Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 6
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Вроде как должен работать без особых просадок, но сейчас это выявить крайне сложно, так-как их набирается очень много, и режет глаз)
Сразу вопрос: как делать трейллинг - с самого начала текущая цена минус шаг ( для Buy) или ждём, когда прибыль станет минимум "0" и тогда отнимаем от текущей цены шаг или ждём когда позиция набирает минимальное количество пунктов прибыли и тогда переводим её в безубыточности?
Наверное стандартный, шаг и начало работы в пунктах, но сеточный, если есть сетка, тогда тралим все вместе, если только одна в рынке - только одну
Добавлено: Тралим только профит
Наверное стандартный, шаг и начало работы в пунктах, но сеточный, если есть сетка, тогда тралим все вместе, если только одна в рынке - только одну
Не понял, какой такой "стандартный"?
Владимир, Я смог в видео донести принцип работы трала, или ещё что нужно добавить к сказанному?
Владимир, Я смог в видео донести принцип работы трала, или ещё что нужно добавить к сказанному?
Ещё не смотрел. К вечеру постараюсь.
Вынужден повторить вопрос:
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Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50"
Vladimir Karputov, 2017.07.24 17:10
Сразу вопрос: как делать трейллинг -
Вынужден повторить вопрос:
Ответ №3, но
Если есть сетка, тогда от уровня безубытка всей сетки минимальное количество пунктов прибыли, и переносим трал. Будет часто получаться, что одна позиция может быть закрыта с минусом, так-как вся сеть в плюсе, а последняя в минусе, но он маленький.
Вынужден повторить вопрос: