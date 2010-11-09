Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, связь есть, а котировок на сервере - нет.
Интересно, что с чемпионатовскими советниками - они видят котировки?
Похоже что демка увидела сервер и вроде как поучила с него данные.
Хотя нужно будет еще проверить...
Разработчикам и организаторам чемпионата.
Список участников нормально отображается, а вот по отдельным участникам почему-то отображается пага с 404... :(
Ребята подскажите, как аватар закачать на чемпионат? Нигде не могу ссылку найти для закачки аватара.
Спасибо
Разработчикам и организаторам чемпионата.
Список участников нормально отображается, а вот по отдельным участникам почему-то отображается пага с 404... :(
У меня такая фигня была. Потом все нормально стало. Чего-то крутят на сервере.
Когда уже кодировку починят? А то не прочитать ничего в журнале советника?
Ребята подскажите, как аватар закачать на чемпионат? Нигде не могу ссылку найти для закачки аватара.
Спасибо
Когда уже кодировку починят? А то не прочитать ничего в журнале советника?
Проблема в том, что MetaEditor сохранял исходники в подавляющем большинстве случаев в текущей ANSI-кодировке. В билде, который вот-вот выйдет, мы это исправили и ещё добавили пункт меню "Save As Unicode".
Из-за этого получилось, что все исходники MQL5, представленные на Чемпионат, ни разу не юникодные. Исходники автоматически скомпилировались на наших чемпионатских (арендованных) серверах, на которых операционная система - не русская, с кодовой страницей 1252, а не 1251.
Предоставленные на Чемпионат файлы EX5 выдают нормальные логи, так как были скомпилированы в "родной" для автора операционной системе.
Аватара вставляется с MQL5.community.
Ага, разобрался.
Спасибо.
Проблема в том, что MetaEditor сохранял исходники в подавляющем большинстве случаев в текущей ANSI-кодировке. В билде, который вот-вот выйдет, мы это исправили и ещё добавили пункт меню "Save As Unicode".
Из-за этого получилось, что все исходники MQL5, представленные на Чемпионат, ни разу не юникодные. Исходники автоматически скомпилировались на наших чемпионатских (арендованных) серверах, на которых операционная система - не русская, с кодовой страницей 1252, а не 1251.
Предоставленные на Чемпионат файлы EX5 выдают нормальные логи, так как были скомпилированы в "родной" для автора операционной системе.