ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 7

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Maxim Kuznetsov:

вряд-ли я буду усложнять, то есть например сильно ковыряться в коде bwise.

Максимум - адаптирую чтоб его можно было использовать вместе с ATcl (то есть передавать данные из Mql на его входы) и принимать выходы.
Придётся конечно писать какой-то HowTo "как нарисовать квадратики и прицепить к эксперту". И плотно попрактиваться в английском при общении с автором(авторами) :-)

Да ненужен там мост, куда лучше передавать данные через текстовый файл, так и оптимизация будет работать....

 
Aleksey Vyazmikin:

Да ненужен там мост, куда лучше передавать данные через текстовый файл, так и оптимизация будет работать....

фокус в том что ATcl работает УЖЕ в адресном пространстве mql, это реальный интерпретатор для нужд программиста. Обмен данными заведомо быстрее чем через любые файлы.

пакетный или терминальный запуск (аля R) он не представляет интереса. Медленно, нудно .

string s = "0 1 2 3.14159 4 5 6";

double d=tcl.Double(tcl.Obj(s),3)); // выдаст 3.14159, то есть интепретаор разберёт строку в вектор, возьмёт 4-й элемент (с №0) и преобразует в double

вы никогда не думали, что формулу как есть можно например задавать строкой в параметрах эксерта ? и она будет шустро считаться ??

 
Maxim Kuznetsov:

фокус в том что ATcl работает УЖЕ в адресном пространстве mql, это реальный интерпретатор для нужд программиста. Обмен данными заведомо быстрее чем через любые файлы.

пакетный или терминальный запуск (аля R) он не представляет интереса. Медленно, нудно .

string s = "0 1 2 3.14159 4 5 6";

double d=tcl.Double(tcl.Obj(s),3)); // выдаст 3.14159, то есть интепретаор разберёт строку в вектор, возьмёт 4-й элемент (с №0) и преобразует в double

вы никогда не думали, что формулу как есть можно например задавать строкой в параметрах эксерта ? и она будет шустро считаться ??

Я думаю об MT5 и облаке...

Про формулы в строке - так в код базе где то был подобный скрипт.

 
UPDATE

Как ранее обещал - готовлю статью (и код и скрипты) про отправку почты.

Собственно программа работает, черновик статьи готов, можете ознакомиться : http://nektomk.ru/atcl:tradebiff

Вечером "вычитаю", исправлю стилистические/грамматические ошибки и продублирую в местном блоге. Опять-же чтобы информация не пропадала.

Вкратце:

Ставим себя на место заказчика и формулирует задачу: 

Нужно сделать программу которая будет следить за роботом
и при выставлении/изменении/удалении ордеров
будет отправлять скриншот мне и двум инвестор

Получилась толковая программа в виде индикатора, которая «сидит в чарте» и рассылает письма с отчётом и скриншотом если вдруг чего-то в ордерах поменялось. Отличное средство на VDS, прям-таки must-have

Программа умеет отправлять письма во множество адресатов и с вложениями

код открытый, код рабочий..прикладываю, единственно tcl пришлось завернуть в zip :-)
UPDATE: перезалил исходники TradeBiff сразу с "правильной" структурой каталогов. Чтобы распаковать в каталог данных терминала и они попали в нужные места.

Статья про этот индикатор получилась большая, и настоятельно советую ознакомиться

TradeBiff
  • nektomk.ru
Очень важно получать детальные оповещения о действиях любого робота. Универсальный способ оповещений - это отправка почты. TradeBiff будет следить за изменениями и отправлять вам необходимые отчёты. Таким образом у вас в почтовом ящике получится хороший торговый журнал. Постановка задачи Ставим себя на место заказчика и формулирует задачу...
 
