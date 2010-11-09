Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 24

Urain:
А вы где графики то узрели, у меня в ФайрФоксе пока никаких графиков не наблюдается, может чего не нажал?

Опера

 

 

 
IE7



 
Скачай  http://www.adobe.com/software/flash/about/ 

 

хотя возможнл что то не включено 

 
Флеш включена


возможно чтото другое выключено.

 
Если флеш кодек установлен и скрипты разрешены в браузере, то возможно исполнение скриптов или по признаку рекламы режет фаервол. У меня Firefox, полёт нормальный.
 
у меня тоже Firefox полет нормальный


 
Странно что с 2008 чемпа такой же график у меня отображается нормально, видимо действительно кодеки устарели.
 

Интересная вещь получается! Прогнал своего чемпионатного эксперта в тестере стратегий за период чемпионата (2010.10.03 - 2010.10.14). Получилось пять сделок. На чемпионате - ни одной сделки! В чём причина такого ступора и каковы отличия работы работы эксперта в обоих случаях, если он находится на крупном таймфрейме и анализирует только закрытые бары?

А тестер какой, с демо-счета или чемпионатный?
 
Чемпионатный, естественно! Но для моего эксперта разницы никакой!

