ATcl - интерпретатор Tcl для MT4

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Праздники прошли плодотворно, и представляю на суд общественности ATcl - встроенный интерпретатор Tcl в MT4.

Идея проекта была (и есть) сделать максимально удобный интерфейс к интерпретатору, без прямого портирования функций Tcl C Api.

Получилось вот такое вот (рабочий пример - скрипт сохраняющий котировку в базу SQLite):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  atcl_sqlite.mq4 |
//|                                                Maxim A.Kuznetsov |
//|                                                      luxtrade.tk |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
#include "ATcl.mqh"

const string Shema = 
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bar ("
"   symbol TEXT,"
"   period TEXT,"
"   time INTEGER NOT NULL,"
"   open REAL NOT NULL, "
"   high REAL NOT NULL, "
"   low REAL NOT NULL,  "
"   close REAL NOT NULL,"
"   volume INTEGER NOT NULL, "
"   PRIMARY KEY(symbol,period,time)"
" )";
void OnStart()
{
   ATcl_OnInit(); // включить ATcl
   
   ATcl *tcl=new ATcl; // создать интерпретатор
   if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) {
      Alert("Ошибка при создании интерпретатора");
      ATcl_OnDeinit();
      return;
   }
   int ok=false;
   do { 
      Print("Берём встроенный SQLite");
      if (tcl.Eval("package require tdbc::sqlite3")!=TCL_OK) break;
      Print("Считаем путь к базе");
      tcl.Set("dbname",tcl.Obj("bar.db3"));
      tcl.Set("datadir",tcl.Obj(TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)));
      if (tcl.Eval("set fullPath [ file join $datadir MQL4 Files $dbname ]")!=TCL_OK) break;
      PrintFormat("Открываем базу %s",tcl.String(tcl.Get("fullPath")));
      if (tcl.Eval("tdbc::sqlite3::connection create db $fullPath")!=TCL_OK) break;
      Print("Задаём схему");
      if (tcl.Eval(StringFormat("db allrows {%s}",Shema))!=TCL_OK) break;
      Print("Готовим стейтмент");
      if (tcl.Eval("set stmt [ db prepare {REPLACE INTO Bar (symbol,period,time,open,high,low,close,volume) VALUES (:symbol,:period,:t,:o,:h,:l,:c,:v)} ]")!=TCL_OK) break;
      Print("Делаем переменные");
      tcl.Set("symbol",tcl.Obj(Symbol()));
      tcl.Set("period",tcl.Obj(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())) );
      tcl.Set("time",tcl.Obj(Time));
      tcl.Set("open",tcl.Obj(Open));
      tcl.Set("high",tcl.Obj(High));
      tcl.Set("low",tcl.Obj(Low));
      tcl.Set("close",tcl.Obj(Close));
      tcl.Set("volume",tcl.Obj(Volume));
      tcl.Set("n",tcl.Obj((long)0));
      Print("Запускаем стейтмент по массивам");
      // скрипт как объект, чтобы скомпилялся
      Tcl_Obj f=tcl.Obj("foreach t $time o $open h $high l $low c $close v $volume { $stmt execute ; incr n ; if {$n==100} break }");
      tcl.Ref(f);
      if (tcl.Eval(f)!=TCL_OK) break;
      tcl.Unref(f);
      Print("Удаляем стейтмент");
      tcl.Eval("$stmt close");
      Print("Закрываем базу");
      tcl.Eval("$db close");
      ok=true;
   }while(false);
   if (!ok) {
      PrintFormat("Что-то пошло не так: %s",tcl.StringResult());
   }
   delete tcl;          // удалить интерпретатор
   ATcl_OnDeinit();  // выключить ATcl
}

На данном этапе это пока дремучая альфа, или можно сказать "API Preview" - оценка насколько получается удобным API. Но как видите интерфейсы к СУБД работают, при некоторой аккуратности работает также EventLoop, то есть можно использовать асинхронные команды, ввод/вывод и таймеры.


Архив с текущей версией прицепил, можете пробовать..

Документацию которую по мере сил пополняю и последнии версии можно брать на странице проекта http://luxtrade.tk/atcl

В этой ветке готов отвечать на вопросы про Tcl/Tk сам по себе и упомянутую библиотеку ATcl . Рад буду слышать идеи, предложения, критику.

UPDATE: прицепил исходник скрипта приведённого в топике
UPDATE: обновил atcl.zip

Файлы:
atcl_sqlite.mq4  6 kb
atcl.zip  9 kb
 

Интересная штука.

Я, как всегда, ношусь с идеей R. Как мне кажется, Вы тот человек, с которым, по-крайней мере, можно обсудить идею.


Идея следующая.

Сегодня на график терминала можно перетащить экзешный файл, который  породил компилятор с мкл4/5.

А можно ли сделать разработку чтобы можно было бы к графику цеплять скрипт R? 

 
СанСаныч Фоменко:

Интересная штука.

Я, как всегда, ношусь с идеей R. Как мне кажется, Вы тот человек, с которым, по-крайней мере, можно обсудить идею.


Идея следующая.

Сегодня на график терминала можно перетащить экзешный файл, который  породил компилятор с мкл4/5.

А можно ли сделать разработку чтобы можно было бы к графику цеплять скрипт R? 

Кстати, про R :-) Вы не обращали внимания на состав дистрибутива R ??

так вот там есть каталог library/tcltk, в котором лежит встроенный к R tcl. Когда в языке/платформе нехватает средств, в неё добавляют tcl, он-же "Tool Common Language". В R нехватало GUI и в него поставили tcl/tk (собcтвенно как и в Python и в Ruby).

Мне в MQL нехватило множества фичей, разве что кроме графиков, и поэтому получился ATcl

 

ATcl умеет и в статистику :-) Ещё один небольшой тестовый пример - расчёт базовых стат. величин для набора данных. В скрипте берётся Close, сколько будет задано во входном параметре

#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      DEPTH=200;

#include "ATcl.mqh"
const string NAMES[]={
   "mean", "minimum", "maximum", "number of data", "sample standard deviation", "sample variance", "population standard deviation","population variance"
};
void OnStart()
{
   ATcl_OnInit();
   ATcl *tcl=new ATcl;
   if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) {
      ATcl_OnDeinit();
      Alert("Ошибка при создании интерпретатора");
   }
   bool ok=false;
   do {
      if (tcl.Eval("package require math::statistics")!=TCL_OK) break;
      tcl.Set("data",tcl.Obj(Close,0,DEPTH));
      if (tcl.Eval("math::statistics::basic-stats $data")!=TCL_OK) break;
      Tcl_Obj stats=tcl.Result();
      tcl.Ref(stats);
      int total=tcl.Count(stats);
      for(int i=0;i<total;i++) {
         PrintFormat("stats %d \"%s\" = %s",i,(i<ArraySize(NAMES)?NAMES[i]:"??"),tcl.String(stats,i));
      }
      tcl.Unref(stats);
      ok=true;
   } while(false);
   if (!ok) {
      PrintFormat("Что-то пошло не так : %s",tcl.StringResult());
   }
   delete tcl;
   ATcl_OnDeinit();
}


Скрипт прикладываю. Там расчёт-то весь всего одна строка :-)

Файлы:
atcl_basicstat.mq4  4 kb
 

И ещё один пример :-)

Возьмём zip-и посчитаем контрольные суммы файлов которые в нём лежат. Будем рассчитывать MD5 и SHA256

#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string   ZIP="MQL4\\Scripts\\atcl.zip";
#include "ATcl.mqh"
void OnStart()
{
   ATcl_OnInit();
   ATcl *tcl=new ATcl;
   if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) {
      ATcl_OnDeinit();
      Alert("Ошибка при создании интерпретатора");
   }
   bool ok=false;
   do {
      if (tcl.Eval("package require vfs::zip")!=TCL_OK) break;
      if (tcl.Eval("package require md5")!=TCL_OK) break;
      if (tcl.Eval("package require sha256")!=TCL_OK) break;
      tcl.Set("archive",tcl.Obj(ZIP));
      if (tcl.Eval("set z [ vfs::zip::Mount $archive $archive ]")!=TCL_OK) break;
      if (tcl.Eval("set list [ glob -directory $archive -nocomplain *.* ]")!=TCL_OK) break;
      Tcl_Obj list=tcl.Result();
      tcl.Ref(list);
      int total=tcl.Count(list);
      // создадим новую процедуру 
      if (tcl.Eval("proc content { name } { set f [ open $name rb ] ; set ret [ read $f ] ; close $f ; set ret }")!=TCL_OK) break;
      for(int i=0;i<total;i++) {
         string fileName=tcl.String(list,i);
         tcl.Set("fileName",tcl.Obj(fileName));    
         PrintFormat("%s",fileName);
         if (tcl.Eval("set content [ content $fileName ]")!=TCL_OK) {
            PrintFormat("Не удалось прочесть файл %s:%s",fileName,tcl.StringResult());
            continue;
         }
         string sha256=tcl.StringEval("sha2::sha256 -hex -- $content");
         PrintFormat("  sha256: %s",sha256);
         string md5=tcl.StringEval("md5::md5 -hex -- $content");
         PrintFormat("  md5: %s",md5);
      }
      tcl.Unref(list);
      tcl.Eval("vfs::zip::Unmount $z $archive");
      ok=true;
   } while(false);
   if (!ok) {
      PrintFormat("Что-то пошло не так : %s",tcl.StringResult());
   }
   delete tcl;
   ATcl_OnDeinit();   
}


