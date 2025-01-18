Стоимоcть пункта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И я правша, а печатаю всеми пальцами двух рук. Странно, да...
Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.
Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.
Скорее всего не скорость сочинения программы, а то что они пишутся методом копипаста. В нашем деле важен талант попадания вслепую на ctrl+c и ctrl+v
:)))
Всё это ерунда. У меня тоже хорошее настроение. Поэтому, от души посмеялся :)
Но я одного не пойму. Зачем это писать, если не знаете правильного ответа на вопрос данной темы?
По этой теме я дал правильный практический совет. Не обязательно знать полное устройство Вселенной, материи и т.д., чтобы сходить в магаз за пивом. Достаточно уметь грамотно пользоваться.
Вообще, в MQL* есть дублирующие части, написанные под будущий задел. Задайте вопрос в сервис-дек, еще тут есть модератор, напрямую связанный с разработчиками, ник Slava, можно его спросить, он отвечает на трудные вопросы.
Поищите по форуму сообщения от него, чтобы найти адрес, еще раз четко сформулируйте вопросы в этой ветке и напишите ему с линком и просьбой ответить, он чел отзывчивый.
Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.
Ничего не помогло.
И случайно набрёл на методику -
Открываем Блокнот. Вслепую печатаем 4 строчки первые 4 буквы алфавита - абвг абвг абвг .....
и вслух произносим буквы. пальцы запоминают это.
потом добавляем ещё 4 - абвгдеёж абвгдеёж .... тоже несколько строк.
убедившись что эти буквы уже автомат, добавляем следующие 4 буквы алфавита.
Я научился печатать вслепую за 1 вечер !!!
Обязательное условие (как у пианистов пальцовка) - указательные пальцы на А и О, где "пупырушки". и каждый палец обслуживает зону выше/ниже, исключения есть когда рядом требуется. Все пальцы должны участвовать.
Все скайпы и письма сначала надо заставить себя печатать вслепую.
Теперь всё автоматом, не задумываясь. Могу печатать несколько листов не останавливаясь, как будто говорю.
Скорее всего не скорость сочинения программы, а то что они пишутся методом копипаста. В нашем деле важен талант попадания вслепую на ctrl+c и ctrl+v
О, в этом деле я достиг совершенства ))
В начале 90-х был в фирме, они писали разные БД на FoxPro. Мой приятель говорит, видишь девушка сидит, давай покажу ее программы, удивишься. Я смотрю, а там куча кусков одинакового кода, ну переменные другие. Спрашиваю, - а чего она в функцию их не выделит?
- А вот не приучить, зато скорость написания программ феноменальная, помнит тысячи разных кусков из старых программ и копипастит, копипастит...
Я, кстати, лет 15 назад перепробовал кучу методик и программ по обучению "слепого" метода.
Ничего не помогло.
И случайно набрёл на методику -
Я тоже много перепробовал. Ваша интересная, такой не слышал.
По этой теме я дал правильный практический совет. Не обязательно знать полное устройство Вселенной, материи и т.д., чтобы сходить в магаз за пивом. Достаточно уметь грамотно пользоваться.
Вообще, в MQL* есть дублирующие части, написанные под будущий задел. Задайте вопрос в сервис-дек, еще тут есть модератор, напрямую связанный с разработчиками, ник Slava, можно его спросить, он отвечает на трудные вопросы.
Поищите по форуму сообщения от него, чтобы найти адрес, еще раз четко сформулируйте вопросы в этой ветке и напишите ему с линком и просьбой ответить, он чел отзывчивый.
Не знаете правильный ответ, но всё равно хотите помочь? Похвально, похвально :) Но, опять же, повторюсь, зачем писать про какие-то тетрадки, походы в магазин за пивом и прочую ерунду? Это же никак не приближает данную тему к правильному ответу! И что в результате? Многа букаф и 0 инфы? :)
В Сервисдеск хотел обратиться. Но думал, на форуме кто-то знает ответ.
Попробую узнать экспериментальным путём, чему равна стоимость пункта.
И вот, собственно, результат, который свидетельствует о том, что мое предположение подтвердилось:
Но у меня возник вопрос. Все ли я сделал правильно? А что если SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE или остальные параметры не будут равны 1?
А что если SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE и остальные параметры не будут равны 1?
Такое может быть. Нужно поэкспериментировать с кроссами. В приведенном примере, по всей видимости, использовался символ, у которого валюта котировки совпадает с валютой депозита (например EURUSD при валюте депозита USD).
Такое может быть. Нужно поэкспериментировать с кроссами. В приведенном примере, по всей видимости, использовался символ, у которого валюта котировки совпадает с валютой депозита (например EURUSD при валюте депозита USD).
Да, действительно, для USDCHF всё оказалось куда сложнее:
Прибыль позиции: 36.19, расчётная прибыль (profit_clc): 36.17. Что я мог не учесть в вычислении?