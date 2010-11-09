Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 30

Мелкий глючок на сайте чемпионата.

Подправьте пожалуйста, уровни подстветки (tp, sl, отложенных ордеров) по usdjpy. 

StopLevel 

Как видно из рисунка, к срабатыванию ордера осталось меньше 10 пунктов (старыми), а он не подсвечивается.

Не критично, но был бы премного благодарен. 

Разработчикам.

В отчете конкурсных экспертов есть строка - Z-score. Серийный тест (вероятность связи между сделками).

Не подскажете что это и как посчитать можно самостоятельно?

 
Посмотрите статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
stringo:
С чемпионатскими серверами разбираемся.

Да не только чемпионские.

У меня тот-же советник висит у нескольких  ДЦ:

Сегодня Альпари до полудня не может переподключиться. В прошлый понедельник Адмирал висел. Может это понедельник виноват?

Стоит перегрузить терминал - сразу подключение восстанавливается.

А как посмотреть, подключен чемпион или нет? Что-то он сделки пропускает.

 
Судя по диспетчеру задач, Ваш эксперт работает
 
Эксперт- да, а терминал? Последнее время сервера ни где не отображается? 

 
Да, работает, спасибо.
 
Конечно, да. Эксперт без терминала работать не может. Терминал работает, связь с торговым сервером присутствует, котировки в терминал поступают, график без дыр, в актуальном состоянии.

Когда эксперт работает, это видно в диспетчере задач по увеличившемуся проценту использования ЦП у соответствующего процесса. 

 
Эксперт работает, но совсем не так, как тотже эксперт на "домашнем" терминале. 
Не могу понять почему. 
Есть смутные догадки, что чемпионский эксперт не получает данные встроенного индикатора с младшего таймфрейма... это как-то можно проверить?
