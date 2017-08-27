Официальные видеоуроки программирования MQL5 - страница 6
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Думаю что популяризация среды MQL5 и объёмы продаж конечного продукта в виде платформы имеют зависимость и Метаквотам выгодно популяризировать свой язык программирования для укрепления своих позиций на рынке. Иначе это сделает Квик)))
с уважением.
вы не понимаете о чем говорите.
с уважением.
Ну хотя бы с тем что Луна вращается вокруг своей оси вы согласны?)))
Ну хотя бы с тем что Луна вращается вокруг своей оси вы согласны?)))
МТшники работают не с нами, а с теми, кто покупает(арендует) платформу, в нашем понимании это ДЦ. прибыль с сайта и сообщества не основной доход компании.
с уважением.
P.S. сообщество второстепенно по отношению к основным задачам компании. мы тут находимся постольку, поскольку пользуемся платформой, и раз уж мы пришли к ним, не стоит требовать от них что то сверх меры, из за нашей "тупости" в понимании языка MQL.
1 по существу вопроса все сказано, читаем выделенное и понимаем что к чему.
2 кто не понимает переходим к пункту 1.
еще добавлю следующее:
если из 1000 человек, изучающих MQL, у одного не получается что то понять, это значит что у этого одного не хватает терпения и усидчивости в изучении языка, и специально для него никто ничего делать не будет.
с уважением.
P.S. скажите спасибо что для вас сделали данный сайт и вы можете здесь тусоваться, обмениваться идеями, создавать совместные проекты и так далее. по большому счету данная работа, которую проводят МТшники по сайту, никому не нужна из них.
Все зависит от точки зрения. По-научному - от выбранной системы координат. Луна к нам, землянам, всегда одной стороной - следовательно, для нас ее вращение отсутствует. Вы сами видели когда нибудь, чтоб Луна крутилась? Предлагаю перейти к делу - написанию робота. Этап 1. выбор типа стратегии. Будет время - сформулируйте точнее. И приступим к исполнению. Подробности по телепатическому каналу
https://www.mql5.com/ru/forum/86386 Машинное обучение
https://www.mql5.com/ru/forum/213378 ООП и процедурное программирование
Вот эти темы я считаю перспективные в плане создания советника-сливатора в результате воздействия на него непреодолимой силы хаоса форекс, это и надолго и интересно я считаю. Стратегию такой советник выбирать должен сам на основании результатов теста каждой стратегии из набора стратегий по параметрам от оптимизации параметров для каждой стратегии, при этом тест и оптимизация делается советником "на заднем дворе" им самим. Сложно конечно, но вот люди замарачиваются и после первых тестов уже каталоги с бентли просматривают)))
Вот эти темы я считаю перспективные в плане создания советника-сливатора в результате воздействия на него непреодолимой силы хаоса форекс, это и надолго и интересно я считаю. Стратегию такой советник выбирать должен сам на основании результатов теста каждой стратегии из набора стратегий по параметрам от оптимизации параметров для каждой стратегии, при этом тест и оптимизация делается советником "на заднем дворе" им самим. Сложно конечно, но вот люди замарачиваются и после первых тестов уже каталоги с бентли просматривают)))
Я вдруг сегодня понял, что все эти сливы обусловлены лишь тем, что люди пришедшие на рынок просто не хотят элементарно работать. А, типа, посмотрел на график, нарисовал стрелочки, вошел, стопы поставил, и... как бог на душу положит. А торговля, это такая-же постоянная работа, как и любая другая - с 9 до 18, а то и до полуночи.
Иначе, забудьте о прибыли.)
Я так работаю, и сливов не было.
Однако, сейчас работаю не часто, устал. Советник (ТС) тоже не панацея, и все равно надо работать с 9 до 18.
Написал советник, который так и назвал - сливатор. Когда на демо тестирую - иногда депозит возрастает раз в 20 за день. Дальше считать прирост в процентах трудно. Сливато возвращает депозит к исходному значению. А то раньше приходилось новый счет открывать
Я вдруг сегодня понял, что все эти сливы обусловлены лишь тем, что люди пришедшие на рынок просто не хотят элементарно работать. А, типа, посмотрел на график, нарисовал стрелочки, вошел, стопы поставил, и... как бог на душу положит. А торговля, это такая-же постоянная работа, как и любая другая - с 9 до 18, а то и до полуночи.
Иначе, забудьте о прибыли.)
Я так работаю, и сливов не было.
Однако, сейчас работаю не часто, устал. Советник (ТС) тоже не панацея, и все равно надо работать с 9 до 18.
Согласен. Профессиональные трейдеры-физики так и зарабатывают. Алготрейдинг это подвид игровой зависимости с более смежной к реальной профессии специализацией, но всё с теми же вытекающими из игровой зависимости последствиями в случае если это всё так и не станет профессией программиста, неплохо оплачиваемой сегодня работодателями.
Написал советник, который так и назвал - сливатор. Когда на демо тестирую - иногда депозит возрастает раз в 20 за день. Дальше считать прирост в процентах трудно. Сливато возвращает депозит к исходному значению. А то раньше приходилось новый счет открывать
А есть фотографии тестов? Не верится что в 20 раз за день может депозит увеличиться. Если депозит удвоен хотя бы, надо бежать и снимать 50%. Это золотое правило инвестора. Остальные 50% прибыли реинвестируются, то есть идут на увеличение ликвидности торговли, чтобы большие просадки позиции выдерживали. Закиньте пожалуйста фотографии тестов глянуть - если сохранились.
А есть фотографии тестов? Не верится что в 20 раз за день может депозит увеличиться. Если депозит удвоен хотя бы, надо бежать и снимать 50%. Это золотое правило инвестора. Остальные 50% прибыли реинвестируются, то есть идут на увеличение ликвидности торговли, чтобы большие просадки позиции выдерживали. Закиньте пожалуйста фотографии тестов глянуть - если сохранились.