Официальные видеоуроки программирования MQL5 - страница 8

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Andrey Kisselyov:
так вы хотите "уменьшить ее рвение" или не знаете что вам нужно?

с уважением.
если бы знал - давно бы сделал. тут как бы между двух огней. и хочется и колется
 
подожду geratdc - он подскажет
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STARIJ:
если бы знал - давно бы сделал. тут как бы между двух огней. и хочется и колется

Сомневаюсь я ))) что на максилоте можно долго продержаться. Мало-мальский гэпик - и привет стратегии.

 
geratdc:

Cjvytdf.cm что на максилоте можно долго продержаться. мало-мальский гэпик-и привет стратегии.

так на графике же видны обломы - и большие. но стратегия идет вперед
 
стом лосс ставил
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STARIJ:
подожду geratdc - он подскажет

Так а чего подсказывать то. На реал счёте такие риски не годятся. Надо лот подбирать чтобы просадка выдерживалась хотя бы 2000 пунктов. Да и то вон по USDJPY там по 3000-4000 пунктов могут рубить график причём как топором - я когда советник тестировал  думал почему он спотыкается всё время потом график нашёл на дату и всё ясно стало.

 
максимальный облом -34 170.00 при начальном депозите 10
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STARIJ:
стом лосс ставил

А ну со стоп-лосс это другое дело)))

 
geratdc:

А ну со стоп-лосс это другое дело)))

ну так давай кумекать
 
STARIJ:
если бы знал - давно бы сделал. тут как бы между двух огней. и хочется и колется

значит ничего не делайте, запускайте так на реал. ну разве что кредитное плечо ставьте по меньше, если 1:1 то на каждую 1000 лот будет 0.01.

с уважением.

P.S. у меня тоже есть маленький советник, совсем маленький всего 48кб, а в тестере с 10 сделал почти 10 000 000.  мой за один день депо в 20 раз не увеличит, он у меня на другое рассчитан, на стабильную длительную торговлю.


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