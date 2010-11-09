Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 24
А вы где графики то узрели, у меня в ФайрФоксе пока никаких графиков не наблюдается, может чего не нажал?
Опера
IE7
Скачай http://www.adobe.com/software/flash/about/
хотя возможнл что то не включено
Скачай http://www.adobe.com/software/flash/about/
Флеш включена
возможно чтото другое выключено.
Флеш включена
Если флеш кодек установлен и скрипты разрешены в браузере, то возможно исполнение скриптов или по признаку рекламы режет фаервол. У меня Firefox, полёт нормальный.
у меня тоже Firefox полет нормальный
Интересная вещь получается! Прогнал своего чемпионатного эксперта в тестере стратегий за период чемпионата (2010.10.03 - 2010.10.14). Получилось пять сделок. На чемпионате - ни одной сделки! В чём причина такого ступора и каковы отличия работы работы эксперта в обоих случаях, если он находится на крупном таймфрейме и анализирует только закрытые бары?
А тестер какой, с демо-счета или чемпионатный?
Чемпионатный, естественно! Но для моего эксперта разницы никакой!