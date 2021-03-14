Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 4

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Aleksei Stepanenko:

Существует некоторая проблема чистоты разума. Я не скажу, что вообще читать не нужно, но багаж чужих знаний в начале изучения направляет ход мыслей в определённое русло. В дальнейшем, когда проделана большая работа в этом направлении, очень тяжело вот так отказаться уже от близких убеждений. Хотя возможно, направление изначально было выбрано неправильно. Тут есть противоречие.

Я наблюдаю как люди общаются на форуме. Как правило, редко кто меняет свою точку зрения, и почти каждый транслирует свой особый взгляд на рынок, который вероятно был сформирован в начале пути под воздействием некоторых источников информации.

Попробую сделать простой вывод: лучшие учителя цена и время, в обоих смыслах.


И без Moving average

Интересно, почему Moving average вызывает такой безудержный смех?

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Олег avtomat:

Интересно, почему Moving average вызывает такой безудержный смех?

Олег, это же действительно смешная змейка, которая болтается за ценой, куда та пожелает.

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Aleksei Stepanenko:

Олег, это же действительно смешная змейка, которая болтается за ценой, куда та пожелает.

Нет, не так. Смешной змейкой она выглядит, если не знать, что это фильтр нижних частот.

А книги помогут это узнать. 

зы

(хотя, конечно, надо сделать оговорку, что книга книге рознь)

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Олег avtomat:

Нет, не так.

Думаю, Вы правы в своём направлении мысли, которое как и у меня, сформировано некоторым набором знаний. Главное чтобы цена обратила на нас с Вами свое внимание

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Aleksei Stepanenko:

Думаю, Вы правы в своём направлении мысли, которое как и у меня, сформировано некоторым набором знаний. Главное чтобы цена обратила на нас с Вами свое внимание

Цена на нас внимание своё не обратит. А вот фильтр всё своё внимание уделяет исключительно цене.

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Олег avtomat:

Цена на нас внимание своё не обратит. А вот фильтр всё своё внимание уделяет исключительно цене.

Да, я понимаю Вас. У каждого может быть своё представление о природе рынка. Вы видите на графике цены низкие частоты? Я не против. 

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Aleksei Stepanenko:

Да, я понимаю Вас. У каждого может быть своё представление о природе рынка. Вы видите на графике цены низкие частоты? Я не против. 

На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.

А сарказм здесь совершенно не к месту.

 
Aleksei Stepanenko:

Существует некоторая проблема чистоты разума. Я не скажу, что вообще читать не нужно, но багаж чужих знаний в начале изучения направляет ход мыслей в определённое русло. В дальнейшем, когда проделана большая работа в этом направлении, очень тяжело вот так отказаться уже от близких убеждений. Хотя возможно, направление изначально было выбрано неправильно. Тут есть противоречие.

Я наблюдаю как люди общаются на форуме. Как правило, редко кто меняет свою точку зрения, и почти каждый транслирует свой особый взгляд на рынок, который вероятно был сформирован в начале пути под воздействием некоторых источников информации.

Попробую сделать простой вывод: лучшие учителя цена и время, в обоих смыслах.


Очень верно подмечено. Научиться чему-то могут немногие. Понять где ошибки и переучиться - единицы.

Олег avtomat:

На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.

Позвольте не согласиться - не на графике есть - а в модели,которую вы построили для анализа графика.
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Олег avtomat:

На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.

А сарказм здесь совершенно не к месту.

Олег, я очень доброжелателен к Вам, правда. Может не так высказался, простите. Не люблю подкалывать.

Я понимаю о чём Вы говорите, я знаю что такое частоты и фильтры, просто я не вижу им применения здесь. Допускаю, что у Вас на это другие взгляды, и получается это как-то "приготовить". Если Вам это интересно рассказать, сейчас или потом, я с удовольствием буду Вас слушать.

Мне средняя не нравится своим запаздыванием. Предпочитаю ей минимумы и максимумы. Если экстремум превышен, это видно мгновенно, а не через некоторое время. А разложением ценового движения на частотные составляющие я не занимался. Ну просто не вижу там какой-то возможности профита. Поэтому и несерьёзное отношение к средней. Вот такие дела.

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Aleksey Mavrin:

...

Позвольте не согласиться - не на графике есть - а в модели,которую вы построили для анализа графика.

Это же не модель от балды, она строится на фактических данных.

Прогоните цену через анализатор спектра. И сразу увидите наличие различных частот -- и низкие, и средние, и высокие. 

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