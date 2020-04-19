ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 7
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вряд-ли я буду усложнять, то есть например сильно ковыряться в коде bwise.
Максимум - адаптирую чтоб его можно было использовать вместе с ATcl (то есть передавать данные из Mql на его входы) и принимать выходы.
Придётся конечно писать какой-то HowTo "как нарисовать квадратики и прицепить к эксперту". И плотно попрактиваться в английском при общении с автором(авторами) :-)
Да ненужен там мост, куда лучше передавать данные через текстовый файл, так и оптимизация будет работать....
Да ненужен там мост, куда лучше передавать данные через текстовый файл, так и оптимизация будет работать....
фокус в том что ATcl работает УЖЕ в адресном пространстве mql, это реальный интерпретатор для нужд программиста. Обмен данными заведомо быстрее чем через любые файлы.
пакетный или терминальный запуск (аля R) он не представляет интереса. Медленно, нудно .
string s = "0 1 2 3.14159 4 5 6";
double d=tcl.Double(tcl.Obj(s),3)); // выдаст 3.14159, то есть интепретаор разберёт строку в вектор, возьмёт 4-й элемент (с №0) и преобразует в double
вы никогда не думали, что формулу как есть можно например задавать строкой в параметрах эксерта ? и она будет шустро считаться ??
фокус в том что ATcl работает УЖЕ в адресном пространстве mql, это реальный интерпретатор для нужд программиста. Обмен данными заведомо быстрее чем через любые файлы.
пакетный или терминальный запуск (аля R) он не представляет интереса. Медленно, нудно .
string s = "0 1 2 3.14159 4 5 6";
double d=tcl.Double(tcl.Obj(s),3)); // выдаст 3.14159, то есть интепретаор разберёт строку в вектор, возьмёт 4-й элемент (с №0) и преобразует в double
вы никогда не думали, что формулу как есть можно например задавать строкой в параметрах эксерта ? и она будет шустро считаться ??
Я думаю об MT5 и облаке...
Про формулы в строке - так в код базе где то был подобный скрипт.
Как ранее обещал - готовлю статью (и код и скрипты) про отправку почты.
Собственно программа работает, черновик статьи готов, можете ознакомиться : http://nektomk.ru/atcl:tradebiff
Вечером "вычитаю", исправлю стилистические/грамматические ошибки и продублирую в местном блоге. Опять-же чтобы информация не пропадала.
Вкратце:
Ставим себя на место заказчика и формулирует задачу:
Получилась толковая программа в виде индикатора, которая «сидит в чарте» и рассылает письма с отчётом и скриншотом если вдруг чего-то в ордерах поменялось. Отличное средство на VDS, прям-таки must-have
Программа умеет отправлять письма во множество адресатов и с вложениями
код открытый, код рабочий..прикладываю, единственно tcl пришлось завернуть в zip :-)
UPDATE: перезалил исходники TradeBiff сразу с "правильной" структурой каталогов. Чтобы распаковать в каталог данных терминала и они попали в нужные места.
Статья про этот индикатор получилась большая, и настоятельно советую ознакомиться
вот только теперь
Опубликовал статью в местых блогах https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718364
значительная часть посвещена не столько ATcl сколько вообще процессу разработки софта и является некоторой полемикой с публикациями "разрабатываем ТЗ на советник/индикатор/НЁХ"PS/ ранее заданный вопрос про make-файлы всё ещё актуален. Сделал bug-фикс одного mqh и теперь придётся "руками" компилять каждый mq4 который его включает...21 век ё-моё..
возможностей MS nmake нехватает для нужд (чтобы и скрипты/эксперты компилять и архивы делать и при этом не править постоянно makefile)
да и не у всех он есть.
поэтому напишу-ка я скрипт, и чтобы всем годился возможно с мелким диалогом в окошке. Не все-же владеют командной строкой :-)
сценарий видится примерно таким :
- выбирает/задаёт произвольный файл своего продукта
- скрипт по этой вводной
* пытается определить "имя_продукта"
* и корень установки MT (каталог данных)
- потом строит список файлов которые соотносятся с "именем продукта"
- все mq4 компилирует и полученые ex4 добавляет в список
- всё что попало в список собирает в zip сохраняя относительные от "каталога данных" пути
- полученный архив сохраняет как "имя продукта"-дата-время.zip в корень каталога данных
как-то так вот видится..если есть идеи - скажите
А для чего все это надо? Неужели этим можно нагнуть форекс?
Вы имеете в виду библиотеку ATcl про которую ветка форума ?
так она и нужна чтобы упростить торговлю. Точнее изготовление советников/индюков/скриптов для торговли.
уже сейчас (несмотря что не всё задуманное уже работает) можно :
- писать/читать данные напрямую из Excel и прочего офиса. Без промежуточных CSV
- работать с базами SQLite, PostgreSQL, MySQL, (и плюс ODBC)
- без ограничений и асинхронно делать WebRequest
- читать потоки из WebSocket
- отправлять почту с вложениями
- парсить html, xml
это из того что проверенно непосредственно из MT4, и вообще бездна возможностей
а ведь будет ещё и GUI (Tk)..и http backend (уже возможно сделать, не проверял просто)
возможностей MS nmake нехватает для нужд (чтобы и скрипты/эксперты компилять и архивы делать и при этом не править постоянно makefile)
да и не у всех он есть.
поэтому напишу-ка я скрипт, и чтобы всем годился возможно с мелким диалогом в окошке. Не все-же владеют командной строкой :-)
сценарий видится примерно таким :
- выбирает/задаёт произвольный файл своего продукта
- скрипт по этой вводной
* пытается определить "имя_продукта"
* и корень установки MT (каталог данных)
- потом строит список файлов которые соотносятся с "именем продукта"
- все mq4 компилирует и полученые ex4 добавляет в список
- всё что попало в список собирает в zip сохраняя относительные от "каталога данных" пути
- полученный архив сохраняет как "имя продукта"-дата-время.zip в корень каталога данных
как-то так вот видится..если есть идеи - скажите
по быстрому вот так вот выглядит :
мне библиотеку ATcl он правильно выбирает по любому её файлу, верно пересобирает и делает архив.
может ещё пару штрихов (и возможно exe-шник сделаю) и предоставлю для ознакомления.
есть единственное НО - как правильно в Windows найти нужный metaeditor ??? сейчас он берёт тот что в корне каталогов или в системных путях , но это не очень правильно.
Этих metaeditor`ов как собак нерезанных по всей системе и для каждой иерархии по идее свой