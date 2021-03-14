Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 8

Новый комментарий
[Удален]  
Veniamin Skrepkov:
а вот какой процент учебной литературы ( инфы -курсов)  можно перевести в разряд макулатуры ?

Для вводной части, чтобы разобраться немного с предметом подойдут многие книги. Но подсказки каких либо закономерностей из этих книг вот так в прямую не работают. Думаю каждый из нас проверял. Невозможно узнать закономерности без изучения графика. Только я и график, график и я.


И друзья с форума иногда идеи подкидывают

 
Aleksei Stepanenko:

Для вводной части, чтобы разобраться немного с предметом подойдут многие книги. Но подсказки каких либо закономерностей из этих книг вот так в прямую не работают. Думаю каждый из нас проверял. Невозможно узнать закономерности без изучения графика. Только я и график, график и я.


И друзья с форума иногда идеи подкидывают

  Теханализ как раздел изучения рынков , без него сложно представить формирование трейдера при этом он постоянно совершенствуется , люди с учетом приобретенных знаний добавляют свои алгоритмы , для "точного входа "  -  техника скальпинга , в отдельный раздел можно выделить мани-менеджмент и только впоследствии можно ожидать результат.  

[Удален]  
Veniamin Skrepkov:

 только впоследствии можно ожидать результат.  

Согласен

 
Недавно смотрел фильм Хичкока. Там сцена запомнилась. Писателя детективов спрашивают: "Почему вам не применить ваши знания на реальной практике?" Он ответил: "Это в книге все можно ровно написать, а в жизни один ньюанс и вся схема летит к черту".
 
Igor Makanu:

если без самообмана, то так:

если просадка по ордеру значительно больше чем профит по закрытию этого ордера - это пересиживание

если убыточный ордер остается на более значительное время в рынке чем остальные ордера по ТС - это пересиживание

если нарушается принцип "крой убытки, но давай расти прибыли"  с точностью до наоборот - это пересиживание

Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.

Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет, так как все откаты вписываются в концепцию самой стратегии... ( а откаты были и будут всегда - пилообразный закон движения цены )...

 

Serqey Nikitin:

Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.

Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет, так как все откаты вписываются в концепцию самой стратегии... ( а откаты были и будут всегда - пилообразный закон движения цены )...

Если пересиживание вписывается в концепцию самой стратегии, оно не перестаёт быть пересиживанием. Игорь абсолютно верно всё написал.

 
Serqey Nikitin:

Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.

Стоп-лосса может не быть. Позиция может крыться с рынка по условиям или открываться встречная с последующим CloseBy. Так что наличие/отсутствие стопов - не показатель. Тем более если стоп есть, но он в 10 000 пунктов.

 
Serqey Nikitin:

Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.

не факт, сетки, усреднения, и др. игры с ММ часто не используют стоплосс, но видел и писал сетки с ограничением убытка - даже в пунктах ;) - написать ограничение в валюте депозита очень просто

не факт, что наличие стоплосса не является формальным, видел часто ТС соотношение профит/лосс с большим перекосом в сторону лосей

Serqey Nikitin:

Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет

тестируйте, Ваши тесты не интересны, но интересны стейты с реала, хотя бы от 1000$- если нет, то и ... тестим дальше и мечтаем дальше ))))))))))))
 
Grigori.S.B:

Стоп-лосса может не быть. Позиция может крыться с рынка по условиям или открываться встречная с последующим CloseBy. Так что наличие/отсутствие стопов - не показатель. Тем более если стоп есть, но он в 10 000 пунктов.

Закрытие позиции по алгоритму - основной момент стратегии. А стоп - это защита от форс-мажора!

Применение стопа при закрытии вместо алгоритма - признак не понимания трейдинга...

 

Igor Makanu:

 Ваши тесты не интересны, но интересны стейты с реала, хотя бы от 1000$- если нет, то и ... тестим дальше и мечтаем дальше ))))))))))))

Наивный! Считаешь, что тестирование чем то отличается от торговли на реале?...  

Это, конечно,  дело каждого трейдера, но сколько сил и времени будет загублено при таком отношении...

123456789101112131415
Новый комментарий