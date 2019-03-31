Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 3
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Last ZZ50.mq5 version "1.001"
Решил сначала проверить, как ведёт себя индикатор при появлении нового бара или после разрыва связи: на каждом тике получаю количество рассчитанных данных для нашего индикатора, если это количество отличается от количества на прошлом тике - выводится принт:
А теперь два журнала (вкладка "Эксперты" и вкладка "Журнал")
Эксперты:
Журнал:
Как видно количество рассчитанных баров меняется.
Last ZZ50.mq5 version "1.002"
Новое: добавляем индикатор используемый в расчётах на график - для визуализации (дальше уже будет искать точки "A", "B" и "C" и на этих точках рисовать вертикальные линии - опять таки для визуального контроля кода).
Last ZZ50.mq5 version "1.003"
Ищет вершины "A", "B" и "C". Проводит через эти вершины вертикальные линии.
Поиск вершин выполнен методом "получения за раз значению с одного бара".
Last ZZ50.mq5 version "1.003"
Ищет вершины "A", "B" и "C". Проводит через эти вершины вертикальные линии.
Поиск вершин выполнен методом "получения за раз значению с одного бара".
Уже что-то)
Владимир, продолжение будет, или на этом окончим =)
Владимир, продолжение будет, или на этом окончим =)
Завтра будет описание - уже с выставлением отложенных ордеров.
Вот обнаружил четыре формации точек "A", "B" и "C" - нужно разобраться, как в каждом конкретном случае выставлять отложенные ордера (точнее их тип: Buy*** или Sell***):
и
Вот обнаружил четыре формации точек "A", "B" и "C" - нужно разобраться, как в каждом конкретном случае выставлять отложенные ордера (точнее их тип: Buy*** или Sell***):
Ставим и тащим всегда по середине луча:
Отработанные:
Красным SellStop, синим BuyStop
На одном луче - один ордер, если на данном луче ордер сработал, то больше на нём не ставим
Ставим и тащим всегда по середине луча:
Отработанные:
Красным SellStop, синим BuyStop
На одном луче - один ордер, если на данном луче ордер сработал, то больше на нём не ставим
"Отработанные" - это не всегда так, ведь советник может встать на график в любой момент. Поэтому прошу ещё раз пересмотреть рис. 3 и рис. 4 в плане: советник только стал на график и тут такая картина...
"Отработанные" - это не всегда так, ведь советник может встать на график в любой момент. Поэтому прошу ещё раз пересмотреть рис. 3 и рис. 4 в плане: советник только стал на график и тут такая картина...
Если пробит центр луча, то луч считается отработанным
Чтоб не было проблем после перезапуска, нужно сохранять в глобальную переменную терминала точки последних лучей, и работать по ним.