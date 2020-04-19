ATcl - интерпретатор Tcl для MT4
Интересная штука.
Я, как всегда, ношусь с идеей R. Как мне кажется, Вы тот человек, с которым, по-крайней мере, можно обсудить идею.
Идея следующая.
Сегодня на график терминала можно перетащить экзешный файл, который породил компилятор с мкл4/5.
А можно ли сделать разработку чтобы можно было бы к графику цеплять скрипт R?
Интересная штука.
Я, как всегда, ношусь с идеей R. Как мне кажется, Вы тот человек, с которым, по-крайней мере, можно обсудить идею.
Идея следующая.
Сегодня на график терминала можно перетащить экзешный файл, который породил компилятор с мкл4/5.
А можно ли сделать разработку чтобы можно было бы к графику цеплять скрипт R?
Кстати, про R :-) Вы не обращали внимания на состав дистрибутива R ??
так вот там есть каталог library/tcltk, в котором лежит встроенный к R tcl. Когда в языке/платформе нехватает средств, в неё добавляют tcl, он-же "Tool Common Language". В R нехватало GUI и в него поставили tcl/tk (собcтвенно как и в Python и в Ruby).
Мне в MQL нехватило множества фичей, разве что кроме графиков, и поэтому получился ATcl
ATcl умеет и в статистику :-) Ещё один небольшой тестовый пример - расчёт базовых стат. величин для набора данных. В скрипте берётся Close, сколько будет задано во входном параметре
#property copyright "Maxim A.Kuznetsov" #property link "luxtrade.tk" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs //--- input parameters input int DEPTH=200; #include "ATcl.mqh" const string NAMES[]={ "mean", "minimum", "maximum", "number of data", "sample standard deviation", "sample variance", "population standard deviation","population variance" }; void OnStart() { ATcl_OnInit(); ATcl *tcl=new ATcl; if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) { ATcl_OnDeinit(); Alert("Ошибка при создании интерпретатора"); } bool ok=false; do { if (tcl.Eval("package require math::statistics")!=TCL_OK) break; tcl.Set("data",tcl.Obj(Close,0,DEPTH)); if (tcl.Eval("math::statistics::basic-stats $data")!=TCL_OK) break; Tcl_Obj stats=tcl.Result(); tcl.Ref(stats); int total=tcl.Count(stats); for(int i=0;i<total;i++) { PrintFormat("stats %d \"%s\" = %s",i,(i<ArraySize(NAMES)?NAMES[i]:"??"),tcl.String(stats,i)); } tcl.Unref(stats); ok=true; } while(false); if (!ok) { PrintFormat("Что-то пошло не так : %s",tcl.StringResult()); } delete tcl; ATcl_OnDeinit(); }
Скрипт прикладываю. Там расчёт-то весь всего одна строка :-)
И ещё один пример :-)
Возьмём zip-и посчитаем контрольные суммы файлов которые в нём лежат. Будем рассчитывать MD5 и SHA256
#property copyright "Maxim A.Kuznetsov" #property link "luxtrade.tk" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs //--- input parameters input string ZIP="MQL4\\Scripts\\atcl.zip"; #include "ATcl.mqh" void OnStart() { ATcl_OnInit(); ATcl *tcl=new ATcl; if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) { ATcl_OnDeinit(); Alert("Ошибка при создании интерпретатора"); } bool ok=false; do { if (tcl.Eval("package require vfs::zip")!=TCL_OK) break; if (tcl.Eval("package require md5")!=TCL_OK) break; if (tcl.Eval("package require sha256")!=TCL_OK) break; tcl.Set("archive",tcl.Obj(ZIP)); if (tcl.Eval("set z [ vfs::zip::Mount $archive $archive ]")!=TCL_OK) break; if (tcl.Eval("set list [ glob -directory $archive -nocomplain *.* ]")!=TCL_OK) break; Tcl_Obj list=tcl.Result(); tcl.Ref(list); int total=tcl.Count(list); // создадим новую процедуру if (tcl.Eval("proc content { name } { set f [ open $name rb ] ; set ret [ read $f ] ; close $f ; set ret }")!