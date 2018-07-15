Помогите доработать индикатор отлично считает экстремумы

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Добрый день,

есть индикатор( VPMO_Osc1_Osc2RSI ) который отлично видит точки разворота. Проблема -  ошибка в коде, в результате не считает нулевой бар при получении нового бара.

гуру, посмотрите как это исправить.

поиск экстремумов

Файлы:
VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4  14 kb
VPMOOscRSI.mq4  14 kb
VPMOOsc2RSI.mq4  14 kb
 
Ivan Strekalov:

есть индикатор( VPMO_Osc1_Osc2RSI ) который отлично видит точки разворота. Проблема -  ошибка в коде, в результате не считает нулевой бар при получении нового бара.

Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )


Файлы:
VPMO_Osc1_Osc2RSI4.mq4  10 kb
VPMOOsc2RSI4.mq4  12 kb
VPMOOscRSI4.mq4  12 kb
 
FXwin:

Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )


Строчку забыли добавить, i надо заново инициализировать.


    int i = rates_total - prev_calculated - 1; // Индекс первого непосчитанного
    while (i >= 0)                             // Цикл по непосчитанным барам
    {

        ...поскипано...
        i--;
    }

    // ---

    i = rates_total - prev_calculated - 1; // вот эту
    while (i >= 0)


Сам же индюк очень тяжёлый. Простой фишер даёт картину похожую, но работает намного быстрее.

 
FXwin:

Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )


Как это исправить?



    int i = rates_total - prev_calculated - 1; // Индекс первого непосчитанного
    while (i >= 0)                             // Цикл по непосчитанным барам
    {

        ...поскипано...
        i--;
    }

    // ---

    i = rates_total - prev_calculated - 1; // вот эту
    while (i >= 0)


Сам же индюк очень тяжёлый. Простой фишер даёт картину похожую, но работает намного быстрее.

 

Ivan Strekalov:

Как это исправить?

Так всё исправлено уже, осталось только скачать


 
FXwin:

Так всё исправлено уже, осталось только скачать


А что исправили чтобы выхода  out of raange не было

 
Ivan Strekalov:

А что исправили чтобы выхода  out of raange не было

Вы бы ему хотя бы спасибо сказали... 
 
Ramiz Mavludov:
Вы бы ему хотя бы спасибо сказали... 

Не обучен, потому как не воспитан. Рахмат. 

 
Алексей Тарабанов:

Не обучен, потому как не воспитан. Рахмат. 

Или так:

Рахмат, вот тебе в благодарность 100 бочек нефти, о милейший юноша

)

 
Renat Akhtyamov:

Или так:

Рахмат, вот тебе 100 бочек нефти, о милейший юноша

)

Зачем мне 100 бочек нефти и отчего я не милая девушка? 

 
Алексей Тарабанов:

Зачем мне 100 бочек нефти и отчего я не милая девушка? 

FXwin, явно большой души человек

Давно пора его щедро отблагодарить

Надеюсь, такое когда нибудь произойдет

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