Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 2
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Скорее всего, такой советник на практике не реализуем. Если сравнить архивы по нескольким поставщикам котировок, они могут быть настолько противоречивыми, что отработанный на одних данных советник будет сразу сливать на других. Кроме того, никогда не поднимается вопрос спреда. Кто мне внятно объяснит, если вообще хоть один стыкуемый с МТ формат, в котором кроме данных по свечам фиксируется также и спред, который может меняться непрерывно круглые сутки? А ведь на минутных данных спред имеет решающее значение.
Кроме того есть прогнозируемый алгоритм генерации тиков, который позволяет построить "тестерный грааль".
На минутах и сделки интрадей: 3 мес - отладка + 3 мес - тест. Выше крыши.
Этот вопрос не праздный, а наоборот, очень практический. Который раз я пишу очередной убыточный (как потом выясняется) советник. Для его тестирования загружаю архив котировок и получаю, вследствие этой загрузки, очень тяжеловесный и неповоротливый терминал MT4. Может, не надо загружать 10 лет истории? Может достаточно, например, двух лет? Но зато потом, через полгода работы этого советника ещё уточнить параметры? Терминал MT4 после загрузки всей истории на M1 всего лишь по одной валютной паре становится таким тормозом, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Дайте, пожалуйста, практические советы!
Советники на М1 вообще можно не тестировать.
Вот послушайте гуру без фото с рейтингом в 782.
Да будет ли тебе известно что много лет назад проводились чемпионаты роботов с приличным призовым фондом. и в одном из Чемпионатов победил роботом работающий на М1. Думаю что большинство роботов, которые заняли призовые места и работали на М1. А если учесть что ночной скальпинг не в почете на этом сайте, то нескольких роботов искусственно сняли с дистанции. И несколько десятков Ротов просто не пустили на пслдующие Чемпионаты. Но вроде концепция поменялось и скальпинг - теперь не ругательство
мда .... интересно, Вы все тут верите что испытывая робота на истории Вы гарантируете себе будущее?
Сколько слито депозитов граалями которые на истории показывали миллионы - кто нибудь считал?
Когда же уже до Вас до всех дойдет что история не предсказывает будущее ...
на истории можно проверить устойчивость Вашей машинки но это не даст никаких гарантий что эта машинка заработает на реале ...
ну у нас как всегда - розовые очки ... можете меня не слушать - продолжайте, не обращайте на меня внимания ...
вот вам в довесок тест за 10 лет - как думаете, на реале так же будет?
мда .... интересно, Вы все тут верите что испытывая робота на истории Вы гарантируете себе будущее?
Сколько слито депозитов граалями которые на истории показывали миллионы - кто нибудь считал?
Когда же уже до Вас до всех дойдет что история не предсказывает будущее ...
на истории можно проверить устойчивость Вашей машинки но это не даст никаких гарантий что эта машинка заработает на реале ...
ну у нас как всегда - розовые очки ... можете меня не слушать - продолжайте, не обращайте на меня внимания ...
вот вам в довесок тест за 10 лет - как думаете, на реале так же будет?
А если спред поставить 10, что более реально?
А если спред поставить 10, что более реально?
спред 20 в пятизнаке ... а форексфою 4-х знак и спред 2 - реально все 10 лет - ещё вопросы?
спред 20 в пятизнаке ... а форексфою 4-х знак и спред 2 - реально все 10 лет - ещё вопросы?
Да, вопросы.
Как его купить =)
Да, вопросы.
Как его купить =)
не продаётся - ты же гуру, особенно в корреляции, сам пиши - тем более я в ветке селян всё разжевал и показал на скринах,
даже сигнальную часть выкладывал - так что дерзай ...
могу повторить для тех кто в танке -
не продаётся - ты же гуру, особенно в корреляции, сам пиши - тем более я в ветке селян всё разжевал и показал на скринах,
даже сигнальную часть выкладывал - так что дерзай ...
могу повторить для тех кто в танке -
Нет значит... Пойду во фриланс)