Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 27

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Stanislav Korotky:

Единственный нюанс, который пока является кандидатом на источник проблемы - мой кастом символ постоянно обновляется.

Сомневаюсь, что в этом дело, но легко проверить гипотезу - перед бэктестом остановить обновление.

 
Stanislav Korotky:

Можно ли тестировать советник на кастом-символе? При попытке это сделать получаю лог:

Покажите скриншот запроса Ваших баров M1 в диапазоне дат тестирования в диалоге символов, во вкладке баров

 

Выпустили бету 1712 билда. Релиз будет в четверг.

Исправления в тиках и кастомных инструментах.

 

Билд 1712.

Два одинаковых ника зарегистрировались в free- проекте:

Два одинаковых ника в free- проекте

[Удален]  

Русский:

Приносим извинения за использование «Google Translate» для этого сообщения!

Я думаю, что я столкнулся с несколькими ошибками с «Синтетическими инструментами» и хотел бы знать, обнаружил ли кто-нибудь еще эти проблемы. Я обсуждал их на английском форуме, если кто-нибудь будет так любезны прочитать их и сообщить мне о какой-либо дополнительной информации по этим вопросам.

Спасибо!

English:

My apologies for having to use "Google Translate" for this post!

I think I have come across a few bugs with the "Synthetic Instruments" and would like to know if anyone else has detected these problems. I have discussed them on the English forum if anyone would be so kind as to read them and let me know about any extra information on these issues.

Thank you!

MetaTrader 5 Build 1700: Synthetic Instruments, Shared Projects and MQL5 Cloud Protector
MetaTrader 5 Build 1700: Synthetic Instruments, Shared Projects and MQL5 Cloud Protector
  • 2017.12.19
  • www.mql5.com
Long-awaited release of the platform which incorporates brand new features. Be among the first users to share the new experience...
 
Fernando Carreiro:

Русский:

Приносим извинения за использование «Google Translate» для этого сообщения!

Я думаю, что я столкнулся с несколькими ошибками с «Синтетическими инструментами» и хотел бы знать, обнаружил ли кто-нибудь еще эти проблемы. Я обсуждал их на английском форуме, если кто-нибудь будет так любезны прочитать их и сообщить мне о какой-либо дополнительной информации по этим вопросам.

Спасибо!

История синтетических символов не может быть правильно построена на основании OHLC-баров. Это возможно только на тиковой истории.

 
Vladimir Karputov:

Билд 1712.

Два одинаковых ника зарегистрировались в free- проекте:


Как вообще увидеть какие-то публичные проекты?

upd


 
Slava:

Покажите скриншот запроса Ваших баров M1 в диапазоне дат тестирования в диалоге символов, во вкладке баров

Скриншот без надобности - оказалось, что подсунул символ с укороченной историей, так что баров в выбранном диапазоне не было. Было б сразу понятно, в чем дело, с более конкретным сообщением об ошибке - не "cannot get history" ("то ли есть история, но не читабельная, то ли нет"), а "no history in the range ...".

[Удален]  
fxsaber: История синтетических символов не может быть правильно построена на основании OHLC-баров. Это возможно только на тиковой истории.

Русский:

Согласно документации, она построена на M1 Data for History, что я и сделал в своих примерах.

Для последних баров, тогда да, он использует Tick Data, но тогда он будет еще более точным и не будет устанавливать Высокий / Низкий так же, как Open / Close.

Это определенно ошибка!

English:

According to the documentation, it is built on M1 Data for the History, which is exactly what I did in my example calculations.

For recent bars, then yes it uses Tick Data, but then it would be even more accurate and not set the High/Low to the same as the Open/Close.

It is definitely a bug!

 
Fernando Carreiro:

Русский:

Приносим извинения за использование «Google Translate» для этого сообщения!

Я думаю, что я столкнулся с несколькими ошибками с «Синтетическими инструментами» и хотел бы знать, обнаружил ли кто-нибудь еще эти проблемы. Я обсуждал их на английском форуме, если кто-нибудь будет так любезны прочитать их и сообщить мне о какой-либо дополнительной информации по этим вопросам.

Спасибо!

English:

My apologies for having to use "Google Translate" for this post!

I think I have come across a few bugs with the "Synthetic Instruments" and would like to know if anyone else has detected these problems. I have discussed them on the English forum if anyone would be so kind as to read them and let me know about any extra information on these issues.

Thank you!

Фернандо, собственно, хотел спросить на русском про такой баг: чтобы написать в формуле синтетика котировку обратную EURUSD.m ему пришлось писать 1/"EURUSD.m."

Обратите внимание на точку перед закрывающей кавычкой. Без неё формула не работает, получается ошибка:

2017.12.19 20:47:58.928 Synthetic Symbol        USDEUR: cannot find symbol "EURUSD."

Вопрос от Фернандо: это уже пофиксили или ему писать в СД?

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