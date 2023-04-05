От теории к практике - страница 1679
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Не, все равно, распределения EUR и USD не являются нормальными.
Без разницы с чем работать - с частным EUR/USD либо с EUR и USD по отдельности. Тьфу. Пропади все пропадом...
Вот ещё из того файла.
Выше скользящее окно 250 минут, а вот t = 20 минут
Да все, давайте переквалифицироваться из трейдеров в рейдеров
забейте. Уже не интересно
я вон кучу языков программирования выучил за 1.5 года и ИИ, можно будет подработать если на хлеб денег не будет. И то польза ))
Да все, давайте переквалифицироваться из трейдеров в рейдеров
забейте. Уже не интересно
я вон кучу языков программирования выучил за 1.5 года и ИИ, можно будет подработать если на хлеб денег не будет. И то польза ))
И это правильно и отлично. Осталось правильно применить знания и умения.
ИИ перспективно. Дерзай. Не думай.
И это правильно и отлично. Осталось правильно применить знания и умения.
ИИ перспективно. Дерзай. Не думай.
совмещать не получится с основной деятельностью, там на фулл тайм если только и в большую контору
работа тоже на любителя
Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС
проверялиндикатор - пред между индексом и eurusd
Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС
проверял
Закономерности, которые не покроют издержки? Детский сад. Ох уж эти "тестерные трейдеры"..)
тебе уже говорили что найух это вонтуда
Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС
проверялиндикатор - пред между индексом и eurusd
вот в очередной раз про индексы писал https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page13#comment_12747757
работает закономерность ибо более половины индекса это EURUSD , т.е. удачно оптишь случайность помноженную на случайность
вот в очередной раз про индексы писал https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page13#comment_12747757
работает закономерность ибо более половины индекса это EURUSD , т.е. удачно оптишь случайность помноженную на случайность
там иногда индекс опережает пару, т.е. по спреду можно трейдить, с переоптимизицией. МОшка дает результаты, но за стабильность ничего не могу сказатьтупо реграссия индекса на пару, берешь полученную разницу как фичу, дальше через РЛ или просто оптимизация
там иногда индекс опережает пару
хотел когда то найти инфу откуда в МТ индекс USD берется - однозначно кто то котирует, а не сам сервер/дц рассчитывает
возможно ты нащупал некий арбитраж
но, имхо, с арбитражем всегда проблема (в принципе как и с любой ТС) узнать когда это перестанет работать ;)