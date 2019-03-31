Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Мы ещё не доросли до написания волновых структур, сначала рассмотрим лучи отдельно, и возможно на этом ограничимся, если результат будет положительный.

Этот вариант можно сделать в нескольких интерпретациях, поэтому работы много, ну и соответственно будут разные результаты 

Конечно, желаю удачи - но пока не вижу перспективы, особенно без точек выхода с убытком...

Я вот единственно не пойму, тут Вы планируете выкладывать результаты Ваших экспериментов, в том числе код, или ветка создана с другой целью?
 
-Aleks-:

Конечно, желаю удачи - но пока не вижу перспективы, особенно без точек выхода с убытком...

Я вот единственно не пойму, тут Вы планируете выкладывать результаты Ваших экспериментов, в том числе код, или ветка создана с другой целью?

1. А что, обязательно должна быть точка выхода с убытком?

2. Ветка создана для обсуждения и развития ТС на зиг-заге с работой ордерами. Каждый может присоединиться к тестам

Пока кода нет, Владимир его неспешно пишет, если он будет закрытым, то это сути не меняет - важно чтоб он работал по системе.

 
Vitaly Muzichenko:

1. А что, обязательно должна быть точка выхода с убытком?

2. Ветка создана для обсуждения и развития ТС на зиг-заге с работой ордерами. Каждый может присоединиться к тестам

Пока кода нет, Владимир его неспешно пишет, если он будет закрытым, то это сути не меняет - важно чтоб он работал по системе.

1. Если не планируете усреднять до слива, то - да.

2. Без возможности тестировать - участвовать в разработке скучно. Я бы поучаствовал и потестировал, если будет неттинг - интересна работа на биржевых инструментах.

 

Мне кажется, что правильней входить на коррекции в продолжение движения (возможно при появлении вектора в основном направлении), а не против него - при этом надо описать благополучные условия, которые должны сформироваться...

 
-Aleks-:

1. Если не планируете усреднять до слива, то - да.

2. Без возможности тестировать - участвовать в разработке скучно. Я бы поучаствовал и потестировал, если будет неттинг - интересна работа на биржевых инструментах.

Мне кажется, что правильней входить на коррекции в продолжение движения (возможно при появлении вектора в основном направлении), а не против него - при этом надо описать благополучные условия, которые должны сформироваться...

1. Можно усреднять правильно, а не тупым х2

2. ...

3. Именно это и планируется сделать

 
Vitaly Muzichenko:

1. Можно усреднять правильно, а не тупым х2

2. ...

3. Именно это и планируется сделать

1. Усредняться можно по разному, не в этом дело, дело в точке выхода - при усреднении - слив депо.

3. Тогда стоит ставить отложки по каналу Дончиана - именно по нему в 99% работает стандартный Zig-Zag, и тралить потихоньку.


 
-Aleks-:

1. Усредняться можно по разному, не в этом дело, дело в точке выхода - при усреднении - слив депо.

3. Тогда стоит ставить отложки по каналу Дончиана - именно по нему в 99% работает стандартный Zig-Zag, и тралить потихоньку.


1. Где вы это вычитали, в газете "Вечерняя звезда"?

2. Здесь логика входов противоположна всяким Дончианам и другим канальным аналогам

В роботе будут пробы прикрутить стопы, трал, профиты. Так-же будет попытка сделать сеточную стратегию. По итогу будет видно что оставить и развивать дальше
 
Vitaly Muzichenko:

1. Где вы это вычитали, в газете "Вечерняя звезда"?

2. Здесь логика входов противоположна всяким Дончианам и другим канальным аналогам

 1. Это опыт и здравый смысл. Выход может быть 4 способами:

- По TP

- По SL

- Закрытие позиции по паттерну (иным причинам)

- Закрытие позиции по стоп ауту

соответственно, если Вы не будите крыть убыток, то закрытие будет только по стоп ауту, либо  в ином случае, при достижении прибыли.

2. Я пытался помочь...

 
-Aleks-:

 1. Это опыт и здравый смысл. Выход может быть 4 способами:

- По TP

- По SL

- Закрытие позиции по паттерну (иным причинам)

- Закрытие позиции по стоп ауту

соответственно, если Вы не будите крыть убыток, то закрытие будет только по стоп ауту, либо  в ином случае, при достижении прибыли.

2. Я пытался помочь...

Есть здравый смысл, есть теория, а есть опыт, и это 3 совершенно разные и не сопоставимые вещи.

На счёт идеи по Дончианам - Я не против, но это уже давно заезженная тема.

 

вот пользуйтесь. 

Ничего хорошего стратегия не показала

Файлы:
Z_BReake.mq4  24 kb
 
Dmitiry Ananiev:

вот пользуйтесь. 

Ничего хорошего стратегия не показала

Советник торгует не по логике вообще, сделать вывод невозможно.

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