Файлы:
atcl_zipcrc.mq4  5 kb
 

Для затравки конечно скриншот :-) Это советник tcp-сервер в 60 строк mql + 60 строк tcl


И MQ4 этого самого советника:

#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property strict

//--- input parameters
input ushort   PORT=8000;

#include "ATcl.mqh"
ATcl *tcl=NULL;   // интерпретатор
Tcl_Obj StartServer=0,StopServer=0,SendMsg=0,SymName=0,PortNum=0; // объекты Tcl - имена команд и имя символа
int OnInit()
{
   ATcl_OnInit(); // включить ATcl
   tcl=new ATcl;  // создать интерпретатор
   if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) {
      return INIT_FAILED;
   }
   // прочтём исходник c командами
   if (tcl.Eval("source ./MQL4/Experts/atcl_tcpserv.tcl")!=TCL_OK) {
      PrintFormat("Error in Source:%s",tcl.StringResult());
      return INIT_FAILED;
   }
   StartServer=tcl.Ref(tcl.Obj("StartServer")); // команда запуска сервера
   StopServer=tcl.Ref(tcl.Obj("StopServer"));   // остановка сервера
   SendMsg=tcl.Ref(tcl.Obj("SendMsg"));         // рассылка сообщения всем клиентам
   SymName=tcl.Ref(tcl.Obj(Symbol()));          // запомним имя текущего символа
   PortNum=tcl.Ref(tcl.Obj((long)PORT));        // и номер порта
   /// запускаем сервер
   if (tcl.Call(StartServer,PortNum)!=TCL_OK) {
      PrintFormat("Error on StartServer:%s",tcl.StringResult());
      return INIT_FAILED;
   }
   EventSetTimer(2);
   Print("Server started");
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason) 
{
   if (tcl!=NULL) {
      if (tcl.Ready()) {
         // остановить сервер
         tcl.Call(StopServer);
      }
      // освободить все объекты
      tcl.Unref(StartServer);
      tcl.Unref(StopServer);
      tcl.Unref(SendMsg);
      tcl.Unref(SymName);
      tcl.Unref(PortNum);
      // удалить интерпретатор
      delete tcl;
   }
   ATcl_OnDeinit(reason);
}
void OnTick()
{
   MqlTick tick;
   tcl.Update();
   if (SymbolInfoTick(Symbol(),tick)!=0) {
      Tcl_Obj message=tcl.Obj();
      tcl.Ref(message);
      tcl.Append(message,SymName);
      tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.time));
      tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.time_msc));
      tcl.Append(message,tcl.Obj((double)tick.bid));
      tcl.Append(message,tcl.Obj((double)tick.ask));
      tcl.Append(message,tcl.Obj((long)tick.volume));
      if (tcl.Call(SendMsg,message)!=TCL_OK) {
         PrintFormat("Error in SendMsg:%s",tcl.StringResult());
      }
      tcl.Unref(message);
   }
}
void OnTimer() {
   tcl.Update();
}
void OnChartEvent(const int id,         // идентификатор события   
                  const long& lparam,   // параметр события типа long 
                  const double& dparam, // параметр события типа double 
                  const string& sparam  // параметр события типа string
   )
{
   tcl.Update();
}
Пока всё (библиотека  и интерпретатор) работает в советниках или скриптах. Для индикаторов пока не готово :-( Там вообще какая-то дичь с очерёдностями OnInit/OnDeinit, загрузкой выгрузкой DLL и таймерами.
Файлы:
atcl.zip  9 kb
atcl_tcpserv.zip  3 kb
 