что-то к пред.письму архив не прилеплялся :-)
вот только теперь
Файлы:
TradeBiff.zip  52 kb
 

Опубликовал статью в местых блогах https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718364

значительная часть посвещена не столько ATcl сколько вообще процессу разработки софта и является некоторой полемикой с публикациями "разрабатываем ТЗ на советник/индикатор/НЁХ"

PS/ ранее заданный вопрос про make-файлы всё ещё актуален. Сделал bug-фикс одного mqh и теперь придётся "руками" компилять каждый mq4 который его включает...21 век ё-моё..
TradeBiff - отправка почты со скриншотами
TradeBiff - отправка почты со скриншотами
  • 2018.05.19
  • Maxim Kuznetsov
  • www.mql5.com
Очень важно получать детальные оповещения о действиях любого робота. Универсальный способ оповещений - это отправка почты. TradeBiff будет следить за изменениями и отправлять вам необходимые отчёты. Таким образом у вас в почтовом ящике получится хороший торговый журнал. Постановка задачи Ставим себя на место заказчика и формулируем задачу...
 

возможностей MS nmake нехватает для нужд (чтобы и скрипты/эксперты компилять и архивы делать и при этом не править постоянно makefile)
да и не у всех он есть.

поэтому напишу-ка я скрипт, и чтобы всем годился возможно с мелким диалогом в окошке. Не все-же владеют командной строкой :-)

сценарий видится примерно таким :

- выбирает/задаёт произвольный файл своего продукта

- скрипт по этой вводной

    * пытается определить "имя_продукта"

    * и корень установки MT (каталог данных)

- потом строит список файлов которые соотносятся с "именем продукта"

- все mq4 компилирует и полученые ex4 добавляет в список

- всё что попало в список собирает в zip сохраняя относительные от "каталога данных" пути

- полученный архив сохраняет как "имя продукта"-дата-время.zip в корень каталога данных

как-то так вот видится..если есть идеи - скажите

 
А для чего все это надо? Неужели этим можно нагнуть форекс? 
 
Evgeniy Zhdan:
А для чего все это надо? Неужели этим можно нагнуть форекс? 

Вы имеете в виду библиотеку ATcl про которую ветка форума ?

так она и нужна чтобы упростить торговлю. Точнее изготовление советников/индюков/скриптов для торговли.

уже сейчас (несмотря что не всё задуманное уже работает) можно :

- писать/читать данные напрямую из Excel и прочего офиса. Без промежуточных CSV

- работать с базами SQLite, PostgreSQL, MySQL, (и плюс ODBC)

- без ограничений и асинхронно делать WebRequest

- читать потоки из WebSocket

- отправлять почту с вложениями

- парсить html, xml

это из того что проверенно непосредственно из MT4, и вообще бездна возможностей

а ведь будет ещё и GUI (Tk)..и http backend (уже возможно сделать, не проверял просто)

 
Maxim Kuznetsov:

возможностей MS nmake нехватает для нужд (чтобы и скрипты/эксперты компилять и архивы делать и при этом не править постоянно makefile)
да и не у всех он есть.

поэтому напишу-ка я скрипт, и чтобы всем годился возможно с мелким диалогом в окошке. Не все-же владеют командной строкой :-)

сценарий видится примерно таким :

- выбирает/задаёт произвольный файл своего продукта

- скрипт по этой вводной

    * пытается определить "имя_продукта"

    * и корень установки MT (каталог данных)

- потом строит список файлов которые соотносятся с "именем продукта"

- все mq4 компилирует и полученые ex4 добавляет в список

- всё что попало в список собирает в zip сохраняя относительные от "каталога данных" пути

- полученный архив сохраняет как "имя продукта"-дата-время.zip в корень каталога данных

как-то так вот видится..если есть идеи - скажите

по быстрому вот так вот выглядит :


мне библиотеку ATcl он правильно выбирает по любому её файлу, верно пересобирает и делает архив.
может ещё пару штрихов (и возможно exe-шник сделаю) и предоставлю для ознакомления.

есть единственное НО - как правильно в Windows найти нужный metaeditor ??? сейчас он берёт тот что в корне каталогов или в системных путях , но это не очень правильно.
Этих metaeditor`ов как собак нерезанных по всей системе и для каждой иерархии по идее свой

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