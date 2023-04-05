От теории к практике - страница 1063
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Так грабли имеют свойство быть невидимыми, например как мины замаскированные.
Надо очки придумать, как их можно инициализировать. Это уже на помощь должны подойти окулисты.
А после того, как наступишь на грабли можно остаться и без очков. :)
А после того, как наступишь на грабли можно остаться и без очков. :)
Даже без глаз)))
Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".
Спрашиваю, почему?
Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.
Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".
Спрашиваю, почему?
Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.
За него платят друзья? Это хороший способ не спиться)
Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".
Спрашиваю, почему?
Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.
Придет Alexander_K - будет нас ругать. "Во что ветку превратили?", скажет. Давайте ему какую нибудь диффузию в пространстве цен сочиним, или это уже не тренд мысли?
Вот лучше сочинить диффузию в каких-то силовых полях "финансово - экономических сил", что создают направленные дрейфы броуновских скачков цен.
Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.
Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.
Что обрывок листа то дали? Где книга?
Книга для радиолюбителей.))
Книга для радиолюбителей.))
Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.
Радиолюбители выучили эргодическую теорему, которая в следующем параграфе?