Всё становится стабильнее и стабильнее, EventLoop уверенно работает в советниках и скриптах (а в индикаторах по прежнему нет)

Новая, полезная демка - Асинхронный HTTP-клиент и парсер. Уже традиционно, что исходники (mq4 и tcl) порядка 60-ти строчек.
Запрос исполняется паралелльно эксперту и разбор html страницы проводится правильный, через DOM-парсер.


input int      EVERY_MINUTS=15;

#include "ATcl.mqh"
ATcl *tcl=NULL;
Tcl_Obj StartClient=0,StopClient=0,report=0,minutes=0;
int OnInit()
{
   ATcl_OnInit(); // включить ATcl
   tcl=new ATcl;  // создать интерпретатор
   if (tcl==NULL || !tcl.Ready()) {
      return INIT_FAILED;
   }
   // прочтём исходник c командами
   if (tcl.Eval("source ./MQL4/Experts/atcl_httpclient.tcl")!=TCL_OK) {
      PrintFormat("Error in Source:%s",tcl.StringResult());
      return INIT_FAILED;
   }
   StartClient=tcl.Ref(tcl.Obj("StartClient"));
   StopClient=tcl.Ref(tcl.Obj("StopClient"));
   report=tcl.Ref(tcl.Obj("report"));
   minutes=tcl.Ref(tcl.Obj((long)EVERY_MINUTS));
   if (tcl.Call(StartClient,minutes)!=TCL_OK) {
      Print("call failed");
      return INIT_FAILED;
   }
   EventSetTimer(1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason) 
{
   if (tcl!=NULL) {
      if (tcl.Ready()) {
         tcl.Call(StopClient);
      }
      tcl.Unref(StartClient);
      tcl.Unref(StopClient);
      tcl.Unref(report);
      tcl.Unref(minutes);
      delete tcl;
   }
   ATcl_OnDeinit(reason);
}
void OnTimer()
{
   tcl.Update();
   if (tcl.IsSet(report)) {
      string comment=tcl.String(tcl.Get(report));
      tcl.Unset(report);
      Comment(comment);
   }   
}

void OnTick() {
   tcl.Update();
}
Прямо-таки почти доволен. Ещё немного и можно будет убрать из своих поделок MQL всё что не относится напрямую к торговле и добавить нормальные коммуникации с внешним миром (базы, письма, отчёты и даже GUI).

Если бы только не текущая проблема с индикаторами и таймерами :-(
Файлы:
atcl_httpclient.zip  20 kb
 

Тут больше одного zip-файла нельзя прикреплять ?
или проблема с одноименными файлами..

Текущую версию atcl так и НЕ ПРИЛАГАЮ :-) То-ли сайт глючит, то-ли ещё чего.. пока можно взять на странице проекта.
пройдут глюки, приложу тут

 
Maxim Kuznetsov:
Ещё немного и можно будет убрать из своих поделок MQL всё что не относится напрямую к торговле и добавить нормальные коммуникации с внешним миром (базы, письма, отчёты и даже GUI).

А что мешает через пайпы уйти во внешний мир?
результат тот же: можно практически забыть про мкл - один раз написал сервер и всё.

 
Alexey Oreshkin:

А что мешает через пайпы уйти во внешний мир?
результат тот же: можно практически забыть про мкл - один раз написал сервер и всё.

а кто будет контроллировать пайпы, реализовывать протокол и разбирать результаты ? это долго, медленно и только опросами.

и тут совершенно другой уровень интеграции - можно легко гонять данные между tcl и mql - они-же прямо в одной памяти сидят, в едином процессе. В теории (работу не проверял, но должно сработать) и при некоторой аккуратности можно переменнные линковать
Получается что все фичи и библиотеки которые есть в tcl но нехватает в mql легко доступны.
 

ИНДИКАТОРЫ побороты (почти) :-) То есть ATcl теперь работает в индикаторах.Включая и злосчастный EventLoop.

На скрине - та-же программа что и в прошлый раз (асинхронный клиент http), но теперь уже в индикаторе:


Конечно алгоритм инициализации DLL получился тот ещё :-)

Можно сказать что API-Preview почти закончено, чуть привести в порядок исходники с документацией и можно будет объявить Бета-версию

Индюк и библиотеку прикрепляю. И иду праздновать пивком`с :-)

Файлы:
atcl_httpclient_ind.zip  19 kb
atcl.zip  10 kb
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