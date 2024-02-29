У кого есть сайт? Стоит или нет держать свой собственный ресурс? - страница 4
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стоимость клика от 10 рублей, весь бюджет сожрут автокликеры... Проверено...
Так же есть запрет на рекламу определенных услуг на территориях России и др стран
да.
это конечно, конкуренты скушают весь бюджет, но можно ведь покупает размещение а не клики.
клики выгоднее и дешевле.
А как на счет рекламы? В первом приближении пусть будет чистый html (сайт-визитка). Далее платим за рекламу ведущую на сайт, а с сайта уже непосредственно на продукт в Маркете. Но зачем тогда сайт, если можно просто разместить рекламу, ведущую на страницу в Маркете? Но не уверен что так можно сделать.
Я одно время рекламировался через яндекс, но потом яндекс затребовал какие то документы. что то ему надо было подтвердить, какую то лицензию предоставить. И я его "послал", а яндекс мою рекламную компанию прикрыл. Кроме того, по моему мнению, реклама в ру регионе форекс продуктов не эффективна, по моей статистике все покупатели моих продуктов иностранцы.
Спасибо, не знал.
Не за что. У яндекса есть такой алгоритм под названием "минусинск". Я знакомому продвигал несколько сайтов. Один сайт достаточно старый по ключевым запросам всегда был в первой тройке поисковой выдачи. Но как то раз резко улетел на 50-тую позицию. Стал разбираться в чем дело и обнаружил большое количество ссылок на сайт которых по идее быть не должно. Ссылки были со всяких так называемых "говносайтов" и из за этого сайт знакомого попал под этот фильтр. Таком образом конкуренты не пожалели денег и купили кучу плохих ссылок что бы сдвинуть сайт знакомого с первых позиций. Пришлось вступать в переписку с тех.поддеркой яндекса, помогло что возраст сайта уже более 10 лет, быстро вернулся на прежние позиции.
В яндексе нельзя рекламировать на территории России все что связано с форексом, даже за 5000 рур. Этот запрет установлен с 1 января 2016 года. В гугле кстати тоже.
Да неужели.
Создавать сейчас свой собственный ресурс смысла нет. Тут не только дело в расходах и затратах времени на ресурс (они могут быть и небольшими). Тут дело в следующем -
1. Сейчас стало гораздо труднее получать целевых посетителей на вновь созданный сайт. Это и раньше было не просто, а сейчас стало еще труднее. А большинство целевых посетителей-то уже тут, на mql5 портале ... посылать их отсюда на свой сайт и потом опять на mql5 (маркет и сигналы же тут) - смысла нет.
2. Соц сети - это отдельный разговор. Тем, кто уже раньше раскрутил свои соц аккаунты в твиттер и т.д. за несколько лет их постепенного продвижения - тем легче. Остальные (кто только собирается раскручивать свой вновь созданный сайт соц сетями) - будет очень тяжело: соц сети сейчас больше работают на себя по принципу "сначала раскрути соц сеть и предоставь посетителей в соц сеть, а потом часть из них получишь обратно на свой сайт."
3. Свой сайт есть смысл создавать в том случае, если цели этого сайта отличные от того, что делает и предлагает mql5. То есть, если сайт создается с какими-то целями, которые мало пересекаются с mql5 порталом. Или если вы создаете сайт как промоушен, в конечном итоге посылая посетителей своего сайта сюда на mql5.
Конечно, бывают редкие случаи, когда, например, у кодера или трейдера уже есть известность и наработанная клиентская база из нескольких тысяч людей целевой аудитории (потенциальные клиенты, которые пойдут за ним на любой сайт), есть уже раскрученные в прошлом целевые соц аккаунты, есть свой контент и т.д. Но даже в этом случае поток посетителей идет на mql5 с сайта, а не наоборот. Например, я знаю несколько известных англоязычных кодеров, которые уже много лет имеют свои сайты. Так они поступили следующим образом: они разместили виджеты своих продуктов на своих сайтах и ссылки на статьи отсюда и что-то еще, с какой-то обязательной информацией и т.д. То есть, они посылают посетителей на mql5 портал, а не с mql5 на свой сайт (и делают это вынужденно, так как по другому сейчас не получится).
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Если короче:
Да неужели.
Попробуйте, тема эта тут поднималась не раз. Печаль заключается в том что результат модерации объявления Вы сможете узнать только после того как пополните рекламную компанию.
Попробуйте, тема эта тут поднималась не раз. Печаль заключается в том что результат модерации объявления Вы сможете узнать только после того как пополните рекламную компанию.
Тугой человек. 2 года как рекламируюсь в директе. Хватит людям лапшу на уши вешать. Заходишь в Яшу и пишешь форекс, там куча рекламы будет.
Статья 28 Закона о рекламе пункт 5.1. После внесения поправок в эту статью с 01.10.2015 мне яндекс отказал в размещении рекламных объявлений.
UDPATE
Вот нашел тему которую я поднимал после того как получил сообщение от яндекс директ.
https://www.mql5.com/ru/forum/64688
И вот еще одна тема:
https://www.mql5.com/ru/forum/71673
Тугой человек. 2 года как рекламируюсь в директе. Хватит людям лапшу на уши вешать. Заходишь в Яшу и пишешь форекс, там куча рекламы будет.
по ключевику Форекс? ))))))))))))) у-у-у-у- ты богат или смертелен ))))))))))))