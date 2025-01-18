Стоимоcть пункта - страница 2

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Andrei Fandeev:
И я правша, а печатаю всеми пальцами двух рук. Странно, да...

Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.

 
Alexey Volchanskiy:

Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.

Скорее всего не скорость сочинения программы, а то что они пишутся методом копипаста. В нашем деле важен талант попадания вслепую на ctrl+c и ctrl+v

 
Mihail Matkovskij:

:)))

Всё это ерунда. У меня тоже хорошее настроение. Поэтому, от души посмеялся :)

Но я одного не пойму. Зачем это писать, если не знаете правильного ответа на вопрос данной темы?


По этой теме я дал правильный практический совет. Не обязательно знать полное устройство Вселенной, материи и т.д., чтобы сходить в магаз за пивом. Достаточно уметь грамотно пользоваться.

Вообще, в MQL* есть дублирующие части, написанные под будущий задел. Задайте вопрос в сервис-дек, еще тут есть модератор, напрямую связанный с разработчиками, ник Slava, можно его спросить, он отвечает на трудные вопросы.

Поищите по форуму сообщения от него, чтобы найти адрес, еще раз четко сформулируйте вопросы в этой ветке и напишите ему с линком и просьбой ответить, он чел отзывчивый.

 
Alexey Volchanskiy:

Круто, сразу видно профи. Я указательным и средним с двух рук, а большим бью по пробелу. Меня как-то секретарша на работе спросила, - Леш, вот ты программист, а вслепую не печатаешь, почему? - Потому что я не умею сочинять программы с такой скоростью, мне и моя скорость избыточна.

Я, кстати, лет 15 назад перепробовал кучу методик и программ по обучению "слепого" метода.
Ничего не помогло.
И случайно набрёл на методику - 
Открываем Блокнот. Вслепую печатаем 4 строчки первые 4 буквы алфавита - абвг абвг абвг .....
и вслух произносим буквы. пальцы запоминают это.
потом добавляем ещё 4 - абвгдеёж абвгдеёж ....  тоже несколько строк.
убедившись что эти буквы уже автомат, добавляем следующие 4 буквы алфавита.

Я научился печатать вслепую за 1 вечер !!!
Обязательное условие (как у пианистов пальцовка) - указательные пальцы на А и О, где "пупырушки". и каждый палец обслуживает зону выше/ниже, исключения есть когда рядом требуется. Все пальцы должны участвовать.
Все скайпы и письма сначала надо заставить себя печатать вслепую.
Теперь всё автоматом, не задумываясь. Могу печатать несколько листов не останавливаясь, как будто говорю. 
 
Vitaly Muzichenko:

Скорее всего не скорость сочинения программы, а то что они пишутся методом копипаста. В нашем деле важен талант попадания вслепую на ctrl+c и ctrl+v


О, в этом деле я достиг совершенства ))

В начале 90-х был в фирме, они писали разные БД на FoxPro. Мой приятель говорит, видишь девушка сидит, давай покажу ее программы, удивишься. Я смотрю, а там куча кусков одинакового кода, ну переменные другие. Спрашиваю, - а чего она в функцию их не выделит?

- А вот не приучить, зато скорость написания программ феноменальная, помнит тысячи разных кусков из старых программ и копипастит, копипастит...

 
Andrei Fandeev:
Я, кстати, лет 15 назад перепробовал кучу методик и программ по обучению "слепого" метода.
Ничего не помогло.
И случайно набрёл на методику - 

Я тоже много перепробовал. Ваша интересная, такой не слышал.

 
Alexey Volchanskiy:

По этой теме я дал правильный практический совет. Не обязательно знать полное устройство Вселенной, материи и т.д., чтобы сходить в магаз за пивом. Достаточно уметь грамотно пользоваться.

Вообще, в MQL* есть дублирующие части, написанные под будущий задел. Задайте вопрос в сервис-дек, еще тут есть модератор, напрямую связанный с разработчиками, ник Slava, можно его спросить, он отвечает на трудные вопросы.

Поищите по форуму сообщения от него, чтобы найти адрес, еще раз четко сформулируйте вопросы в этой ветке и напишите ему с линком и просьбой ответить, он чел отзывчивый.

Не знаете правильный ответ, но всё равно хотите помочь? Похвально, похвально :) Но, опять же, повторюсь, зачем писать про какие-то тетрадки, походы в магазин за пивом и прочую ерунду? Это же никак не приближает данную тему к правильному ответу! И что в результате? Многа букаф и 0 инфы? :)

В Сервисдеск хотел обратиться. Но думал, на форуме кто-то знает ответ.

Попробую узнать экспериментальным путём, чему равна стоимость пункта.

 

И вот, собственно, результат, который свидетельствует о том, что мое предположение подтвердилось:

#include <Cyberdev\Utils\trade_ops.mqh>

MqlTradeResult Res;
double tick_value, tick_value_loss, tick_value_profit;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
//---
  Res = PositionSend(Symbol(), psSell, 3, 1.0, 30, 0, 0);
  tick_value = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
  tick_value_profit = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT);
  tick_value_loss = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS);
  Print("tick_value: ", tick_value);
  Print("tick_value_profit: ", tick_value_profit); 
  Print("tick_value_loss: ", tick_value_loss);   
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
  static int n_ticks = 0;
  if(n_ticks < 50){ 
    n_ticks++;
    return;
  }
  else n_ticks = 0;
  double bid = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
  double ask = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
  double point = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_POINT);
  double profit_pp = (Res.price - ask) / point;
  if(!PositionSelectByTicket((ulong)Res.order)) Print("Error!");
  double profit_val = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
  double profit_clc = profit_pp * tick_value;
  Print("profit_pp: ", profit_pp);
  Print("profit_val: ", profit_val);
  Print("profit_clc: ", profit_clc); 
}

Но у меня возник вопрос. Все ли я сделал правильно? А что если SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE или остальные параметры не будут равны 1?

 
Mihail Matkovskij:

А что если SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE и остальные параметры не будут равны 1?


Такое может быть. Нужно поэкспериментировать с кроссами. В приведенном примере, по всей видимости, использовался символ, у которого валюта котировки совпадает с валютой депозита (например EURUSD при валюте депозита USD).

 
Ihor Herasko:

Такое может быть. Нужно поэкспериментировать с кроссами. В приведенном примере, по всей видимости, использовался символ, у которого валюта котировки совпадает с валютой депозита (например EURUSD при валюте депозита USD).

Да, действительно, для USDCHF всё оказалось куда сложнее:


Прибыль позиции: 36.19, расчётная прибыль (profit_clc): 36.17. Что я мог не учесть в вычислении?

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