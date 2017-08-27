Официальные видеоуроки программирования MQL5 - страница 8
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с уважением.
если бы знал - давно бы сделал. тут как бы между двух огней. и хочется и колется
Сомневаюсь я ))) что на максилоте можно долго продержаться. Мало-мальский гэпик - и привет стратегии.
Cjvytdf.cm что на максилоте можно долго продержаться. мало-мальский гэпик-и привет стратегии.
подожду geratdc - он подскажет
Так а чего подсказывать то. На реал счёте такие риски не годятся. Надо лот подбирать чтобы просадка выдерживалась хотя бы 2000 пунктов. Да и то вон по USDJPY там по 3000-4000 пунктов могут рубить график причём как топором - я когда советник тестировал думал почему он спотыкается всё время потом график нашёл на дату и всё ясно стало.
стом лосс ставил
А ну со стоп-лосс это другое дело)))
А ну со стоп-лосс это другое дело)))
если бы знал - давно бы сделал. тут как бы между двух огней. и хочется и колется
значит ничего не делайте, запускайте так на реал. ну разве что кредитное плечо ставьте по меньше, если 1:1 то на каждую 1000 лот будет 0.01.
с уважением.
P.S. у меня тоже есть маленький советник, совсем маленький всего 48кб, а в тестере с 10 сделал почти 10 000 000. мой за один день депо в 20 раз не увеличит, он у меня на другое рассчитан, на стабильную длительную торговлю.