=TCL_OK) break; for(int i=0;i<total;i++) { string fileName=tcl.String(list,i); tcl.Set("fileName",tcl.Obj(fileName)); PrintFormat("%s",fileName); if (tcl.Eval("set content [ content $fileName ]")!=TCL_OK) { PrintFormat("Не удалось прочесть файл %s:%s",fileName,tcl.StringResult()); continue; } string sha256=tcl.StringEval("sha2::sha256 -hex -- $content"); PrintFormat(" sha256: %s",sha256); string md5=tcl.StringEval("md5::md5 -hex -- $content"); PrintFormat(" md5: %s",md5); } tcl.Unref(list); tcl.Eval("vfs::zip::Unmount $z $archive"); ok=true; } while(false); if (!ok) { PrintFormat("Что-то пошло не так : %s",tcl.StringResult()); } delete tcl; ATcl_OnDeinit(); }
Для затравки конечно скриншот :-) Это советник tcp-сервер в 60 строк mql + 60 строк tcl
И MQ4 этого самого советника:
#property copyright "Maxim A.Kuznetsov" #property link "luxtrade.tk" #property version "1.00" #property strict //--- input parameters input ushort PORT=8000; #include "ATcl.mqh" ATcl *tcl=NULL; // интерпретатор Tcl_Obj StartServer=0,StopServer=0,SendMsg=0,SymName=0,PortNum=0; // объекты Tcl - имена команд и имя символа int OnInit() { ATcl_OnInit(); // включить ATcl tcl=new ATcl; // создать интерпретатор if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) { return INIT_FAILED; } // прочтём исходник c командами if (tcl.Eval("source ./MQL4/Experts/atcl_tcpserv.tcl")!=TCL_OK) { PrintFormat("Error in Source:%s",tcl.StringResult()); return INIT_FAILED; } StartServer=tcl.Ref(tcl.Obj("StartServer")); // команда запуска сервера StopServer=tcl.Ref(tcl.Obj("StopServer")); // остановка сервера SendMsg=tcl.Ref(tcl.Obj("SendMsg")); // рассылка сообщения всем клиентам SymName=tcl.Ref(tcl.Obj(Symbol())); // запомним имя текущего символа PortNum=tcl.Ref(tcl.Obj((long)PORT)); // и номер порта /// запускаем сервер if (tcl.Call(StartServer,PortNum)!=TCL_OK) { PrintFormat("Error on StartServer:%s",tcl.StringResult()); return INIT_FAILED; } EventSetTimer(2); Print("Server started"); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { if (tcl!=NULL) { if (tcl.Ready()) { // остановить сервер tcl.Call(StopServer); } // освободить все объекты tcl.Unref(StartServer); tcl.Unref(StopServer); tcl.Unref(SendMsg); tcl.Unref(SymName); tcl.Unref(PortNum); // удалить интерпретатор delete tcl; } ATcl_OnDeinit(reason); } void OnTick() { MqlTick tick; tcl.Update(); if (SymbolInfoTick(Symbol(),tick)!=0) { Tcl_Obj message=tcl.Obj(); tcl.Ref(message); tcl.Append(message,SymName); tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.time)); tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.time_msc)); tcl.Append(message,tcl.Obj((double)tick.bid)); tcl.Append(message,tcl.Obj((double)tick.ask)); tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.volume)); if (tcl.Call(SendMsg,message)!=TCL_OK) { PrintFormat("Error in SendMsg:%s",tcl.StringResult()); } tcl.Unref(message); } } void OnTimer() { tcl.Update(); } void OnChartEvent(const int id, // идентификатор события const long& lparam, // параметр события типа long const double& dparam, // параметр события типа double const string& sparam // параметр события типа string ) { tcl.Update(); }Пока всё (библиотека и интерпретатор) работает в советниках или скриптах. Для индикаторов пока не готово :-( Там вообще какая-то дичь с очерёдностями OnInit/OnDeinit, загрузкой выгрузкой DLL и таймерами.
Всё становится стабильнее и стабильнее, EventLoop уверенно работает в советниках и скриптах (а в индикаторах по прежнему нет)
Новая, полезная демка - Асинхронный HTTP-клиент и парсер. Уже традиционно, что исходники (mq4 и tcl) порядка 60-ти строчек.
