Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 8
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Ну как-же нет)
Трейлинг по усреднённой цене, и начинается с положительной зоны.
Я же говорю, что нету. Пришлось даже выделить.
Я же говорю, что нету. Пришлось даже выделить.
Так, или Я глуп и не понимаю чего "нету", или Вы написали пол-фразы.
Так чего всё-таки "нету"? Я со своей стороны сделаю всё возможное.
Так, или Я глуп и не понимаю чего "нету", или Вы написали пол-фразы.
Так чего всё-таки "нету"? Я со своей стороны сделаю всё возможное.
Трейлинг по усреднённой цене - что за зверь в Вашем понимании? НЕ спешите с ответом. Подумайте, что бывает и неттинг и хедж, а в хедже, как известно могут одновременно сосуществовать и Buy и Sell позиции.
Странно, пустые сообщения(
Странно, пустые сообщения(
Вероятно жара протянула свои лапы и сюда :) . Я точно видел Ваше видео и я ответил на него.
Вероятно жара протянула свои лапы и сюда :) . Я точно видел Ваше видео и я ответил на него.
Продублируйте пожалуйста ответ, а то Я его не видел
Продублируйте пожалуйста ответ, а то Я его не видел
Общий смысл такой: методика расчёта если несколько разнонаправленных, разнолотных и разносимвольных позиций.
Общий смысл такой: методика расчёта если несколько разнонаправленных, разнолотных и разносимвольных позиций.
Ну нам нужен на одном символе, в одном направлении