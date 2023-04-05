От теории к практике - страница 1353

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Aлександр Антошкин:
Путин уже выдал по пять лямов физикам в области разработки времени . Вы просто новости не  те слушаете.

:)))) Угараю. Но, время - это время, его надо блюсти, а не как Асауленко разбрасываться им, думая, что рынок - это СБ без времени.

 
Alexander_K:

Я ничё не говорю, Макс - именно поэтому и взял 3 месяца тайм-аут на реале.

Если выяснится, что время на рынке - главенствующая величина, и "плавает" в зависимости от тиковых объемов, да и еще приносит прибыль - велком ту хелл!!! Готовь карманы, по-русски.

Старик, по легче на поворотах ))). Если после одной недели на 100$ "улетело" давление, то что будет по прошествии 3-х месяцев??? Вам бы положить около одного полупопия шприц от инфаркта, около другого от инсульта и написать список из платных скорых и забить их в телефонную книжку с быстрым вызовом. Если врачи прознают что все это из-за публичнх 100$, можно и дурку внезапно навестить со всеми вытекающими(постановка на учет, увольнение, инвалидность по голове, пенсия  по инвалидности 140$, черные риэлторы, безымянный ящик/пппакет).

 
Alexander_K:

:)))) Угараю. Но, время - это время, его надо блюсти, а не как Асауленко разбрасываться им, думая, что рынок - это СБ без времени.

Вот и я угараю .
Не чего нового не произойдет.
Придумал глюпый русский, сделаем в Японии, и отдадим Китаю на приумножение......
 
Unicornis:

Старик, по легче на поворотах ))). Если после одной недели на 100$ "улетело" давление, то что будет по прошествии 3-х месяцев??? Вам бы положить около одного полупопия шприц от инфаркта, около другого от инсульта и написать список из платных скорых и забить их в телефонную книжку с быстрым вызовом. Если врачи прознают что все это из-за публичнх 100$, можно и дурку внезапно навестить со всеми вытекающими(постановка на учет, увольнение, инвалидность по голове, пенсия  по инвалидности 140$, черные риэлторы, безымянный ящик/пппакет).

Да... А вот здоровье моё не очень - тут ты прав, племянник. Однако, через 3 месяца все станет ясно - пан или пропал. Сольюсь - брошу. Я не Автомат, чтобы 10 лет сливать все в унитаз и как ни в чем не бывало, продолжать людям праздник впаривать.

 
Alexander_K:

Юра, спешу тебе напомнить, что физика - не математика.

Именно в умении выдвигать даже абсурдные гипотезы, доказывать их с помощью мат.аппарата и без оного - суть физики, а не унылые причитания.

Именно этим и славится наш брат, а не испуганным взором на рынок. Так-то!

Да, уж. Физики, они такие. Вначале перемешают мух с котлетами, потом выдвигают гипотезы как их разделить мат методами. Ах, мы разделили, гляньте, какие мы молодцы. Ну не гении ли.
Да, гении. Только изначально мухи и котлеты и так отдельно отдельно существовали.
 

Вам предоставляют выбор.

Выбор - неуловимая и навязанная вам необходимость, так как вам ничего не оставляют кроме того, чтобы сделать его.

в условиях неопределенности Вас легко подманить на ту либо другую сторону пользуясь отсутствием у Вас информации о знании что будет после.

следует лишь слегка подтолкнуть Вас к необходимому выбору путем подмены понятий и фактов которых в данный момент не существует, но которые могут произойти в любой момент.

слово "могут" для вас и будет являться определяющей и абсолютной информацией для принятия заведомо ложного решения.


Но есть моменты, когда Вы можете являться в роли главного в выборе:

- устойчивость информационного процесса

- экстремальное поведение процесса 

- абсолютная и единая трактовка с любой точки зрения

 


Ничего особого, просто пару разделил на составляющие. Собственно график eurusd построен по верхним графикам где я сами значения затер ;))


ах да! как обычно в нуле текущее время.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Вам предоставляют выбор.

https://youtu.be/ebxIbYiAkLQ
 
Alexander_K:

Ну, и чё, что прошлое? В том-то весь и фокус, что если выйти на реальное самоподобие, то прошлое=будущему. Аминь.

Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1 (один процесс);

История (И) = Прошлое (П) + Настоящее (Н);

П = 1 - Н - Б;

Н = 1 - П - Б;

Б = 1 - П - Н;

Б = 1 - И

Теперь, действительно, Аминь! Другого не дано. Вид функций см. https://www.mql5.com/ru/articles/250

 
Yousufkhodja Sultonov:

Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1 (один процесс);

История (И) = Прошлое (П) + Настоящее (Н);

П = 1 - Н - Б;

Н = 1 - П - Б;

Б = 1 - П - Н;

Б = 1 - И

Теперь, действительно, Аминь! Другого не дано. Вид функций см. https://www.mql5.com/ru/articles/250

Ммм-да. Нобелевские лауреаты отдыхают.
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