Помогают ли вам в трейдинге книги? - страница 8
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а вот какой процент учебной литературы ( инфы -курсов) можно перевести в разряд макулатуры ?
Для вводной части, чтобы разобраться немного с предметом подойдут многие книги. Но подсказки каких либо закономерностей из этих книг вот так в прямую не работают. Думаю каждый из нас проверял. Невозможно узнать закономерности без изучения графика. Только я и график, график и я.
И друзья с форума иногда идеи подкидывают
Для вводной части, чтобы разобраться немного с предметом подойдут многие книги. Но подсказки каких либо закономерностей из этих книг вот так в прямую не работают. Думаю каждый из нас проверял. Невозможно узнать закономерности без изучения графика. Только я и график, график и я.
И друзья с форума иногда идеи подкидывают
Теханализ как раздел изучения рынков , без него сложно представить формирование трейдера при этом он постоянно совершенствуется , люди с учетом приобретенных знаний добавляют свои алгоритмы , для "точного входа " - техника скальпинга , в отдельный раздел можно выделить мани-менеджмент и только впоследствии можно ожидать результат.
только впоследствии можно ожидать результат.
Согласен
если без самообмана, то так:
если просадка по ордеру значительно больше чем профит по закрытию этого ордера - это пересиживание
если убыточный ордер остается на более значительное время в рынке чем остальные ордера по ТС - это пересиживание
если нарушается принцип "крой убытки, но давай расти прибыли" с точностью до наоборот - это пересиживание
Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.
Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет, так как все откаты вписываются в концепцию самой стратегии... ( а откаты были и будут всегда - пилообразный закон движения цены )...
Serqey Nikitin:
Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.
Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет, так как все откаты вписываются в концепцию самой стратегии... ( а откаты были и будут всегда - пилообразный закон движения цены )...
Если пересиживание вписывается в концепцию самой стратегии, оно не перестаёт быть пересиживанием. Игорь абсолютно верно всё написал.
Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.
Стоп-лосса может не быть. Позиция может крыться с рынка по условиям или открываться встречная с последующим CloseBy. Так что наличие/отсутствие стопов - не показатель. Тем более если стоп есть, но он в 10 000 пунктов.
Основной признак "пересиживания" - это отсутствие в стратегии стоп-лосса.
не факт, сетки, усреднения, и др. игры с ММ часто не используют стоплосс, но видел и писал сетки с ограничением убытка - даже в пунктах ;) - написать ограничение в валюте депозита очень просто
не факт, что наличие стоплосса не является формальным, видел часто ТС соотношение профит/лосс с большим перекосом в сторону лосей
Если стратегия имеет стоп-лосс и протестирована на длительном периоде в 2-3 года без нареканий, то о "пересиживании" речь уже не идет
Стоп-лосса может не быть. Позиция может крыться с рынка по условиям или открываться встречная с последующим CloseBy. Так что наличие/отсутствие стопов - не показатель. Тем более если стоп есть, но он в 10 000 пунктов.
Закрытие позиции по алгоритму - основной момент стратегии. А стоп - это защита от форс-мажора!
Применение стопа при закрытии вместо алгоритма - признак не понимания трейдинга...
Igor Makanu:
Ваши тесты не интересны, но интересны стейты с реала, хотя бы от 1000$- если нет, то и ... тестим дальше и мечтаем дальше ))))))))))))
Наивный! Считаешь, что тестирование чем то отличается от торговли на реале?...
Это, конечно, дело каждого трейдера, но сколько сил и времени будет загублено при таком отношении...