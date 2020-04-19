ATcl - интерпретатор Tcl для MT4 - страница 9

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в 4-ке ещё есть нюанс, плавающий от билда-к-билду :-) когда в глобальных настройках самого терминала ставите " разрешить импорт функций из DLL", терминал стоит перезагрузить.


 
Maxim Kuznetsov:

в 4-ке ещё есть нюанс, плавающий от билда-к-билду :-) когда в глобальных настройках самого терминала ставите " разрешить импорт функций из DLL", терминал стоит перезагрузить.

Клевая тема. Но лучше все-таки сразу и на корню разделить потоки Tcl и терминала. В советнике МТ всего-то один поток, а мы в него еще Tcl.

Принцип: взял инфу - освободил поток, имхо, надежнее.

 
Yuriy Asaulenko:

Клевая тема. Но лучше все-таки сразу и на корню разделить потоки Tcl и терминала.

если мы про потоки которые threads и process то тут "бабушка надвое сказала".
Я придерживаюсь чтобы tcl исполнялся в том-же потоке, но оставляю прикладнику возможность запуска параллельных. Как мелкая и удобная фича исполнения в одном потоке - можно связывать переменные.

Если делить "сразу и на корню" - это существенный оверхед от конкуренции и защиты памяти.
Библиотека делается как подручное средство, то есть вызов не-длительных функций это вполне её и порождать нити лишнее.
Нехватило какой-то мелочи, а вот взял и скриптом исполнил.



 
Maxim Kuznetsov:

Библиотека делается как подручное средство, то есть вызов не-длительных функций это вполне её и порождать нити лишнее.

Нехватило какой-то мелочи, а вот взял и скриптом исполнил. 

Тогда да, в этом случае скорее лишнее.

 

Решения так и не нашел, поднял на виртуальной машине все ошибка та же. Подскажите какая у вас торговая платформа. Моя вот


 
kovtynmen:

Решения так и не нашел, поднял на виртуальной машине все ошибка та же. Подскажите какая у вас торговая платформа. Моя вот


Сервер (VDS) - развёрнут Tcl BAWT 32 бит, по нему писал/проверял инструкцию по установке

2018.10.28 19:30:12.792    Windows Server 2012 R2 Standard (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, 4 x Intel Xeon Gold 6154  @ 3.00GHz, RAM: 590 / 1685 Mb, HDD: 20089 / 32415 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:30:12.792    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

Станция (прямо сейчас) - исторически Active Tcl 32 бит

2018.10.28 19:32:48.517    Windows 10 Home Single Language (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Pentium  987 @ 1.50GHz, RAM: 701 / 3889 Mb, HDD: 86187 / 460669 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:32:48.517    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

нюанс, который по идее не важен - я всегда запускаю терминалы как /portable - не нравится мне что без оного каталого разносятся хрен знает куда, по непредсказуемым местам :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Сервер (VDS) - развёрнут Tcl BAWT 32 бит, по нему писал/проверял инструкцию по установке

2018.10.28 19:30:12.792    Windows Server 2012 R2 Standard (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, 4 x Intel Xeon Gold 6154  @ 3.00GHz, RAM: 590 / 1685 Mb, HDD: 20089 / 32415 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:30:12.792    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

Станция (прямо сейчас) - исторически Active Tcl 32 бит

2018.10.28 19:32:48.517    Windows 10 Home Single Language (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Pentium  987 @ 1.50GHz, RAM: 701 / 3889 Mb, HDD: 86187 / 460669 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:32:48.517    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

нюанс, который по идее не важен - я всегда запускаю терминалы как /portable - не нравится мне что без оного каталого разносятся хрен знает куда, по непредсказуемым местам :-)

а вот видимо и важен :-) поиск DLL кладёт широким пробором на правила MT для includes, libraries

как временное средство, можно скопировать каталог MQL4/Libraries/Atcl в папку установки терминала (в папку COMMON)..



придётся как-то переустраивать архив с дистрибутивом, только пока не понятно как...чтобы не городить install.msi :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Сервер (VDS) - развёрнут Tcl BAWT 32 бит, по нему писал/проверял инструкцию по установке

2018.10.28 19:30:12.792    Windows Server 2012 R2 Standard (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, 4 x Intel Xeon Gold 6154  @ 3.00GHz, RAM: 590 / 1685 Mb, HDD: 20089 / 32415 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:30:12.792    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

Станция (прямо сейчас) - исторически Active Tcl 32 бит

2018.10.28 19:32:48.517    Windows 10 Home Single Language (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Pentium  987 @ 1.50GHz, RAM: 701 / 3889 Mb, HDD: 86187 / 460669 Mb, GMT+03:00
2018.10.28 19:32:48.517    Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

нюанс, который по идее не важен - я всегда запускаю терминалы как /portable - не нравится мне что без оного каталого разносятся хрен знает куда, по непредсказуемым местам :-)

Суда по всему в этом и проблема, с терминалом в полной установленной версии закинул atcl.dll  по пути C:\Users\******\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CCD68BFB06049A8615C607C3F6AD69B7\MQL4\Libraries часть функционала заработала.
 
С установленным терминалом достаточно закинуть папку из архива в директорию установки терминала в моем случае C:\Program Files (x86)\InstaTrader не смотря на то что там нет папки mql4, вроде все работает. Спасибо.
 
kovtynmen:
С установленным терминалом достаточно закинуть папку из архива в директорию установки терминала в моем случае C:\Program Files (x86)\InstaTrader не смотря на то что там нет папки mql4, вроде все работает. Спасибо.
Windows ищет DLL-ки "от экзешника" :-) и то что иерерархия файлов по мнению MT унесена в Roaming ему начхать :-)
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