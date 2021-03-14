Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 9
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Все книги по значимости можно разделить на несколько групп:
1. Книги рекламного характера - завлекушки на форекс
2. Описание основ рынка ( в т.ч. индикаторов, простых стратегий...)
3. Учебники по прибыльной торговле...
В основном присутствуют книги гр.1..., очень мало книг по гр.2..., и совсем отсутствуют книги по гр.3...
В целом - грамотная рекламная компания для привлечения новичков в этот сектор!
Все книги по значимости можно разделить на несколько групп:
1. Книги рекламного характера - завлекушки на форекс
2. Описание основ рынка ( в т.ч. индикаторов, простых стратегий...)
3. Учебники по прибыльной торговле...
В основном присутствуют книги гр.1..., очень мало книг по гр.2..., и совсем отсутствуют книги по гр.3...
В целом - грамотная рекламная компания для привлечения новичков в этот сектор!
пункт 3 на "машину времени" походит, прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует будущих доходов.
если без самообмана, то так:
если просадка по ордеру значительно больше чем профит по закрытию этого ордера - это пересиживание
если убыточный ордер остается на более значительное время в рынке чем остальные ордера по ТС - это пересиживание
если нарушается принцип "крой убытки, но давай расти прибыли" с точностью до наоборот - это пересиживание
У меня есть вопрос ко всем. А можно ли добавить в этот список ещё такой пункт:
Если в случае просадки, не закрывать ордер с небольшим убытком на откате сильной волны, которая была против вас. А вместо этого ждать маловероятной прибыли - то это тоже пересиживание?
пункт 3 на "машину времени" походит, прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует будущих доходов.
Сложные задачи имеют одно неоспоримое свойство - со временем их обязательно решают..., и как правило находятся несколько разных вариантов решений...
А в нашем случае статистика говорит о том, что уже есть 3...5% успешных трейдеров, которые решили эту сложную задачу ( стабильная прибыльная торговля )...
У меня есть вопрос ко всем. А можно ли добавить в этот список ещё такой пункт:
Если в случае просадки, не закрывать ордер с небольшим убытком на откате сильной волны, которая была против вас. А вместо этого ждать маловероятной прибыли - то это тоже пересиживание?
да это пересиживание, именно в этом (в убеждении себя любимого) и заключается суть )))
если Вы знаете, что это в будущем волна, откат и т.д - почему не закрыли небольшой убыток и не вошли в рынок по лучшей цене после отката?... как в прочем и если знаете будущее, то вот спрашивается на кой полезли раньше в рынок и получили сейчас небольшой убыток? ))))
ЗЫ: стоплосс это лечение вот всех этих непоняток, читаем М.Гюнтера, главу о риске - суть, что всегда будьте готовы потерять
суть, что всегда будьте готовы потерять
Да, Игорь, принять потерю тяжело. Эх ещё бы будущее знать, всего-то надо на полчасика вперёд, вот разгулялись бы
У меня есть вопрос ко всем. А можно ли добавить в этот список ещё такой пункт:
Если в случае просадки, не закрывать ордер с небольшим убытком на откате сильной волны, которая была против вас. А вместо этого ждать маловероятной прибыли - то это тоже пересиживание?
Пересиживание, но только если вы обладаете объективными численными методами оценки "силы" волны и вероятности прибыли. Не постфактум оценки, а оценки в режиме реального времени.
Есть такие?
Есть такие?
Приветствую, Дмитрий!
Честно говоря есть некоторые наработки. Сначала приведу удачный пример. Ну как удачный, убыток конечно. Полез позавчера против шерсти, ну и сегодня вышел на откате:
И менее удачный пример, после выхода на откате, была возможность выйти без убытка. Но уже было поздно:
Это всё реальные примеры онлайн. Признаки к выходу: откат вялый, незначительный, хотя длился более суток, при этом обновился минимум. Есть ещё нюансы, уровни например, зацепила их цена или нет. Метод статистически проверен.
Во втором случае откат стрельнул сильнее, тут я промахнулся немного. Но зато я свободен и лучше поищу другое место для входа.
Если Вы знаете ещё какие-нибудь тонкости или соображения, буду рад услышать.