Запрос исполняется паралелльно эксперту и разбор html страницы проводится правильный, через DOM-парсер.
input int EVERY_MINUTS=15; #include "ATcl.mqh" ATcl *tcl=NULL; Tcl_Obj StartClient=0,StopClient=0,report=0,minutes=0; int OnInit() { ATcl_OnInit(); // включить ATcl tcl=new ATcl; // создать интерпретатор if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) { return INIT_FAILED; } // прочтём исходник c командами if (tcl.Eval("source ./MQL4/Experts/atcl_httpclient.tcl")!=TCL_OK) { PrintFormat("Error in Source:%s",tcl.StringResult()); return INIT_FAILED; } StartClient=tcl.Ref(tcl.Obj("StartClient")); StopClient=tcl.Ref(tcl.Obj("StopClient")); report=tcl.Ref(tcl.Obj("report")); minutes=tcl.Ref(tcl.Obj((long)EVERY_MINUTS)); if (tcl.Call(StartClient,minutes)!=TCL_OK) { Print("call failed"); return INIT_FAILED; } EventSetTimer(1); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { if (tcl!=NULL) { if (tcl.Ready()) { tcl.Call(StopClient); } tcl.Unref(StartClient); tcl.Unref(StopClient); tcl.Unref(report); tcl.Unref(minutes); delete tcl; } ATcl_OnDeinit(reason); } void OnTimer() { tcl.Update(); if (tcl.IsSet(report)) { string comment=tcl.String(tcl.Get(report)); tcl.Unset(report); Comment(comment); } } void OnTick() { tcl.Update(); }Прямо-таки почти доволен. Ещё немного и можно будет убрать из своих поделок MQL всё что не относится напрямую к торговле и добавить нормальные коммуникации с внешним миром (базы, письма, отчёты и даже GUI).
Если бы только не текущая проблема с индикаторами и таймерами :-(
Тут больше одного zip-файла нельзя прикреплять ?
или проблема с одноименными файлами..
Текущую версию atcl так и НЕ ПРИЛАГАЮ :-) То-ли сайт глючит, то-ли ещё чего.. пока можно взять на странице проекта.
пройдут глюки, приложу тут
Ещё немного и можно будет убрать из своих поделок MQL всё что не относится напрямую к торговле и добавить нормальные коммуникации с внешним миром (базы, письма, отчёты и даже GUI).
А что мешает через пайпы уйти во внешний мир?
результат тот же: можно практически забыть про мкл - один раз написал сервер и всё.
А что мешает через пайпы уйти во внешний мир?
результат тот же: можно практически забыть про мкл - один раз написал сервер и всё.
и тут совершенно другой уровень интеграции - можно легко гонять данные между tcl и mql - они-же прямо в одной памяти сидят, в едином процессе. В теории (работу не проверял, но должно сработать) и при некоторой аккуратности можно переменнные линковать
Получается что все фичи и библиотеки которые есть в tcl но нехватает в mql легко доступны.
ИНДИКАТОРЫ побороты (почти) :-) То есть ATcl теперь работает в индикаторах.Включая и злосчастный EventLoop.
На скрине - та-же программа что и в прошлый раз (асинхронный клиент http), но теперь уже в индикаторе:
Конечно алгоритм инициализации DLL получился тот ещё :-)
Можно сказать что API-Preview почти закончено, чуть привести в порядок исходники с документацией и можно будет объявить Бета-версию
Индюк и библиотеку прикрепляю. И иду праздновать пивком`с :-)
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Праздники прошли плодотворно, и представляю на суд общественности ATcl - встроенный интерпретатор Tcl в MT4.
Идея проекта была (и есть) сделать максимально удобный интерфейс к интерпретатору, без прямого портирования функций Tcl C Api.
Получилось вот такое вот (рабочий пример - скрипт сохраняющий котировку в базу SQLite):
На данном этапе это пока дремучая альфа, или можно сказать "API Preview" - оценка насколько получается удобным API. Но как видите интерфейсы к СУБД работают, при некоторой аккуратности работает также EventLoop, то есть можно использовать асинхронные команды, ввод/вывод и таймеры.
Архив с текущей версией прицепил, можете пробовать..
Документацию которую по мере сил пополняю и последнии версии можно брать на странице проекта http://luxtrade.tk/atcl
В этой ветке готов отвечать на вопросы про Tcl/Tk сам по себе и упомянутую библиотеку ATcl . Рад буду слышать идеи, предложения, критику.
UPDATE: прицепил исходник скрипта приведённого в топике
UPDATE: обновил atcl.zip