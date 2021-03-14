Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 3
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вообще то карьера это когда добиваются успеха в чем то, чем занимаются профессионально (от слова профессия)
Вы думаете я занимаюсь рынком не проффесионально????
я много комментариев могу привести к разным книгам ...и все негативные...
одна книга вроде начала производить хорошее впечатление "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Вильямса - в ней сначала были заявления ТА не работает это все примитив и тд.
думал вооооу сейчас автор предложит нечто новое! хрен там, сам же обсирал ТА и в него же в итоге съехал только слегка на свой манер...и вот как тут не разочароваться в книгах
Эту прочтите:
Эту прочтите:
Возможно что такое на форексе не будет работать. Возможно баланс увеличить получится, но вывести средства - вряд ли.
А я не говорю про торговлю на ДЦ, кто Вас заставляет торговать там где есть такие проблемы? Торгуйте на FORTS
А книжка толковая, почти "научная" я бы сказал, она касается не только ХФТ, короче там не про "страну дураков", ТА в смысле...
А я не говорю про торговлю на ДЦ, кто Вас заставляет торговать там где есть такие проблемы? Торгуйте на FORTS
А книжка толковая, почти "научная" я бы сказал, она касается не только ХФТ, короче там не про "страну дураков", ТА в смысле...
Убедительно.
Прямая ссылка есть?
Убедительно.
Прямая ссылка есть?
Эту прочтите:
спасибо полистаю....
Я тоже себе задал вопрос: "Что реально помогает прибыльно торговать?" Книги? — Нет. Чтение сайтов? — Наверное, тоже нет. Что же реально помогает? Реально помогает метод проб и ошибок.
Думаю книги нужны в начале, чтобы от чего-то отталкиваться. Только нужно читать однородную литературу, разные методы вредят пониманию. Затем много практики.
Существует некоторая проблема чистоты разума. Я не скажу, что вообще читать не нужно, но багаж чужих знаний в начале изучения направляет ход мыслей в определённое русло. В дальнейшем, когда проделана большая работа в этом направлении, очень тяжело вот так отказаться уже от близких убеждений. Хотя возможно, направление изначально было выбрано неправильно. Тут есть противоречие.
Я наблюдаю как люди общаются на форуме. Как правило, редко кто меняет свою точку зрения, и почти каждый транслирует свой особый взгляд на рынок, который вероятно был сформирован в начале пути под воздействием некоторых источников информации.
Попробую сделать простой вывод: лучшие учителя цена и время, в обоих смыслах.
И без Moving average