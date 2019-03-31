Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50" - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

Ну как-же нет)

Трейлинг по усреднённой цене, и начинается с положительной зоны.


Я же говорю, что нету. Пришлось даже выделить.

 
Vladimir Karputov:

Я же говорю, что нету. Пришлось даже выделить.

Так, или Я глуп и не понимаю чего "нету", или Вы написали пол-фразы.

Так чего всё-таки "нету"? Я со своей стороны сделаю всё возможное.

 
Vitaly Muzichenko:

Так, или Я глуп и не понимаю чего "нету", или Вы написали пол-фразы.

Так чего всё-таки "нету"? Я со своей стороны сделаю всё возможное.


Трейлинг по усреднённой цене - что за зверь в Вашем понимании? НЕ спешите с ответом. Подумайте, что бывает и неттинг и хедж, а в хедже, как известно могут одновременно сосуществовать и Buy и Sell позиции.

 
Сергей, вы получили мое сообщение? У меня чисто в сообщении, как-будто я ничего не написал.
 
Danke schön!
 
Vladimir Karputov:

Странно, пустые сообщения(


 
Vitaly Muzichenko:

Странно, пустые сообщения(



Вероятно жара протянула свои лапы и сюда :) . Я точно видел Ваше видео и я ответил на него.

 
Vladimir Karputov:

Вероятно жара протянула свои лапы и сюда :) . Я точно видел Ваше видео и я ответил на него.

Продублируйте пожалуйста ответ, а то Я его не видел

 
Vitaly Muzichenko:

Продублируйте пожалуйста ответ, а то Я его не видел


Общий смысл такой: методика расчёта если несколько разнонаправленных, разнолотных и разносимвольных позиций.

 
Vladimir Karputov:

Общий смысл такой: методика расчёта если несколько разнонаправленных, разнолотных и разносимвольных позиций.

Ну нам нужен на одном символе, в одном направлении

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