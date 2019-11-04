Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 27
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Единственный нюанс, который пока является кандидатом на источник проблемы - мой кастом символ постоянно обновляется.
Сомневаюсь, что в этом дело, но легко проверить гипотезу - перед бэктестом остановить обновление.
Можно ли тестировать советник на кастом-символе? При попытке это сделать получаю лог:
Покажите скриншот запроса Ваших баров M1 в диапазоне дат тестирования в диалоге символов, во вкладке баров
Выпустили бету 1712 билда. Релиз будет в четверг.
Исправления в тиках и кастомных инструментах.
Билд 1712.
Два одинаковых ника зарегистрировались в free- проекте:
Русский:
English:
Русский:
История синтетических символов не может быть правильно построена на основании OHLC-баров. Это возможно только на тиковой истории.
Билд 1712.
Два одинаковых ника зарегистрировались в free- проекте:
Как вообще увидеть какие-то публичные проекты?
upd
Покажите скриншот запроса Ваших баров M1 в диапазоне дат тестирования в диалоге символов, во вкладке баров
Скриншот без надобности - оказалось, что подсунул символ с укороченной историей, так что баров в выбранном диапазоне не было. Было б сразу понятно, в чем дело, с более конкретным сообщением об ошибке - не "cannot get history" ("то ли есть история, но не читабельная, то ли нет"), а "no history in the range ...".
Русский:
English:
Русский:
English:
Фернандо, собственно, хотел спросить на русском про такой баг: чтобы написать в формуле синтетика котировку обратную EURUSD.m ему пришлось писать 1/"EURUSD.m."
Обратите внимание на точку перед закрывающей кавычкой. Без неё формула не работает, получается ошибка:
Вопрос от Фернандо: это уже пофиксили или ему писать в СД?