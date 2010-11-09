Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял. Спасибо за ответ.
Наблюдаю такую картину у своего советника на чемпионате. Если он закрывает позицию в одном направлении и хочет тут же открыть позицию по тому же символу в противоположном направлении, то закрытие срабатывает, а открытие нет. Вот другая ситуация. Советник разбивает один рыночный ордер на два и посылает их один за другим. Первый срабатывает, а второй нет. Тот же советник у меня работает параллельно на моём домашнем компьютере и все сделки срабатывают. Я уверен что это моя ошибка где-то. Но вот где - никак не пойму. Кто-нибудь покажите пример кода как правильно посылать один рыночный ордер за другим так чтобы они срабатывали в чемпионатских условиях. Заранее благодарен.
Вот кусок моего кода под вопросом
Опять.... Когда исправите?
Наблюдаю такую картину у своего советника на чемпионате. Если он закрывает позицию в одном направлении и хочет тут же открыть позицию по тому же символу в противоположном направлении, то закрытие срабатывает, а открытие нет. Вот другая ситуация. Советник разбивает один рыночный ордер на два и посылает их один за другим. Первый срабатывает, а второй нет. Тот же советник у меня работает параллельно на моём домашнем компьютере и все сделки срабатывают. Я уверен что это моя ошибка где-то. Но вот где - никак не пойму. Кто-нибудь покажите пример кода как правильно посылать один рыночный ордер за другим так чтобы они срабатывали в чемпионатских условиях. Заранее благодарен.
Вот кусок моего кода под вопросом
А проверка где, что позиция открылась (ордер сработал) ? Обновление цен при следующем запросе ? Сервер ещё предыдущий запрос не обработал, а Вы через миллисекунды шлёте следующий с теми же параметрами. Та же ошибка у Вас в журнале при реквотах. Ну, там хоть не посылается повторный запрос с теми же параметрами.
Вообще, удивительно, что всё это пролазит.
На демо условия идеальные, вот всё и открывается.
А проверка где, что позиция открылась (ордер сработал) ? Обновление цен при следующем запросе ? Сервер ещё предыдущий запрос не обработал, а Вы через миллисекунды шлёте следующий с теми же параметрами. Та же ошибка у Вас в журнале при реквотах. Ну, там хоть не посылается повторный запрос с теми же параметрами.
Вообще, удивительно, что всё это пролазит.
На демо условия идеальные, вот всё и открывается.
Спасибо. То есть нужно
Всё?
Честно говоря не понимаю зачем посылать цену при рыночном ордере. Ну раз нужна так нужна.
Также насчёт проверки что ордер сработал. У меня на другой системе их хоть сотню один за другим отсылай, все пройдут. Сервер их в очередь поставит и по мере нагруженности исполнит. А тут получается что нужно ждать пока сервер не освободится и даст OK прежде чем посылать новый ордер.
...Честно говоря не понимаю зачем посылать цену при рыночном ордере. ...
Поставьте себя на место брокера и поймёте,
пришла заявка и размер проскальзывания а цена не указана, так от какого прайса считать проскальзывание?
Ведь не по всякой же цене трейдеру захочется исполнения ордера.
Вам понравится, если я как брокер, исполню вашу заявку на бай, на 100пп выше? вопрос риторический.
Те даже при рыночном исполнении нужно как минимум три параметра, направление, прайс инициализации, и проскальзывание.
Если брокер получив ордер, видит что текущий прайс, не отличается от прайса инициализации, больше чем на проскальзывани ордер исполняется, иначе реквот.
Поставьте себя на место брокера и поймёте,
пришла заявка и размер проскальзывания а цена не указана, так от какого прайса считать проскальзывание?
Ведь не по всякой же цене трейдеру захочется исполнения ордера.
Вам понравится, если я как брокер, исполню вашу заявку на бай, на 100пп выше? вопрос риторический.
Те даже при рыночном исполнении нужно как минимум три параметра, направление, прайс инициализации, и проскальзывание.
Если брокер получив ордер, видит что текущий прайс, не отличается от прайса инициализации, больше чем на проскальзывани ордер исполняется, иначе реквот.
Честно говоря думал на то они и рыночные ордера что их исполнение может произойти по любой цене, но должно! И с минимальной задержкой! Если трейдера интересует определённая цена исполнения ордера, на то существуют отложенные (лимитные) ордера. На аукционном рынке так.
Спасибо. То есть нужно
Всё?
Честно говоря не понимаю зачем посылать цену при рыночном ордере. Ну раз нужна так нужна.
Также насчёт проверки что ордер сработал. У меня на другой системе их хоть сотню один за другим отсылай, все пройдут. Сервер их в очередь поставит и по мере нагруженности исполнит. А тут получается что нужно ждать пока сервер не освободится и даст OK прежде чем посылать новый ордер.
Надо бы ещё стопы пересчитать, но если достаточно далеко, то можно оставить и прежние.
Вам надо почитать справку по терминалу: раздел 'Торговля: Типы исполнения'. На чемпионате используется Instant Execution, а не Market Execution. Поэтому цены надо обновлять. Иначе получим реквоту или 'Устаревшая цена.' Пока обрабатывается один ордер, цена изменится и может не влезть в deviation.
Те даже при рыночном исполнении нужно как минимум три параметра, направление, прайс инициализации, и проскальзывание.
При рыночном исполнении(маркет) только направление нужно...
При рыночном исполнении(маркет) только направление нужно...