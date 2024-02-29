У кого есть сайт? Стоит или нет держать свой собственный ресурс? - страница 6
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Конечно, бывают редкие случаи, когда, например, у кодера или трейдера уже есть известность и наработанная клиентская база из нескольких тысяч людей целевой аудитории (потенциальные клиенты, которые пойдут за ним на любой сайт), есть уже раскрученные в прошлом целевые соц аккаунты, есть свой контент и т.д. Но даже в этом случае поток посетителей идет на mql5 с сайта, а не наоборот. Например, я знаю несколько известных англоязычных кодеров, которые уже много лет имеют свои сайты. Так они поступили следующим образом: они разместили виджеты своих продуктов на своих сайтах и ссылки на статьи отсюда и что-то еще, с какой-то обязательной информацией и т.д. То есть, они посылают посетителей на mql5 портал, а не с mql5 на свой сайт (и делают это вынужденно, так как по другому сейчас не получится).
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А ни кто и не говорит о том, что нужно перенаправить поток с mql.com на свой сайт. Напротив, я думаю что это экономическое самоубийство. Напротив, нужно создать дополнительный поток целевой аудитории, на продукты в Маркете. Почему задумываюсь об этой мысли, напишу в следующем посте.
Есть один способ для нахождения целевой аудитории - это посты и ветки на сторонних форумах.
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Помню по tsd форуму - там было деление сторонних форумов на дружественные (посты оттуда допускались) и недружественные (посты со ссылками на них удалялись). Примерно такая же система была (а может есть и сейчас) на forex-factory форуме.
И еще - на некоторых сторонних форумах есть коммерческие секции, где можно (если соблюсти их правила) - сделать ветку о продуктах например (или о сигнале).
Аудитория тогда будет целевая (то есть, придут сюда на Маркет или сигналы только те, кому интересен сам продукт или сам сигнал).
Но сделать такую ветку (и чтобы ветка еще и нормально продержалась где-то несколько недель на таком стороннем форуме) - это задача трудная, так как все сторонние форумы (а я тут говорю про англоязычные) отнюдь не жируют извиняюсь ...
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Вообще в англ части форума (уже о нашем тут mql5) много веток с вопросами о том, как раскрутить сигнал или сделать промоушен продукту Маркета. Всегда отвечают что, например, можно делать промоушен в своем профиле и, если аккуратно - то и в блогах.
Но почему-то очень редко имеют в виду возможность делать промоушен на сторонних форумах, а именно там и обитает целевая аудитория, и именно там есть большой дефицит кодеров, продуктов Маркета и сигналов.
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это все бесполезные телодвижения, тем более продажа рекламы и партнерки брокеров. Сайт создается под конкретный продукт или идею, пустышки быстро умирают и не приносят доход, или ими нужно заниматься - как ходить на работу каждый день, писать много бессмысленных постов, завлекаловок и т.п. Если продукт годный - создается блог на популярной площадке, покупается шаблон (или есть куча бесплатных), никакой поисковой оптимизации не нужно, т.к. если рподукт уникальный с уникальным названием, то сайт почти всегда по умолчанию будет в топе поисковиков + всегда будет светиться в рейтингах той платформы, где создан, а это тысячи переходов. + покупается домен что бы сайт имел нормальный url. На все это тратится 2-3 дня. Итого ваши затраты только на домен. Profit.
Все как бы грамотно. Не поспоришь. Но давай разберем по пунктам:
Если продукт годный - создается блог на популярной площадке...
На mql.com нет блогов. То, что подразумевается под "блогами трейдеров" - это просто мусорка чего-то там, с нулевой цетируемостью или около того и отсутствием просмотров. Да, есть другие специализированные блоги, вроде смартлаба (надеюсь модераторы не вырежут упоминание вражеского ресурса:). Но все русскоязычные ресурсы - это пустая трата времени. Если Вы хотите заниматься продажей программ сразу забудьте о России и СНГ.
Далее спам на все форекс форумы (где можно и нельзя)...
И как результат бан и удаленные сообщения, которые не проживут и 10 минут. У практически любого нормального ресурса жесткие фильтры в виде чутких модераторов, заточенные на выискивание прямой и косвенной рекламы.
Все равно, на чужом ресурсе ты будешь чувствовать себя в гостях и жить по их правилам.
Но почему-то очень редко имеют в виду возможность делать промоушен на сторонних форумах, а именно там и обитает целевая аудитория, и именно там есть большой дефицит кодеров, продуктов Маркета и сигналов.
Вот об этом поподробней можно. Потому что из Вашего поста не совсем понятно: вроде как на других ресурсах что-то постить можно, но:
... Но сделать такую ветку (и чтобы ветка еще и нормально продержалась где-то несколько недель на таком стороннем форуме) - это задача трудная, так как все сторонние форумы (а я тут говорю про англоязычные) отнюдь не жируют извиняюсь ...
