ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 3
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Ожидается...прежний сайт только верну :-) а то всё куда-то пропало :-) Увели у меня доменчик (вы по моему в курсе). Надо теперь выкупать, и только через пайпал и всё руки не доходят до этого, оттого видимо что пайпалом практически не пользуюсь в обыденной практике
с вашей-же подачи набросал примерчик для web-socket, так вот с напрыгу он не пошёл. То есть пошёл, но не совсем так как должен - если порождать отдельный тред то он работает, а в "родном" треде MT4 нет. Так быть не должно и как будет преодолено выложу примерчк (и очевидно новую версию с исправлением сей проблемы)
Ожидается...прежний сайт только верну :-) а то всё куда-то пропало :-) Увели у меня доменчик (вы по моему в курсе). Надо теперь выкупать, и только через пайпал и всё руки не доходят до этого, оттого видимо что пайпалом практически не пользуюсь в обыденной практике
с вашей-же подачи набросал примерчик для web-socket, так вот с напрыгу он не пошёл. То есть пошёл, но не совсем так как должен - если порождать отдельный тред то он работает, а в "родном" треде MT4 нет. Так быть не должно и как будет преодолено выложу примерчк (и очевидно новую версию с исправлением сей проблемы)
Максим, рад тебя слышать! Да, я помню про твою проблему с сайтом. ((( Желаю успешно решить все проблемы как можно скорее!
Вследствии проблем с доменом странницу проекта пришлось перенести на http://nektomk.ru/atcl:start
жаль что исходный пост (сообщение в начале темы форума) нельзя править. Там стоило бы поправить ссылки
Вследствии проблем с доменом странницу проекта пришлось перенести на http://nektomk.ru/atcl:start
жаль что исходный пост (сообщение в начале темы форума) нельзя править. Там стоило бы поправить ссылки
Привет! Ну что, информация восстановлена, что уже радует. )))
Активно готовится новая версия, в которой (видимо) будут изменения в семантике вызовов методов Set
Сейчас подразумевается что в качестве значения передаются идентификаторы объектов, вроде как логично - Set("имя_переменной", ид_объекта)
но на практике это оказывается неудобыным и вызывает неприятные ошибки "access violation", потому что на автомате пишется Set("переменная",непосредственное_значение) а не Set("переменная",Obj(значение).
Да и код читабельнее будет. tcl.Set("varname",5) короче и понятнее.
И для затравки - скриншот демки которая будет включена в новую версию:
это двух-сторонний обмен данными с Excel - эдакий "универсальный индикатор". Всё кроме чартов выведено из MT4. Только чарты добавлены вручную.
все цифирки и графики обновляются и бегают
Активно готовится новая версия, в которой (видимо) будут изменения в семантике вызовов методов Set
Сейчас подразумевается что в качестве значения передаются идентификаторы объектов, вроде как логично - Set("имя_переменной", ид_объекта)
но на практике это оказывается неудобыным и вызывает неприятные ошибки "access violation", потому что на автомате пишется Set("переменная",непосредственное_значение) а не Set("переменная",Obj(значение).
Да и код читабельнее будет. tcl.Set("varname",5) короче и понятнее.
И для затравки - скриншот демки которая будет включена в новую версию:
это двух-сторонний обмен данными с Excel - эдакий "универсальный индикатор". Всё кроме чартов выведено из MT4. Только чарты добавлены вручную.
все цифирки и графики обновляются и бегают
Ждемс обновления! А по поводу установки значений полностью согласен, нужно упрощать передачу значений. Можно даже до такого: tcl["имя переменной"]=значение переменной; И получение: значение = tcl["имя переменной"]; Если переменная отсутствует, то просто возвращать пустое значение по типу, а не ошибку.
Почти готово :-)
Требуется обсуждение - достаточен ли "джентльменский набор" представленный в таблице ?
просто после выпуска софта менять состав и расположение элементов не видится возможным - как будет выпущено таким и останется, чтобы сохранилась совместимость.
всё что представлено в таблице - генерируется из MT4 он-лайн.
На мой взгляд вроде как достаточно чтобы трейдер мог вбить формулки в Эксель и получить произвольный индикатор. (таблица BUFFER - это как индикаторные буферы)
Почти готово :-)
Требуется обсуждение - достаточен ли "джентльменский набор" представленный в таблице ?
просто после выпуска софта менять состав и расположение элементов не видится возможным - как будет выпущено таким и останется, чтобы сохранилась совместимость.
всё что представлено в таблице - генерируется из MT4 он-лайн.
На мой взгляд вроде как достаточно чтобы трейдер мог вбить формулки в Эксель и получить произвольный индикатор. (таблица BUFFER - это как индикаторные буферы)
А разве можно выжать из тиков еще что-то? )))