От теории к практике - страница 1063

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Uladzimir Izerski:

Так грабли имеют свойство быть невидимыми, например как мины замаскированные.

Надо очки придумать, как их можно инициализировать. Это уже на помощь должны подойти окулисты.

А после того, как наступишь на грабли можно остаться и без очков. :)

 
Aleksey Ivanov:

А после того, как наступишь на грабли можно остаться и без очков. :)

Даже без глаз)))

 

Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".

Спрашиваю, почему?

Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.

 
Uladzimir Izerski:

Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".

Спрашиваю, почему?

Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.

За него платят друзья? Это хороший способ не спиться)

 
Uladzimir Izerski:

Мой знакомый говорит:"Когда я пью коньяк, то слепну".

Спрашиваю, почему?

Он отвечает, что тогда в карманах денег не видит.

Придет Alexander_K - будет нас ругать. "Во что ветку превратили?", скажет. Давайте ему какую нибудь диффузию в пространстве цен сочиним, или это уже не тренд мысли?

Вот лучше сочинить диффузию в каких-то силовых полях "финансово - экономических сил", что создают направленные дрейфы броуновских скачков цен.

 

Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.

 
Yuriy Asaulenko:

Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.

Что обрывок листа то дали? Где книга?
 
Aleksey Ivanov:
Что обрывок листа то дали? Где книга?

Книга для радиолюбителей.))

 
Yuriy Asaulenko:

Книга для радиолюбителей.))

А я в детстве был радиолюбителем и даже радиохулиганом.
 
Yuriy Asaulenko:

Не обессудьте. В книге написано, что она предназначена только для радиолюбителей. Про физиков ничего не сказано.

Радиолюбители выучили эргодическую теорему, которая в следующем параграфе?

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