ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 4
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А разве можно выжать из тиков еще что-то? )))
там-же не только тики :-)
как "выйдет в свет", то дополнять/изменять структуру будет нельзя.. Поэтому если чего незватает в приведённой таблице - стоит сказать сразу.
Простейший сценарий использования - пользователь/трейдер запускает индикатор, тот открывает Эксель и начинает заполнять таблицу.
Пользователь может её дооформить и вписать всякие формулы. Результат будет отображаться в чарте MT4 и в индикаторных буферах (линиями/стрелками/зигзагами).
То есть человек владеющий экселем сможет сам для себя сделать индикатор для MT4
Праздничный скриншот :
Из грядущей демки :
Линии "на лету" рассчитываются в Exсel по его формулам, поздравительная табличка берётся оттуда-же, ссылки на всякое полезное кликабельны.
вот собственно и сама табличка:
Отчего-же ексель? Может, что-нибудь функциональнее?
От того что любой трейдер знает Excel. (может конечно есть уникумы которые работая с деньгами не умеют его использовать)
И эта демка позволит ему например сделать свой индикатор с собственными расчётами не заморачиваясь.
А программист может подсмотреть в демке как вообще работать с MS-Office и прицепить к своим продуктам например отчёты в Word и PowerPoint, расписания из OutLook и заметки OneNote
вариант с OO::Calc не подходит, за отсутствием программных интерфейсов OpenOffice.
Версия готовится к выпуску - всвязи с переездом на новый домен и изменениями API в методах Set проверяю прежние демки и правлю доки.
Исправил давно обещанную демку для работы с Web-сокетами. Ошибка была моя - нечаянно закрутил "вечный цикл" внутри таймера :-) Терминал вис в самых нежданных местах и так и не поймал в своё время. А сейчас вернулся со свежим взглядом и вот она !
на скрине - запущены сразу две демки, первая периодически и правильно берёт страницу сайта и парсит фриланс (где я видимо навечно в бане)
вторая (то что выводится в журнал) - тот самый веб-сокет, который открывает соединение Binance.com , подписывается на текущий символ и вычитывает поток в реальном времени
начал работать Tk - можно будет GUI строить скриптами.
мини-панелька - это окошко Tk в котором разложены его виджеты.
Всё запускается из MT4, данные в окошко передаются и из окошка читаются.
сурс MQL, которые не зависит от сложности рисуемого GUI :
начал работать Tk - можно будет GUI строить скриптами.
мини-панелька - это окошко Tk в котором разложены его виджеты.
Всё запускается из MT4, данные в окошко передаются и из окошка читаются.
сурс MQL, которые не зависит от сложности рисуемого GUI :
Супер! Ждемс...
начал работать Tk - можно будет GUI строить скриптами.
мини-панелька - это окошко Tk в котором разложены его виджеты.
Всё запускается из MT4, данные в окошко передаются и из окошка читаются.
сурс MQL, которые не зависит от сложности рисуемого GUI :
просто только что додавил мелкие баги связанные с графикой, доволен как слон !
библиотеку опубликую завтра. утро вечера мудренее - днём ещё раз всё проверю и выложу
Релиз ATcl Beta 2
С небольшой задержкой, выпущена новая версия ATcl.
Детали релиза, см http://nektomk.ru/atcl:beta2
Так как были проблемы с доменом, то чтобы обеспечить доступность дистрибутива сделан проект на SourceForge: https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/
Загрузить проект можно соотв. со страницы SF или с привычной страницы загрузки: http://nektomk.ru/atcl:install
Архив также прикладываю
Новые фичи:
- добавлена демка работы с Веб-Сокетами
- добавлена демка управления Excel и обмена с ним данными
- начал работать Tk (тоже есть демка) - теперь можно быстро и просто делать самый размашистый GUI
Известный баг:
- в самый последний момент обнаружен : есть конфликт при одновременной загрузке на один чарт индикаторов ATcl и советника использующего Tk. Природа ошибки понятна, но в коде она ещё не лоцирована и поэтому пока не исправлена.
По отдельности они все замечательно работают, поэтому хоть и с задержкой но решился выпустить релиз с этим багом.
PS. То-ли глюки сайта, то ли броузера, но сие сообщение набиваю 3-й раз.
Релиз ATcl Beta 2
С небольшой задержкой, выпущена новая версия ATcl.
Детали релиза, см http://nektomk.ru/atcl:beta2
Так как были проблемы с доменом, то чтобы обеспечить доступность дистрибутива сделан проект на SourceForge: https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/
Загрузить проект можно соотв. со страницы SF или с привычной страницы загрузки: http://nektomk.ru/atcl:install
Архив также прикладываю
Новые фичи:
- добавлена демка работы с Веб-Сокетами
- добавлена демка управления Excel и обмена с ним данными
- начал работать Tk (тоже есть демка) - теперь можно быстро и просто делать самый размашистый GUI
Известный баг:
- в самый последний момент обнаружен : есть конфликт при одновременной загрузке на один чарт индикаторов ATcl и советника использующего Tk. Природа ошибки понятна, но в коде она ещё не лоцирована и поэтому пока не исправлена.
По отдельности они все замечательно работают, поэтому хоть и с задержкой но решился выпустить релиз с этим багом.
PS. То-ли глюки сайта, то ли броузера, но сие сообщение набиваю 3-й раз.
Отлично! Будем тестировать! )))