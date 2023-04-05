От теории к практике - страница 74
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Заинтересовал поднятый вами вопрос. Собственно, то, что наложения не происходит.
....
Скажите, Юрий, какое самоподобие Вы искали? Не то, что вышло у меня?
Перечитал, действительно вышло криво. Будто я пытаюсь подчеркнуть, что вышло у меня и не вышло у Вас. Извините, если Вы подумали также. У меня этого и в мыслях не было, я действительно хочу узнать, как такая автомодельность может помочь.Сам я использую закон квадратного корня только для сужения поиска, для выяснения места, "где искать". Например, места, где теоретическая максимально возможная прибыль наибольшая (там, где за одну сделку выходит с учетом спреда прибыль в один спред). Это позволяет часто практически понизить размерность пространства поиска.
Кстати, вот те расчеты, который привел Владимир, очень полезны для нахождения ОПТИМАЛЬНОГО таймфрейма (ну, для меня - объема выборки), при котором профит будет достигать максимального значения.
Он приводит наишикарнейшие расчеты, наверное, сам не понимая, насколько они шикарны и полезны на практике. Я тоже работал в этом направлении, только чуть-чуть по-другому.
veni vidit et abierunt.
Пришёл увидел и ушёл.
Мне результат, РЕЗУЛЬТАТ сейчас нужен, Николай. Я работаю над этим сейчас изо всех своих старческих сил. Теории достаточно. Все и так понятно. Сказки об идиотском Форексе будут разрушены, и это сделаем именно мы - физики.
а на чем вы застопорились ? не можете советник написать на mql? так закажите во фрилансе. не хотите "палить грааль"?
так все так думают, делая заказ. а потом оказывается , что 99% таких советников не прибыльны.
а на изучение mql у вас пойдет 3 месяца. если потом советник не покажет результата - будете жалеть потраченного времени.
тем более , если намерения у вас несерьезные, и вы иногда пишете "может я покину ваш форекс".
а если хотите сделать заказ так, чтобы не палить грааль, измените в задании параметры, таймфрейм, период усреднения, тип усреднения, периоды выборки и т д. и пусть прогер сделает их изменяемыми в советнике (внешняя переменная).
врядли прогер будет ваш советник тестировать с разными параметрами. у них полно заказов и им некогда тестировать программы заказчиков.
а на чем вы застопорились ? не можете советник написать на mql? так закажите во фрилансе. не хотите "палить грааль"?
так все так думают, делая заказ. а потом оказывается , что 99% таких советников не прибыльны.
а на изучение mql у вас пойдет 3 месяца. если потом советник не покажет результата - будете жалеть потраченного времени.
тем более , если намерения у вас несерьезные, и вы иногда пишете "может я покину ваш форекс".
а если хотите сделать заказ так, чтобы не палить грааль, измените в задании параметры, таймфрейм, период усреднения, тип усреднения, периоды выборки и т д. и пусть прогер сделает их изменяемыми в советнике (внешняя переменная).
врядли прогер будет ваш советник тестировать с разными параметрами. у них полно заказов и им некогда тестировать программы заказчиков.
Как то было дело, отдавал коды заказчику даже не запуская в терминале чтоб тупо проверить работает код или нет. Так был уверен что работает, и времени было мало.
Бывало и просто в блокноте писал, но в ME конечно сподручнее, оформление там и всё такое, поиск переменных, отладчик, профайлер.
а как узнать сколько позиций открыто по конкретной паре, ну, что-то вроде OrdersEURUSD() :)))))
это скрипт нужно писать. со знанием MQL пишется за 1 минуту.
вот почему у вас все так долго выходит - вы хотите все делать сами.
Как я уже говорил, если работать на 1 паре - это примерно 1 сделка в неделю по моим алгоритмам. Мне мало этого и СКУЧНО! Мало статистики по сделкам. Хочу подключить МИНИМУМ 18 пар. Но, на статистический анализ данных, для вычисления оптимального объема выборки для конкретной валютной пары и т.д. и т.п. уходит много времени. Не так все просто, конечно. Много тяжелой подготовительной работы.
И еще, конечно, не очень хорошее знание MQL. К примеру, не могу справиться - вот OrdersTotal() выдает кол-во открытых позиций по ВСЕМ парам, а как узнать сколько позиций открыто по конкретной паре, ну, что-то вроде OrdersEURUSD() :))))) Ну, это так - к слову.
Делаю сам, потому что знаю, что по-другому к Новому Году не успею. Сроки горят!
если нужно 18 пар - то это нужно писать на mql5. там есть мультивалютное тестирование.
а mql5 сложнее чем mql4. на его изучение пойдет еще больше времени.
короче, потратите полгода только на то, чтобі протестировать идею.
если нужно 18 пар - то это нужно писать на mql5. там есть мультивалютное тестирование.
а mql5 сложнее чем mql4. на его изучение пойдет еще больше времени.
короче, потратите полгода только на то, чтобі протестировать идею.
Да ладно пол года, язык MQL можно выучить за две недели. А для тех кто знаком с С,С++,С# и при этом нужен не весь язык а специфическая часть, то вообще за день можно разобраться.
Хотя согласен для написания советника нужен опыт, в первую очередь опыт трейдера, чтоб понимать ньюансы.
Вот, у Демко заказывайте, он ничего не тестирует)
У меня сегодня времени нет, может к вечеру, если появится, а человеку нужно срочно.
:))))))))))) Николай и сам справится. По-моему, он все понял, только боится в этом признаться :)))))))))))
Я ничего не боюсь, просто нет спокойной минутки засесть и разобраться во всём.