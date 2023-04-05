От теории к практике - страница 1353
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Путин уже выдал по пять лямов физикам в области разработки времени . Вы просто новости не те слушаете.
:)))) Угараю. Но, время - это время, его надо блюсти, а не как Асауленко разбрасываться им, думая, что рынок - это СБ без времени.
Я ничё не говорю, Макс - именно поэтому и взял 3 месяца тайм-аут на реале.
Если выяснится, что время на рынке - главенствующая величина, и "плавает" в зависимости от тиковых объемов, да и еще приносит прибыль - велком ту хелл!!! Готовь карманы, по-русски.
Старик, по легче на поворотах ))). Если после одной недели на 100$ "улетело" давление, то что будет по прошествии 3-х месяцев??? Вам бы положить около одного полупопия шприц от инфаркта, около другого от инсульта и написать список из платных скорых и забить их в телефонную книжку с быстрым вызовом. Если врачи прознают что все это из-за публичнх 100$, можно и дурку внезапно навестить со всеми вытекающими(постановка на учет, увольнение, инвалидность по голове, пенсия по инвалидности 140$, черные риэлторы, безымянный ящик/пппакет).
:)))) Угараю. Но, время - это время, его надо блюсти, а не как Асауленко разбрасываться им, думая, что рынок - это СБ без времени.
Старик, по легче на поворотах ))). Если после одной недели на 100$ "улетело" давление, то что будет по прошествии 3-х месяцев??? Вам бы положить около одного полупопия шприц от инфаркта, около другого от инсульта и написать список из платных скорых и забить их в телефонную книжку с быстрым вызовом. Если врачи прознают что все это из-за публичнх 100$, можно и дурку внезапно навестить со всеми вытекающими(постановка на учет, увольнение, инвалидность по голове, пенсия по инвалидности 140$, черные риэлторы, безымянный ящик/пппакет).
Да... А вот здоровье моё не очень - тут ты прав, племянник. Однако, через 3 месяца все станет ясно - пан или пропал. Сольюсь - брошу. Я не Автомат, чтобы 10 лет сливать все в унитаз и как ни в чем не бывало, продолжать людям праздник впаривать.
Юра, спешу тебе напомнить, что физика - не математика.
Именно в умении выдвигать даже абсурдные гипотезы, доказывать их с помощью мат.аппарата и без оного - суть физики, а не унылые причитания.
Именно этим и славится наш брат, а не испуганным взором на рынок. Так-то!
Вам предоставляют выбор.
Выбор - неуловимая и навязанная вам необходимость, так как вам ничего не оставляют кроме того, чтобы сделать его.
в условиях неопределенности Вас легко подманить на ту либо другую сторону пользуясь отсутствием у Вас информации о знании что будет после.
следует лишь слегка подтолкнуть Вас к необходимому выбору путем подмены понятий и фактов которых в данный момент не существует, но которые могут произойти в любой момент.
слово "могут" для вас и будет являться определяющей и абсолютной информацией для принятия заведомо ложного решения.
Но есть моменты, когда Вы можете являться в роли главного в выборе:
- устойчивость информационного процесса
- экстремальное поведение процесса
- абсолютная и единая трактовка с любой точки зрения
Ничего особого, просто пару разделил на составляющие. Собственно график eurusd построен по верхним графикам где я сами значения затер ;))
ах да! как обычно в нуле текущее время.
Вам предоставляют выбор.
Ну, и чё, что прошлое? В том-то весь и фокус, что если выйти на реальное самоподобие, то прошлое=будущему. Аминь.
Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1 (один процесс);
История (И) = Прошлое (П) + Настоящее (Н);
П = 1 - Н - Б;
Н = 1 - П - Б;
Б = 1 - П - Н;
Б = 1 - И
Теперь, действительно, Аминь! Другого не дано. Вид функций см. https://www.mql5.com/ru/articles/250
Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1 (один процесс);
История (И) = Прошлое (П) + Настоящее (Н);
П = 1 - Н - Б;
Н = 1 - П - Б;
Б = 1 - П - Н;
Б = 1 - И
Теперь, действительно, Аминь! Другого не дано. Вид функций см. https://www.mql5.com/ru/articles/250