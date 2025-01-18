Стоимоcть пункта - страница 4

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Подскажите, брокер отдаёт не верное значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE. Должно быть 1.0, а отдаёт 0.01. По факту, если на графике открыть один лот с тейком 1 тик, прибыль показывает правильно - 1$. Из за этого бага у меня не правильно расcчитываются разные функции (например, BE). Можно ли как-то еще получить значение  SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, кроме как из встроенной переменной? Или надо городить костыль специально под этого брокера? 
 
Konstantin Efremov #:
Подскажите, брокер отдаёт не верное значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE. Должно быть 1.0, а отдаёт 0.01. По факту, если на графике открыть один лот с тейком 1 тик, прибыль показывает правильно - 1$. Из за этого бага у меня не правильно расcчитываются разные функции (например, BE). Можно ли как-то еще получить значение  SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, кроме как из встроенной переменной? Или надо городить костыль специально под этого брокера? 

во первых посмотрите что отдаётся в TICK_SIZE . Про него все забывают :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

во первых посмотрите что отдаётся в TICK_SIZE . Про него все забывают :-)

там всё в порядке



 

У клиента часто возвращает "0" по индексу GER

  if(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)==0)
    Print("Error SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE: ",DoubleToString(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE),3));
 

В общем, решил через костыль сделать, у этого брокера всего 2 инструмента (золото и серебро) не правильно отдают, так что если попадается этот брокер и эти инструменты, считаю стоимость тика 

SymbolTickValue = _Point * SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 
Mihail Matkovskij #:

... Но, все же, мне бы хотелось подробно узнать, что такое стоимость тика.

Лет 10-15 тому назад золото ходило минимум по 10 пунктов за тик. Это я отслеживал в тогда ещё живом ДЦ Лайтфорекс. Просто меньше чем на 10 пунктов цена не менялась по этому инструменту. Поэтому можно сказать, что стоимость пункта - это стоимость ОДНОГО пункта, а стоимость тика (в случае для золота) - это стоимость сразу 10 пунктов. Иными словами, золото тогда шагало минимум по 10 пунктов за тик.

P.S.

Если минимальный шаг изменения цены будет равен одному пункту (а не 10 как у того золота), то стоимость тика и стоимость пункта будут равны. Это может ввести в заблуждение, что стоимость тика и стоимость пункта это одно и то же. Но на самом деле - это не так.

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