Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 32

Новый комментарий
[Удален]  
komposter:

Да, связь есть, а котировок на сервере - нет.

Интересно, что с чемпионатовскими советниками - они видят котировки?

Похоже что демка увидела сервер и вроде как поучила с него данные.

Хотя нужно будет еще проверить...

 
Небось на MTCе сидят.. )))
[Удален]  

Разработчикам и организаторам чемпионата.

Список участников нормально отображается, а вот по отдельным участникам почему-то отображается пага с 404... :(



 

Ребята подскажите, как аватар закачать на чемпионат? Нигде не могу ссылку найти для закачки аватара.

Спасибо

 
Interesting:

Разработчикам и организаторам чемпионата.

Список участников нормально отображается, а вот по отдельным участникам почему-то отображается пага с 404... :(



У меня такая фигня была. Потом все нормально стало. Чего-то крутят на сервере.


Когда уже кодировку починят? А то не прочитать ничего в журнале советника?

 
autoforex:

Ребята подскажите, как аватар закачать на чемпионат? Нигде не могу ссылку найти для закачки аватара.

Спасибо

Аватара вставляется с MQL5.community.
 
autoforex:

Когда уже кодировку починят? А то не прочитать ничего в журнале советника?

 

Проблема в том, что MetaEditor сохранял исходники в подавляющем большинстве случаев в текущей ANSI-кодировке. В билде, который вот-вот выйдет, мы это исправили и ещё добавили пункт меню "Save As Unicode".

Из-за этого получилось, что все исходники MQL5, представленные на Чемпионат, ни разу не юникодные. Исходники автоматически скомпилировались на наших чемпионатских (арендованных) серверах, на которых операционная система - не русская, с кодовой страницей 1252, а не 1251.

Предоставленные на Чемпионат файлы EX5 выдают нормальные логи, так как были скомпилированы в "родной" для автора операционной системе. 

 
Scriptor:
Аватара вставляется с MQL5.community.

Ага, разобрался.

Спасибо.

 
stringo:

 

Проблема в том, что MetaEditor сохранял исходники в подавляющем большинстве случаев в текущей ANSI-кодировке. В билде, который вот-вот выйдет, мы это исправили и ещё добавили пункт меню "Save As Unicode".

Из-за этого получилось, что все исходники MQL5, представленные на Чемпионат, ни разу не юникодные. Исходники автоматически скомпилировались на наших чемпионатских (арендованных) серверах, на которых операционная система - не русская, с кодовой страницей 1252, а не 1251.

Предоставленные на Чемпионат файлы EX5 выдают нормальные логи, так как были скомпилированы в "родной" для автора операционной системе. 

А, вон в чем дело. Ну тогда ладно, потерпим.
 
Сервера торговые отвалились?
1...252627282930313233
Новый комментарий