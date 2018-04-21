Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 12
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в смысле недавно видел? он сейчас постоянно и продуктивно на форуме. любимчиком Роша стал, всего-то после двух пожизненных банов )
Это я не для вас сказал.
Вы пишите о всех ДЦ в прошедшем времени. Через брокера пробовали торговать?
Кстати, hrenfx недавно видел здесь.
Мне лично никакой разницы нет. Лишь бы давали торговать нормально и прибыль выплачивали.
А вы расскажите нам - неучам, как отличить брокера от не брокера или ДЦ. Можно даже в личку скинуть наименования брокеров и я вам сообщу почему это не брокер.
Мне лично никакой разницы нет. Лишь бы давали торговать нормально и прибыль выплачивали.
А вы расскажите нам - неучам, как отличить брокера от не брокера или ДЦ. Можно даже в личку скинуть наименования брокеров и я вам сообщу почему это не брокер.
Всё же просто, спросите у вики:
Брокер — Википедия
ru.wikipedia.org›Брокер
Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем (страховой брокер)...
Дилер — Википедия
ru.wikipedia.org›Дилер
Ди́лер (на рынке ценных бумаг; от англ. dealer — торговец) — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.
Вот например список брокеров.
Вот дилеры:
Ну что ж так много умников то развелось! Прям напасть какая то в этой ветке.
Все брокеры из вашего списка не предоставляют торговлю на Форексе. А только лишь в валютной секции определенной биржи. Условия там в несколько раз хуже чем у любого диллера из вашего же списка. Кроме того есть проблемы с ликвидностью.
Ну что ж так много умников то развелось! Прям напасть какая то в этой ветке.
Все брокеры из вашего списка не предоставляют торговлю на Форексе. А только лишь в валютной секции определенной биржи. Условия там в несколько раз хуже чем у любого диллера из вашего же списка. Кроме того есть проблемы с ликвидностью.
Ну хоть научились "как отличить брокера от не брокера или ДЦ"?
Если опять не дошло, могу еще показать как легко отличить.
Список привел только для примера, если захотите найдете брокера по вкусу.
А по поводу ликвидности вы абсолютно не в курсе. Покажите ликвидность вашего дилера.
Ну хоть научились "как отличить брокера от не брокера или ДЦ"?
Если опять не дошло, могу еще показать как легко отличить.
Список привел только для примера, если захотите найдете брокера по вкусу.
А по поводу ликвидности вы абсолютно не в курсе. Покажите ликвидность вашего дилера.
нет, так и не научился. Покажите!
А зачем нам для примера показывать ? нам нужны реальные брокеры с минимальными спредами и комиссиями.
по поводу ликвидности я очень даже в курсе. На бирже ее видно в стакане, и есть еще очередь лимитных заявок.
Я и не грозился показывать ликвидность своего брокера, но это кстати можно сделать. Слышали то нибудь про стакан Level 2 ?
нет, так и не научился. Покажите!
А зачем нам для примера показывать ? нам нужны реальные брокеры с минимальными спредами и комиссиями.
по поводу ликвидности я очень даже в курсе. На бирже ее видно в стакане, и есть еще очередь лимитных заявок.
Я и не грозился показывать ликвидность своего брокера, но это кстати можно сделать. Слышали то нибудь про стакан Level 2 ?
Слышал но не видел (на мт4-5), только пародии-под...ки.
Слышал но не видел (на мт4-5), только пародии-под...ки.
ну так откройте реальный счет в FxOpen. Откройте level2 поставьте лимитный ордер внутри спреда и увидите его. Только никому об этом не рассказывайте...
ну так откройте реальный счет в FxOpen. Откройте level2 поставьте лимитный ордер внутри спреда и увидите его. Только никому об этом не рассказывайте...
Потому что кроме меня этот ордер больше никто не увидит? ))
Ваша цель понятна, вы прикидываетесь дурачком рекламируя конкретный ДЦ.
Поэтому дальнейшее моё присутствие в этой теме считаю бессмысленным и опасным.
Бывайте!
Потому что кроме меня этот ордер больше никто не увидит? ))
Ваша цель понятна, вы прикидываетесь дурачком рекламируя конкретный ДЦ.
Поэтому дальнейшее моё присутствие в этой теме считаю бессмысленным и опасным.
Бывайте!
неувязочка.. я если бы хотел рекламировать, то и сигналы были бы только с этого же ДЦ. А выстявлять себя человеком, который чего то не знает? ну это не зазорно . А вот гавкнуть и бежать - признать себя неправым