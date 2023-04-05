От теории к практике - страница 1679

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Alexander_K:

Не, все равно, распределения EUR и USD не являются нормальными.

Без разницы с чем работать - с частным EUR/USD либо с EUR и USD по отдельности. Тьфу. Пропади все пропадом...


Вот ещё из того файла.



Выше скользящее окно 250 минут, а вот t = 20 минут


[Удален]  

Да все, давайте переквалифицироваться из трейдеров в рейдеров 

забейте. Уже не интересно

я вон кучу языков программирования выучил за 1.5 года и ИИ, можно будет подработать если на хлеб денег не будет. И то польза ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Да все, давайте переквалифицироваться из трейдеров в рейдеров 

забейте. Уже не интересно

я вон кучу языков программирования выучил за 1.5 года и ИИ, можно будет подработать если на хлеб денег не будет. И то польза ))

И это правильно и отлично.  Осталось правильно применить знания и умения.

ИИ перспективно. Дерзай. Не думай.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

И это правильно и отлично.  Осталось правильно применить знания и умения.

ИИ перспективно. Дерзай. Не думай.

совмещать не получится с основной деятельностью, там на фулл тайм если только и в большую контору

работа тоже на любителя

[Удален]  

Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС

проверял

индикатор - пред между индексом и eurusd
 
Maxim Dmitrievsky:

Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС

проверял

Закономерности, которые не покроют издержки? Детский сад. Ох уж эти "тестерные трейдеры"..)
[Удален]  
Макс:
Закономерности, которые не покроют издержки? Детский сад. Ох уж эти "тестерные трейдеры"..)

тебе уже говорили что найух это вонтуда

 
Maxim Dmitrievsky:

Насчет индексов - если брать USDx и EURUSD, то между ними есть какие-то закономерности, если взять 2 ряда то торговать можно, но недолго, потом переоптимизировать ТС

проверял

индикатор - пред между индексом и eurusd

вот в очередной раз про индексы писал https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page13#comment_12747757


работает закономерность ибо более половины индекса это EURUSD , т.е. удачно оптишь случайность помноженную на случайность 

[Удален]  
Igor Makanu:

вот в очередной раз про индексы писал https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page13#comment_12747757


работает закономерность ибо более половины индекса это EURUSD , т.е. удачно оптишь случайность помноженную на случайность 

там иногда индекс опережает пару, т.е. по спреду можно трейдить, с переоптимизицией. МОшка дает результаты, но за стабильность ничего не могу сказать

тупо реграссия индекса на пару, берешь полученную разницу как фичу, дальше через РЛ или просто оптимизация
 
Maxim Dmitrievsky:

там иногда индекс опережает пару

хотел когда то найти инфу откуда в МТ индекс USD берется - однозначно кто то котирует, а не сам сервер/дц рассчитывает

возможно ты нащупал некий арбитраж

но, имхо, с арбитражем всегда проблема (в принципе как и с любой ТС) узнать когда это перестанет работать ;)

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