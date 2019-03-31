Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 6

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Vitaly Muzichenko:

Вроде как должен работать без особых просадок, но сейчас это выявить крайне сложно, так-как их набирается очень много, и режет глаз)

На самом деле просадка возможна 😄- я делал на истории, поэтому об этом ещё будет разговор
 
 Сразу вопрос: как делать трейллинг - с самого начала текущая цена минус шаг ( для Buy) или ждём, когда прибыль станет минимум "0" и тогда отнимаем от текущей цены шаг или ждём когда позиция набирает минимальное количество пунктов прибыли и тогда переводим её в безубыточности?
 
Vladimir Karputov:
 Сразу вопрос: как делать трейллинг - с самого начала текущая цена минус шаг ( для Buy) или ждём, когда прибыль станет минимум "0" и тогда отнимаем от текущей цены шаг или ждём когда позиция набирает минимальное количество пунктов прибыли и тогда переводим её в безубыточности?

Наверное стандартный, шаг и начало работы в пунктах, но сеточный, если есть сетка, тогда тралим все вместе, если только одна в рынке - только одну

Добавлено: Тралим только профит

 
Vitaly Muzichenko:

Наверное стандартный, шаг и начало работы в пунктах, но сеточный, если есть сетка, тогда тралим все вместе, если только одна в рынке - только одну

Не понял, какой такой "стандартный"?

Что есть "тралим Всё вместе"?
 
Vladimir Karputov:
Не понял, какой такой "стандартный"?

Что есть "тралим Всё вместе"?


 

Владимир, Я смог в видео донести принцип работы трала, или ещё что нужно добавить к сказанному? 

 
Vitaly Muzichenko:

Владимир, Я смог в видео донести принцип работы трала, или ещё что нужно добавить к сказанному? 


Ещё не смотрел. К вечеру постараюсь.

 
Vitaly Muzichenko:



Вынужден повторить вопрос:

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Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50"

Vladimir Karputov, 2017.07.24 17:10

 Сразу вопрос: как делать трейллинг -

  1. с самого начала текущая цена минус шаг ( для Buy) 
  2. или ждём, когда прибыль станет минимум "0" и тогда отнимаем от текущей цены шаг 
  3. или ждём когда позиция набирает минимальное количество пунктов прибыли и тогда переводим её в безубыточности?

?
 
Vladimir Karputov:

Вынужден повторить вопрос:

?

Ответ №3, но

Если есть сетка, тогда от уровня безубытка всей сетки минимальное количество пунктов прибыли, и переносим трал. Будет часто получаться, что одна позиция может быть закрыта с минусом, так-как вся сеть в плюсе, а последняя в минусе, но он маленький.


 
Vladimir Karputov:

Вынужден повторить вопрос:

Владимир, Я ответил исчерпывающе, или есть ещё вопросы?
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