Все как бы грамотно. Не поспоришь. Но давай разберем по пунктам:
На mql.com нет блогов. То, что подразумевается под "блогами трейдеров" - это просто мусорка чего-то там, с нулевой цетируемостью или около того и отсутствием просмотров. Да, есть другие специализированные блоги, вроде смартлаба (надеюсь модераторы не вырежут упоминание вражеского ресурса:). Но все русскоязычные ресурсы - это пустая трата времени. Если Вы хотите заниматься продажей программ сразу забудьте о России и СНГ.
И как результат бан и удаленные сообщения, которые не проживут и 10 минут. У практически любого нормального ресурса жесткие фильтры в виде чутких модераторов, заточенные на выискивание прямой и косвенной рекламы.
Все равно, на чужом ресурсе ты будешь чувствовать себя в гостях и жить по их правилам.
Всё прочее возможно спорно, но выделенное и подчёркнутое - так оно и есть.
страны бывшего СССР в плане продаж готовых продуктов - никакие. Куча халявщиков :-) Ещё умиляют стуки в личку "реализуйте мне мой грааль и никому ни слова, вам-же 20 мин. времени надо, а мне приятно и денег лет через 20 пришлю может быть"
Все как бы грамотно. Не поспоришь. Но давай разберем по пунктам:
На mql.com нет блогов. То, что подразумевается под "блогами трейдеров" - это просто мусорка чего-то там, с нулевой цетируемостью или около того и отсутствием просмотров. Да, есть другие специализированные блоги, вроде смартлаба (надеюсь модераторы не вырежут упоминание вражеского ресурса:). Но все русскоязычные ресурсы - это пустая трата времени. Если Вы хотите заниматься продажей программ сразу забудьте о России и СНГ.
И как результат бан и удаленные сообщения, которые не проживут и 10 минут. У практически любого нормального ресурса жесткие фильтры в виде чутких модераторов, заточенные на выискивание прямой и косвенной рекламы.
Все равно, на чужом ресурсе ты будешь чувствовать себя в гостях и жить по их правилам.
А нет, я имел в виду на любой популярной площадке - ЖЖ или блоггер, не трейдерской. Удивитесь, сколько трейдеров в ЖЖ, тот же Майтрейд и почти все более-менее известные околорыночники.
На многих форума сейчас есть раздел реклама, где они складируют всякий спам, но его тоже читают и ссылочки не удаляют :)
смартлаб - это вообще кладезь для скрытой рекламы (и не очень) чего-либо :)
По иностранным ресурсам то же самое примерно в принципе, бэбипипс форексфактори.. через гугл.. самое ценное это когда остаются обратные ссылки
Вот об этом поподробней можно. Потому что из Вашего поста не совсем понятно: вроде как на других ресурсах что-то постить можно, но:Т.е. как бы можно, но нельзя или нельзя но как бы можно... В общем не понятно.
Почему нельзя? Можно ...
Я когда был админом tsd форума, то forex-factory форум считался дружественным, и ветки с него не удалялись (кроме коммерции - коммерческие ветки переносились в коммерческую секцию). То есть, у разных сторонних форумов - своя политика.
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Насколько я помню - у forex-factory форума есть коммерческая секция, но ветка сначала попадает на рассмотрение пользователей форума, и если несколько человек там напишет о том, что продукт или сигнал - нормальные, то ветку допускают в основную коммерческую секцию (и тогда продажи будут расти быстро, так как аудитория - целевая).
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На других форумах - другие правила. Например, там где нет коммерческой секции - там популярны так называемые "подписи" в конце каждого поста (а это может быть и линк к продукту в Маркете).
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Еще одна возможность, которую используют в основном молодые неизвестные широким англоязычным массам кодеры: они ходят по сторонним форумам и ищут такие ветки, где просят что-то в ветках спрограммировать бесплатно. И делают это (алерт к индикатору, и так далее). Очень многие кодеры именно так и раскрутились (например, так на моей памяти раскручивались молодые кодеры из Польши). Раскрутились - это не значит, что они стали лучшими программистами, а это значит, что их все знают.
Это не быстрый но очень надежный путь.
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Почему именно сторонние форумы?
Чем они отличаются от, например - нашего mql5 форума?
Потому что нигде больше нет такой концентрации кодеров как тут.
А сторонние форумы (те, которые еще не закрылись) - отнюдь не жируют, и многие закрылись просто по причине того, что там некому кодировать ни бесплатно, ни платно ...
А учитывая то, что новичков-трейдеров на многих сторонних форумах подавляющее большинство (а кодеров или нет, или мало), то любой нормальный промоушн пойдет на пользу.
Но здесь надо иметь в виду, что положение сторонних форумов как таковых уже не то, что было например 5 или 7 лет назад (когда был небольшой бум форумов).
...
Но здесь надо иметь в виду, что положение сторонних форумов как таковых уже не то, что было например 5 или 7 лет назад (когда был небольшой бум форумов).
Видимо потому, что тенденция интереса к трейдингу и форексу уже который год снижается:
Василий, где вы это смотрите? Я тоже хочу кое-что посмотреть.
Василий, где вы это смотрите? Я тоже хочу кое-что посмотреть.
google trends