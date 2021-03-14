Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Существует некоторая проблема чистоты разума. Я не скажу, что вообще читать не нужно, но багаж чужих знаний в начале изучения направляет ход мыслей в определённое русло. В дальнейшем, когда проделана большая работа в этом направлении, очень тяжело вот так отказаться уже от близких убеждений. Хотя возможно, направление изначально было выбрано неправильно. Тут есть противоречие.
Я наблюдаю как люди общаются на форуме. Как правило, редко кто меняет свою точку зрения, и почти каждый транслирует свой особый взгляд на рынок, который вероятно был сформирован в начале пути под воздействием некоторых источников информации.
Попробую сделать простой вывод: лучшие учителя цена и время, в обоих смыслах.
И без Moving average
Интересно, почему Moving average вызывает такой безудержный смех?
Интересно, почему Moving average вызывает такой безудержный смех?
Олег, это же действительно смешная змейка, которая болтается за ценой, куда та пожелает.
Олег, это же действительно смешная змейка, которая болтается за ценой, куда та пожелает.
Нет, не так. Смешной змейкой она выглядит, если не знать, что это фильтр нижних частот.
А книги помогут это узнать.
зы
(хотя, конечно, надо сделать оговорку, что книга книге рознь)
Нет, не так.
Думаю, Вы правы в своём направлении мысли, которое как и у меня, сформировано некоторым набором знаний. Главное чтобы цена обратила на нас с Вами свое внимание
Думаю, Вы правы в своём направлении мысли, которое как и у меня, сформировано некоторым набором знаний. Главное чтобы цена обратила на нас с Вами свое внимание
Цена на нас внимание своё не обратит. А вот фильтр всё своё внимание уделяет исключительно цене.
Цена на нас внимание своё не обратит. А вот фильтр всё своё внимание уделяет исключительно цене.
Да, я понимаю Вас. У каждого может быть своё представление о природе рынка. Вы видите на графике цены низкие частоты? Я не против.
Да, я понимаю Вас. У каждого может быть своё представление о природе рынка. Вы видите на графике цены низкие частоты? Я не против.
На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.
А сарказм здесь совершенно не к месту.
Существует некоторая проблема чистоты разума. Я не скажу, что вообще читать не нужно, но багаж чужих знаний в начале изучения направляет ход мыслей в определённое русло. В дальнейшем, когда проделана большая работа в этом направлении, очень тяжело вот так отказаться уже от близких убеждений. Хотя возможно, направление изначально было выбрано неправильно. Тут есть противоречие.
Я наблюдаю как люди общаются на форуме. Как правило, редко кто меняет свою точку зрения, и почти каждый транслирует свой особый взгляд на рынок, который вероятно был сформирован в начале пути под воздействием некоторых источников информации.
Попробую сделать простой вывод: лучшие учителя цена и время, в обоих смыслах.
Очень верно подмечено. Научиться чему-то могут немногие. Понять где ошибки и переучиться - единицы.
На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.
На графике цены есть и низкие частоты, и высокие частоты. Набор фильтров позволяет их выявить.
А сарказм здесь совершенно не к месту.
Олег, я очень доброжелателен к Вам, правда. Может не так высказался, простите. Не люблю подкалывать.
Я понимаю о чём Вы говорите, я знаю что такое частоты и фильтры, просто я не вижу им применения здесь. Допускаю, что у Вас на это другие взгляды, и получается это как-то "приготовить". Если Вам это интересно рассказать, сейчас или потом, я с удовольствием буду Вас слушать.
Мне средняя не нравится своим запаздыванием. Предпочитаю ей минимумы и максимумы. Если экстремум превышен, это видно мгновенно, а не через некоторое время. А разложением ценового движения на частотные составляющие я не занимался. Ну просто не вижу там какой-то возможности профита. Поэтому и несерьёзное отношение к средней. Вот такие дела.
...Позвольте не согласиться - не на графике есть - а в модели,которую вы построили для анализа графика.
Это же не модель от балды, она строится на фактических данных.
Прогоните цену через анализатор спектра. И сразу увидите наличие различных частот -- и низкие, и средние, и высокие.