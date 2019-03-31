Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы ещё не доросли до написания волновых структур, сначала рассмотрим лучи отдельно, и возможно на этом ограничимся, если результат будет положительный.
Этот вариант можно сделать в нескольких интерпретациях, поэтому работы много, ну и соответственно будут разные результаты
Конечно, желаю удачи - но пока не вижу перспективы, особенно без точек выхода с убытком...Я вот единственно не пойму, тут Вы планируете выкладывать результаты Ваших экспериментов, в том числе код, или ветка создана с другой целью?
Конечно, желаю удачи - но пока не вижу перспективы, особенно без точек выхода с убытком...Я вот единственно не пойму, тут Вы планируете выкладывать результаты Ваших экспериментов, в том числе код, или ветка создана с другой целью?
1. А что, обязательно должна быть точка выхода с убытком?
2. Ветка создана для обсуждения и развития ТС на зиг-заге с работой ордерами. Каждый может присоединиться к тестам
Пока кода нет, Владимир его неспешно пишет, если он будет закрытым, то это сути не меняет - важно чтоб он работал по системе.
1. А что, обязательно должна быть точка выхода с убытком?
2. Ветка создана для обсуждения и развития ТС на зиг-заге с работой ордерами. Каждый может присоединиться к тестам
Пока кода нет, Владимир его неспешно пишет, если он будет закрытым, то это сути не меняет - важно чтоб он работал по системе.
1. Если не планируете усреднять до слива, то - да.
2. Без возможности тестировать - участвовать в разработке скучно. Я бы поучаствовал и потестировал, если будет неттинг - интересна работа на биржевых инструментах.
Мне кажется, что правильней входить на коррекции в продолжение движения (возможно при появлении вектора в основном направлении), а не против него - при этом надо описать благополучные условия, которые должны сформироваться...
1. Если не планируете усреднять до слива, то - да.
2. Без возможности тестировать - участвовать в разработке скучно. Я бы поучаствовал и потестировал, если будет неттинг - интересна работа на биржевых инструментах.
Мне кажется, что правильней входить на коррекции в продолжение движения (возможно при появлении вектора в основном направлении), а не против него - при этом надо описать благополучные условия, которые должны сформироваться...
1. Можно усреднять правильно, а не тупым х2
2. ...
3. Именно это и планируется сделать
1. Можно усреднять правильно, а не тупым х2
2. ...
3. Именно это и планируется сделать
1. Усредняться можно по разному, не в этом дело, дело в точке выхода - при усреднении - слив депо.
3. Тогда стоит ставить отложки по каналу Дончиана - именно по нему в 99% работает стандартный Zig-Zag, и тралить потихоньку.
1. Усредняться можно по разному, не в этом дело, дело в точке выхода - при усреднении - слив депо.
3. Тогда стоит ставить отложки по каналу Дончиана - именно по нему в 99% работает стандартный Zig-Zag, и тралить потихоньку.
1. Где вы это вычитали, в газете "Вечерняя звезда"?
2. Здесь логика входов противоположна всяким Дончианам и другим канальным аналогамВ роботе будут пробы прикрутить стопы, трал, профиты. Так-же будет попытка сделать сеточную стратегию. По итогу будет видно что оставить и развивать дальше
1. Где вы это вычитали, в газете "Вечерняя звезда"?
2. Здесь логика входов противоположна всяким Дончианам и другим канальным аналогам
1. Это опыт и здравый смысл. Выход может быть 4 способами:
- По TP
- По SL
- Закрытие позиции по паттерну (иным причинам)
- Закрытие позиции по стоп ауту
соответственно, если Вы не будите крыть убыток, то закрытие будет только по стоп ауту, либо в ином случае, при достижении прибыли.
2. Я пытался помочь...
1. Это опыт и здравый смысл. Выход может быть 4 способами:
- По TP
- По SL
- Закрытие позиции по паттерну (иным причинам)
- Закрытие позиции по стоп ауту
соответственно, если Вы не будите крыть убыток, то закрытие будет только по стоп ауту, либо в ином случае, при достижении прибыли.
2. Я пытался помочь...
Есть здравый смысл, есть теория, а есть опыт, и это 3 совершенно разные и не сопоставимые вещи.
На счёт идеи по Дончианам - Я не против, но это уже давно заезженная тема.
вот пользуйтесь.
Ничего хорошего стратегия не показала
вот пользуйтесь.
Ничего хорошего стратегия не показала
Советник торгует не по логике вообще, сделать вывод невозможно.