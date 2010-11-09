Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мелкий глючок на сайте чемпионата.
Подправьте пожалуйста, уровни подстветки (tp, sl, отложенных ордеров) по usdjpy.
Как видно из рисунка, к срабатыванию ордера осталось меньше 10 пунктов (старыми), а он не подсвечивается.
Не критично, но был бы премного благодарен.
Разработчикам.
В отчете конкурсных экспертов есть строка - Z-score. Серийный тест (вероятность связи между сделками).
Не подскажете что это и как посчитать можно самостоятельно?
С чемпионатскими серверами разбираемся.
Да не только чемпионские.
У меня тот-же советник висит у нескольких ДЦ:
Сегодня Альпари до полудня не может переподключиться. В прошлый понедельник Адмирал висел. Может это понедельник виноват?
Стоит перегрузить терминал - сразу подключение восстанавливается.
А как посмотреть, подключен чемпион или нет? Что-то он сделки пропускает.
А как посмотреть, подключен чемпион или нет? Что-то он сделки пропускает.
Судя по диспетчеру задач, Ваш эксперт работает
Эксперт- да, а терминал? Последнее время сервера ни где не отображается?
Судя по диспетчеру задач, Ваш эксперт работает
Эксперт- да, а терминал? Последнее время сервера ни где не отображается?
Конечно, да. Эксперт без терминала работать не может. Терминал работает, связь с торговым сервером присутствует, котировки в терминал поступают, график без дыр, в актуальном состоянии.
Когда эксперт работает, это видно в диспетчере задач по увеличившемуся проценту использования ЦП у соответствующего процесса.
Конечно, да. Эксперт без терминала работать не может. Терминал работает, связь с торговым сервером присутствует, котировки в терминал поступают, график без дыр, в актуальном состоянии.
Когда эксперт работает, это видно в диспетчере задач по увеличившемуся проценту использования ЦП у соответствующего процесса.