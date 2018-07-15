Помогите доработать индикатор отлично считает экстремумы
есть индикатор( VPMO_Osc1_Osc2RSI ) который отлично видит точки разворота. Проблема - ошибка в коде, в результате не считает нулевой бар при получении нового бара.
Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )
Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )
Строчку забыли добавить, i надо заново инициализировать.
int i = rates_total - prev_calculated - 1; // Индекс первого непосчитанного
while (i >= 0) // Цикл по непосчитанным барам
{
...поскипано...
i--;
}
// ---
i = rates_total - prev_calculated - 1; // вот эту
while (i >= 0)
Сам же индюк очень тяжёлый. Простой фишер даёт картину похожую, но работает намного быстрее.
Выход за пределы массива (array out of range in 'VPMO_Osc1_Osc2RSI.mq4' )
int i = rates_total - prev_calculated - 1; // Индекс первого непосчитанного
while (i >= 0) // Цикл по непосчитанным барам
{
...поскипано...
i--;
}
// ---
i = rates_total - prev_calculated - 1; // вот эту
while (i >= 0)
Сам же индюк очень тяжёлый. Простой фишер даёт картину похожую, но работает намного быстрее.
Ivan Strekalov:
Как это исправить?
Так всё исправлено уже, осталось только скачать
Так всё исправлено уже, осталось только скачать
А что исправили чтобы выхода out of raange не было
А что исправили чтобы выхода out of raange не было
Вы бы ему хотя бы спасибо сказали...
Не обучен, потому как не воспитан. Рахмат.
Не обучен, потому как не воспитан. Рахмат.
Или так:
Рахмат, вот тебе в благодарность 100 бочек нефти, о милейший юноша
)
Или так:
Рахмат, вот тебе 100 бочек нефти, о милейший юноша
)
Зачем мне 100 бочек нефти и отчего я не милая девушка?
Зачем мне 100 бочек нефти и отчего я не милая девушка?
FXwin, явно большой души человек
Давно пора его щедро отблагодарить
Надеюсь, такое когда нибудь произойдет
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Добрый день,
есть индикатор( VPMO_Osc1_Osc2RSI ) который отлично видит точки разворота. Проблема - ошибка в коде, в результате не считает нулевой бар при получении нового бара.
гуру, посмотрите как это исправить.