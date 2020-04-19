ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 3

Новый комментарий
 
отличная штука, очень хорошо сочетается с 4кой
 
А продолжение темы ожидается с новыми примерами?
 

Ожидается...прежний сайт только верну :-) а то всё куда-то пропало :-) Увели у меня доменчик  (вы по моему в курсе). Надо теперь выкупать, и только через пайпал и всё руки не доходят до этого, оттого видимо что пайпалом практически не пользуюсь в обыденной практике

с вашей-же подачи набросал примерчик для web-socket, так вот с напрыгу он не пошёл. То есть пошёл, но не совсем так как должен - если порождать отдельный тред то он работает, а в "родном" треде MT4 нет. Так быть не должно и как будет преодолено выложу примерчк (и очевидно новую версию с исправлением сей проблемы)

 
Maxim Kuznetsov:

Ожидается...прежний сайт только верну :-) а то всё куда-то пропало :-) Увели у меня доменчик  (вы по моему в курсе). Надо теперь выкупать, и только через пайпал и всё руки не доходят до этого, оттого видимо что пайпалом практически не пользуюсь в обыденной практике

с вашей-же подачи набросал примерчик для web-socket, так вот с напрыгу он не пошёл. То есть пошёл, но не совсем так как должен - если порождать отдельный тред то он работает, а в "родном" треде MT4 нет. Так быть не должно и как будет преодолено выложу примерчк (и очевидно новую версию с исправлением сей проблемы)

Максим, рад тебя слышать! Да, я помню про твою проблему с сайтом. ((( Желаю успешно решить все проблемы как можно скорее!

 

Вследствии проблем с доменом странницу проекта пришлось перенести на http://nektomk.ru/atcl:start

жаль что исходный пост (сообщение в начале темы форума) нельзя править. Там стоило бы поправить ссылки

ATcl
  • nektomk.ru
Рад представить вам библиотеку ATcl v1 beta - интерпретатор Tcl для MT4. Расширяте возможности ваших программ MQL, используйте СУБД, дополняйте сетевыми средствами, интегрируйте их с любыми программами используя Tcl.
 
Maxim Kuznetsov:

Вследствии проблем с доменом странницу проекта пришлось перенести на http://nektomk.ru/atcl:start

жаль что исходный пост (сообщение в начале темы форума) нельзя править. Там стоило бы поправить ссылки

Привет! Ну что, информация восстановлена, что уже радует. )))

 

Активно готовится новая версия, в которой (видимо) будут изменения в семантике вызовов методов Set

Сейчас подразумевается что в качестве значения передаются идентификаторы объектов, вроде как логично - Set("имя_переменной", ид_объекта)

но на практике это оказывается неудобыным и вызывает неприятные ошибки "access violation", потому что на автомате пишется Set("переменная",непосредственное_значение) а не Set("переменная",Obj(значение).
Да и код читабельнее будет. tcl.Set("varname",5) короче и понятнее.

И для затравки - скриншот демки которая будет включена в новую версию:

это двух-сторонний обмен данными с Excel - эдакий "универсальный индикатор". Всё кроме чартов выведено из MT4. Только чарты добавлены вручную.
все цифирки и графики обновляются и бегают

 
Maxim Kuznetsov:

Активно готовится новая версия, в которой (видимо) будут изменения в семантике вызовов методов Set

Сейчас подразумевается что в качестве значения передаются идентификаторы объектов, вроде как логично - Set("имя_переменной", ид_объекта)

но на практике это оказывается неудобыным и вызывает неприятные ошибки "access violation", потому что на автомате пишется Set("переменная",непосредственное_значение) а не Set("переменная",Obj(значение).
Да и код читабельнее будет. tcl.Set("varname",5) короче и понятнее.

И для затравки - скриншот демки которая будет включена в новую версию:

это двух-сторонний обмен данными с Excel - эдакий "универсальный индикатор". Всё кроме чартов выведено из MT4. Только чарты добавлены вручную.
все цифирки и графики обновляются и бегают

Ждемс обновления! А по поводу установки значений полностью согласен, нужно упрощать передачу значений. Можно даже до такого: tcl["имя переменной"]=значение переменной; И получение: значение = tcl["имя переменной"]; Если переменная отсутствует, то просто возвращать пустое значение по типу, а не ошибку.

 

Почти готово :-)

Табличка Эксель

Требуется обсуждение - достаточен ли "джентльменский набор" представленный в таблице ?

просто после выпуска софта менять состав и расположение элементов не видится возможным - как будет выпущено таким и останется, чтобы сохранилась совместимость.

всё что представлено в таблице - генерируется из MT4 он-лайн.

На мой взгляд вроде как достаточно чтобы трейдер мог вбить формулки в Эксель и получить произвольный индикатор. (таблица BUFFER - это как индикаторные буферы)

 
Maxim Kuznetsov:

Почти готово :-)


Требуется обсуждение - достаточен ли "джентльменский набор" представленный в таблице ?

просто после выпуска софта менять состав и расположение элементов не видится возможным - как будет выпущено таким и останется, чтобы сохранилась совместимость.

всё что представлено в таблице - генерируется из MT4 он-лайн.

На мой взгляд вроде как достаточно чтобы трейдер мог вбить формулки в Эксель и получить произвольный индикатор. (таблица BUFFER - это как индикаторные буферы)

А разве можно выжать из тиков еще что-то? )))

12345678910
Новый комментарий