладываю), инструкция по установке - на традиционном месте http://luxtrade.tk/atcl:install
Для разработчиков DLL, нелишняя информация о проделанных манипуляциях:
- DLL компилируется с дефайном -D_CRTIMP_ALTERNATIVE который заставляет компилятор "инлайнить" почти всё что можно из CRT :-)
- DLL собирается теперь с ключом /MT что заставляет линкер использовать статическую линковку и не пораждать лишние зависимости. Redistributable (пакет поддержки VC) вроде как больше не надо таскать с собой повсюду
размер DLL-ки вырос, но зависимостей поубавилось и должно быть проще таскать библиотекуPS/ небольшой апдейт - поменял прикреплённый архив. Библиотека собрана с полной поддержкой multithread